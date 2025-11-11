CADE 網路是一個去中心化的區塊鏈網絡，旨在重新定義媒體、娛樂和遊戲。去中心化的基礎設施構成了我們生態系統的支柱，而由玩家驅動的 RCADE 節點則是其核心。初始節點部署階段將提供去中心化的儲存功能，確保遊戲的可靠性、資料完整性和抗審查性。為了表彰節點運營商的關鍵作用，他們將獲得豐厚的 $RCADE 獎勵，以確保其持續的參與度、長久的運營以及生態系統內利益的一致性。準備好為網路賦能吧！