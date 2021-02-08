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SafePal 目前實時價格為 0.2309 TWD。SFP 市值為 115,450,000 TWD。追蹤台灣的 SFP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SafePal 目前實時價格為 0.2309 TWD。SFP 市值為 115,450,000 TWD。追蹤台灣的 SFP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SafePal 圖標

SafePal實時價格 (SFP)

1 SFP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$7.391109
NT$7.391109NT$7.391109
-0.60%1D
TWD
SafePal (SFP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 04:25:19 (UTC+8)

SafePal 今日價格

SafePal (SFP) 今日實時價格為 NT$ 0.2309，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 SFP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2309 每 SFP。

SafePal 目前市值在 NT$ 115.45M 排名第 #163，流通供應量為 500.00M SFP。過去 24 小時內，SFP 的交易價格在 NT$ 0.2299（低點）和 NT$ 0.2366（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 140.4879402861，而歷史最低價為 NT$ 6.9043107702615154845

短期表現方面，SFP 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 +4.52%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.37K

SafePal（SFP）市場資訊

No.163

NT$ 115.45M
NT$ 115.45MNT$ 115.45M

NT$ 53.37K
NT$ 53.37KNT$ 53.37K

NT$ 115.45M
NT$ 115.45MNT$ 115.45M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

SafePal 的目前市值為 NT$ 115.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.37K。SFP 的流通量為 500.00M，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 115.45M

SafePal 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2299
NT$ 0.2299NT$ 0.2299
24H最低價
NT$ 0.2366
NT$ 0.2366NT$ 0.2366
24H最高價

NT$ 0.2299
NT$ 0.2299NT$ 0.2299

NT$ 0.2366
NT$ 0.2366NT$ 0.2366

NT$ 140.4879402861
NT$ 140.4879402861NT$ 140.4879402861

NT$ 6.9043107702615154845
NT$ 6.9043107702615154845NT$ 6.9043107702615154845

+0.34%

-0.60%

+4.52%

+4.52%

SafePal（SFP）價格歷史 TWD

跟蹤 SafePal 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.044614-0.60%
30天NT$ +0.0078+3.49%
60天NT$ -0.0204-8.12%
90天NT$ -0.056-19.52%
SafePal 今日價格變化

今天，SFP 記錄了 NT$ -0.044614 (-0.60%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SafePal 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0078 (+3.49%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SafePal 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SFP 的變化為 NT$ -0.0204 (-8.12%)，從而更廣泛地了解其表現。

SafePal 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.056 (-19.52%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SafePal（SFP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SafePal 價格歷史頁面

SafePal 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SafePal 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

SafePal 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SFP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

SFP_USDT在4小時周期運行於0.2384樞紐點下方。價格處於S1與樞中之間的窄幅整理區間。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢結構維持中性震盪格局。 MACD指標形成死叉形態。快慢線動能出現背離現象。RSI指標讀數位於中性區域。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散。布林帶開口收窄預示波動率下降。多空雙方力量處於均衡狀態。 上方R1阻力位0.2399距離現價0.6%。R2阻力位0.2412構成遠端參考。下方S1支撐位0.2376距離現價0.3%。S2支撐位0.2366提供次級防守。樞中點位0.2389構成即時爭奪焦點。價格突破需伴隨成交量放大確認。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 SafePal 的價格？

SafePal (SFP) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 硬體錢包的需求——作為 SafePal 的主要產品，其加密錢包的採用率提升將直接推動代幣的實用性與價值成長。

2. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢對 SFP 價格走勢有顯著影響。

3. 交易所上市——新合作夥伴關係的建立將擴大其可及性並提升交易量。

4. 代幣實用性——SFP 在 SafePal 生態系統中的使用場景，包括折扣優惠與治理權等權益。

5. 競爭情況——與 Ledger、Trezor 等其他硬體錢包供應商的表現相較。

6. 監管動態——影響錢包供應商與 DeFi 協議的加密貨幣監管政策。

7. 合作夥伴公告——與各大加密貨幣專案及交易所的合作協議。

8. 技術更新——新功能的推出、安全性提升以及產品發佈。

9. 交易量——更高的流動性通常有助於維持更穩定的價格。

10. 比特幣相關性——與大多數山寨幣一樣，SFP 的價格走勢往往跟隨比特幣的價格走向。

為什麼人們想知道 SafePal 今天的價格？

人們想要了解 SafePal (SFP) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——積極交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持有資產的價值與表現。
3. 市場分析——價格數據有助於評估趨勢與波動模式。

SafePal 的價格預測

SafePal（SFP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SFP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
SafePal (SFP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SafePal 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SafePal 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SafePal 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SFP 2026–2027 年價格的預測。

關於 SafePal

SafePal (SFP) 是與 SafePal 生態系統相關的加密貨幣資產，這是一個提供安全且用戶友好的加密管理服務的去中心化平台。SFP 代幣在平台的治理中起著關鍵作用，使持有者能夠參與決策過程，並且也用於激勵用戶參與和平台增長。SafePal 建立在 Binance Smart Chain 上，利用權益證明共識機制和通脹供應模型，每次交易都會燒毀一部分代幣。該平台的主要用途包括安全的加密存儲，交易和去中心化金融（DeFi）應用，旨在為用戶提供一個可訪問的門戶，以便於瀏覽更廣泛的加密經濟。

如何在台灣購買和投資 SafePal

準備好開始使用 SafePal 了嗎？在 MEXC 購買 SFP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SafePal 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SafePal (SFP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SafePal 將立即存入您的錢包。
SafePal (SFP) 購買教程

SafePal 能做什麼？

擁有 SafePal 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 SafePal (SFP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SafePal (SFP)

SafePal是一種數字資產錢包，旨在提供一個安全且用戶友好的加密資產管理平臺。SafePal提供由SafePal App管理的硬體錢包和軟體錢包產品，用戶可以在其中輕鬆存儲，管理和交易其加密資產。SafePal支持20個區塊鏈，包括Binance Chain和Binance Smart Chain（BSC），10,000多種代幣和NFT資產。SafePal還是Binance Labs投資的首個硬體錢包

SafePal資源

要更深入地瞭解 SafePal，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SafePal網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

人們還問：關於SafePal的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 04:25:19 (UTC+8)

SafePal（SFP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SafePal 的更多資訊

SFPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SFP。在 MEXC 上探索 SFPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SafePal (SFP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SafePal 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SFP/USDT
NT$7.391109
NT$7.391109NT$7.391109
-0.54%
229.21K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.1866031
NT$2.1866031NT$2.1866031

+259.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.14074797
NT$0.14074797NT$0.14074797

-11.56%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4951947
NT$0.4951947NT$0.4951947

-0.25%

up

up

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NT$10.46727
NT$10.46727NT$10.46727

+6.86%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8008294
NT$8.8008294NT$8.8008294

-3.63%

漲幅榜

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KII

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NT$2.1866031NT$2.1866031

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ShotsAI

ShotsAI

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NT$0.002403951
NT$0.002403951NT$0.002403951

+50.20%

Talus

Talus

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NT$0.5528127
NT$0.5528127NT$0.5528127

+22.39%

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Fusionist

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NT$10.188783
NT$10.188783NT$10.188783

+14.81%

Cysic

Cysic

CYS

NT$43.376751
NT$43.376751NT$43.376751

+8.90%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

SFP
SFP
TWD
TWD

1 SFP = 7.391109 TWD