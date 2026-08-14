PigToken 今日價格

PigToken (PIG) 今日實時價格為 NT$ 0.00000001269，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PIG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00000001269 每 PIG。

PigToken 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4106，流通供應量為 0.00 PIG。過去 24 小時內，PIG 的交易價格在 NT$ 0.00000001253（低點）和 NT$ 0.00000001273（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0001761547，而歷史最低價為 NT$ 0。

短期表現方面，PIG 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +3.17%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.22K。

PigToken（PIG）市場資訊

排名 No.4106 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 54.22KNT$ 54.22K NT$ 54.22K 完全稀釋市值 NT$ 12.69MNT$ 12.69M NT$ 12.69M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 總供應量 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 BSC

PigToken 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.22K。PIG 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.69M。