SafePal 今日價格

SafePal (SFP) 今日實時價格為 NT$ 0.2309，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 SFP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2309 每 SFP。

SafePal 目前市值在 NT$ 115.45M 排名第 #163，流通供應量為 500.00M SFP。過去 24 小時內，SFP 的交易價格在 NT$ 0.2299（低點）和 NT$ 0.2366（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 140.4879402861，而歷史最低價為 NT$ 6.9043107702615154845。

短期表現方面，SFP 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 +4.52%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.37K。

SafePal（SFP）市場資訊

排名 No.163 市值 NT$ 115.45MNT$ 115.45M NT$ 115.45M 成交量（24H） NT$ 53.37KNT$ 53.37K NT$ 53.37K 完全稀釋市值 NT$ 115.45MNT$ 115.45M NT$ 115.45M 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 最大供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 總供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 流通率 100.00% 發行日期 2021-02-08 00:00:00 所屬公鏈 BSC

SafePal 的目前市值為 NT$ 115.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.37K。SFP 的流通量為 500.00M，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 115.45M。