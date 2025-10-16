RCADE 目前實時價格為 0.0003001 USD。跟蹤 RCADE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RCADE 價格趨勢。RCADE 目前實時價格為 0.0003001 USD。跟蹤 RCADE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RCADE 價格趨勢。

RCADE實時價格 (RCADE)

1 RCADE 兌換為 USD 的實時價格：

-2.05%1D
USD
RCADE (RCADE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:22:30 (UTC+8)

RCADE（RCADE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

-0.40%

-2.05%

+16.09%

+16.09%

RCADE（RCADE）目前實時價格為 $ 0.0003001。過去 24 小時內，RCADE 的交易價格在 $ 0.0002981$ 0.0003269 之間波動，市場活躍度顯著。RCADE 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，RCADE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.40%，過去 24 小時內變動為 -2.05%，過去 7 天內累計變動為 +16.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

RCADE（RCADE）市場資訊

ARB

RCADE 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 73.17K。RCADE 的流通量為 --，總供應量是 40000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.00M

RCADE（RCADE）價格歷史 USD

跟蹤 RCADE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000006285-2.05%
30天$ -0.0000617-17.06%
60天$ -0.0001141-27.55%
90天$ -0.0002676-47.14%
RCADE 今日價格變化

今天，RCADE 記錄了 $ -0.000006285 (-2.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

RCADE 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000617 (-17.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

RCADE 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RCADE 的變化為 $ -0.0001141 (-27.55%)，從而更廣泛地了解其表現。

RCADE 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0002676 (-47.14%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 RCADE（RCADE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 RCADE 價格歷史頁面

什麼是RCADE (RCADE)

CADE 網路是一個去中心化的區塊鏈網絡，旨在重新定義媒體、娛樂和遊戲。去中心化的基礎設施構成了我們生態系統的支柱，而由玩家驅動的 RCADE 節點則是其核心。初始節點部署階段將提供去中心化的儲存功能，確保遊戲的可靠性、資料完整性和抗審查性。為了表彰節點運營商的關鍵作用，他們將獲得豐厚的 $RCADE 獎勵，以確保其持續的參與度、長久的運營以及生態系統內利益的一致性。準備好為網路賦能吧！

RCADE在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 RCADE 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 RCADE 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 RCADE 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 RCADE 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

RCADE 價格預測 (USD)

RCADE（RCADE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 RCADE（RCADE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 RCADE 的長期和短期價格預測。

現在就查看 RCADE 價格預測

RCADE（RCADE）代幣經濟

了解 RCADE（RCADE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 RCADE 代幣的完整經濟學

如何購買RCADE (RCADE)

正在尋找如何購買 RCADE？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買RCADE。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

RCADE 兌換為當地貨幣

1 RCADE（RCADE）至 VND
7.8971315
1 RCADE（RCADE）至 AUD
A$0.000456152
1 RCADE（RCADE）至 GBP
0.000222074
1 RCADE（RCADE）至 EUR
0.000255085
1 RCADE（RCADE）至 USD
$0.0003001
1 RCADE（RCADE）至 MYR
RM0.00126042
1 RCADE（RCADE）至 TRY
0.012577191
1 RCADE（RCADE）至 JPY
¥0.0456152
1 RCADE（RCADE）至 ARS
ARS$0.447908253
1 RCADE（RCADE）至 RUB
0.023782925
1 RCADE（RCADE）至 INR
0.026474822
1 RCADE（RCADE）至 IDR
Rp5.001664666
1 RCADE（RCADE）至 PHP
0.017654883
1 RCADE（RCADE）至 EGP
￡E.0.014236744
1 RCADE（RCADE）至 BRL
R$0.001608536
1 RCADE（RCADE）至 CAD
C$0.000417139
1 RCADE（RCADE）至 BDT
0.036717235
1 RCADE（RCADE）至 NGN
0.437461772
1 RCADE（RCADE）至 COP
$1.163175596
1 RCADE（RCADE）至 ZAR
R.0.00516172
1 RCADE（RCADE）至 UAH
0.012601199
1 RCADE（RCADE）至 TZS
T.Sh.0.740985913
1 RCADE（RCADE）至 VES
Bs0.0636212
1 RCADE（RCADE）至 CLP
$0.2817939
1 RCADE（RCADE）至 PKR
Rs0.084892288
1 RCADE（RCADE）至 KZT
0.161342763
1 RCADE（RCADE）至 THB
฿0.009804267
1 RCADE（RCADE）至 TWD
NT$0.009207068
1 RCADE（RCADE）至 AED
د.إ0.001101367
1 RCADE（RCADE）至 CHF
Fr0.000237079
1 RCADE（RCADE）至 HKD
HK$0.002328776
1 RCADE（RCADE）至 AMD
֏0.114629197
1 RCADE（RCADE）至 MAD
.د.م0.002763921
1 RCADE（RCADE）至 MXN
$0.005518839
1 RCADE（RCADE）至 SAR
ريال0.001125375
1 RCADE（RCADE）至 ETB
Br0.045870285
1 RCADE（RCADE）至 KES
KSh0.038769919
1 RCADE（RCADE）至 JOD
د.أ0.0002127709
1 RCADE（RCADE）至 PLN
0.001089363
1 RCADE（RCADE）至 RON
лв0.001308436
1 RCADE（RCADE）至 SEK
kr0.002808936
1 RCADE（RCADE）至 BGN
лв0.000504168
1 RCADE（RCADE）至 HUF
Ft0.100299422
1 RCADE（RCADE）至 CZK
0.006263087
1 RCADE（RCADE）至 KWD
د.ك0.0000918306
1 RCADE（RCADE）至 ILS
0.000978326
1 RCADE（RCADE）至 BOB
Bs0.002067689
1 RCADE（RCADE）至 AZN
0.00051017
1 RCADE（RCADE）至 TJS
SM0.002793931
1 RCADE（RCADE）至 GEL
0.000813271
1 RCADE（RCADE）至 AOA
Kz0.273562157
1 RCADE（RCADE）至 BHD
.د.ب0.0001131377
1 RCADE（RCADE）至 BMD
$0.0003001
1 RCADE（RCADE）至 DKK
kr0.001923641
1 RCADE（RCADE）至 HNL
L0.007871623
1 RCADE（RCADE）至 MUR
0.013648548
1 RCADE（RCADE）至 NAD
$0.005197732
1 RCADE（RCADE）至 NOK
kr0.002997999
1 RCADE（RCADE）至 NZD
$0.000519173
1 RCADE（RCADE）至 PAB
B/.0.0003001
1 RCADE（RCADE）至 PGK
K0.001278426
1 RCADE（RCADE）至 QAR
ر.ق0.001092364
1 RCADE（RCADE）至 RSD
дин.0.030199063
1 RCADE（RCADE）至 UZS
soʻm3.615661819
1 RCADE（RCADE）至 ALL
L0.024935309
1 RCADE（RCADE）至 ANG
ƒ0.000537179
1 RCADE（RCADE）至 AWG
ƒ0.000537179
1 RCADE（RCADE）至 BBD
$0.0006002
1 RCADE（RCADE）至 BAM
KM0.000504168
1 RCADE（RCADE）至 BIF
Fr0.8825941
1 RCADE（RCADE）至 BND
$0.000387129
1 RCADE（RCADE）至 BSD
$0.0003001
1 RCADE（RCADE）至 JMD
$0.048052012
1 RCADE（RCADE）至 KHR
1.205219606
1 RCADE（RCADE）至 KMF
Fr0.1272424
1 RCADE（RCADE）至 LAK
6.523912913
1 RCADE（RCADE）至 LKR
රු0.090993321
1 RCADE（RCADE）至 MDL
L0.005113704
1 RCADE（RCADE）至 MGA
Ar1.35180045
1 RCADE（RCADE）至 MOP
P0.002397799
1 RCADE（RCADE）至 MVR
0.00459153
1 RCADE（RCADE）至 MWK
MK0.51920301
1 RCADE（RCADE）至 MZN
MT0.01917639
1 RCADE（RCADE）至 NPR
रु0.042071019
1 RCADE（RCADE）至 PYG
2.1133042
1 RCADE（RCADE）至 RWF
Fr0.4348449
1 RCADE（RCADE）至 SBD
$0.002472824
1 RCADE（RCADE）至 SCR
0.004159386
1 RCADE（RCADE）至 SRD
$0.011922973
1 RCADE（RCADE）至 SVC
$0.002619873
1 RCADE（RCADE）至 SZL
L0.005197732
1 RCADE（RCADE）至 TMT
m0.001053351
1 RCADE（RCADE）至 TND
د.ت0.0008804934
1 RCADE（RCADE）至 TTD
$0.002031677
1 RCADE（RCADE）至 UGX
Sh1.0419472
1 RCADE（RCADE）至 XAF
Fr0.1689563
1 RCADE（RCADE）至 XCD
$0.00081027
1 RCADE（RCADE）至 XOF
Fr0.1689563
1 RCADE（RCADE）至 XPF
Fr0.0306102
1 RCADE（RCADE）至 BWP
P0.004276425
1 RCADE（RCADE）至 BZD
$0.0006002
1 RCADE（RCADE）至 CVE
$0.028452481
1 RCADE（RCADE）至 DJF
Fr0.0531177
1 RCADE（RCADE）至 DOP
$0.019197397
1 RCADE（RCADE）至 DZD
د.ج0.039006998
1 RCADE（RCADE）至 FJD
$0.000687229
1 RCADE（RCADE）至 GNF
Fr2.6093695
1 RCADE（RCADE）至 GTQ
Q0.002292764
1 RCADE（RCADE）至 GYD
$0.062687889
1 RCADE（RCADE）至 ISK
kr0.0366122

RCADE資源

要更深入地瞭解 RCADE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方RCADE網站
區塊查詢

人們還問：關於RCADE的其他問題

RCADE（RCADE）今日價格是多少？
RCADE 實時價格為 0.0003001 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 RCADE 兌 USD 的價格是多少？
目前 RCADE 兌 USD 的價格為 $ 0.0003001。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
RCADE 的市值是多少？
RCADE 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
RCADE 的流通供應量是多少？
RCADE 的流通供應量為 -- USD
RCADE 的歷史最高價（ATH）是多少？
RCADE 的歷史最高價是 -- USD
RCADE 的歷史最低價（ATL）是多少？
RCADE 的歷史最低價是 -- USD
RCADE 的交易量是多少？
RCADE 的 24 小時實時交易量為 $ 73.17K USD
RCADE 今年會漲嗎？
RCADE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 RCADE 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:22:30 (UTC+8)

RCADE（RCADE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

RCADE 兌 USD 計算器

數量

RCADE
RCADE
USD
USD

1 RCADE = 0.0003 USD

交易 RCADE

RCADE/USDT
$0.0003003
$0.0003003$0.0003003
-2.02%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

