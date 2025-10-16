Pandu Pandas實時價格 (PANDU)
-4.71%
-14.62%
-30.89%
-30.89%
Pandu Pandas（PANDU）目前實時價格為 $ 0.00007533。過去 24 小時內，PANDU 的交易價格在 $ 0.00007448 至 $ 0.0000975 之間波動，市場活躍度顯著。PANDU 的歷史最高價為 $ 0.0002790700975526，歷史最低價為 $ 0.00000048806902605。
從短期表現來看，PANDU 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.71%，過去 24 小時內變動為 -14.62%，過去 7 天內累計變動為 -30.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
No.1264
96.37%
SOL
Pandu Pandas 的目前市值為 $ 7.26M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 125.79K。PANDU 的流通量為 96.37B，總供應量是 99999377352，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.53M。
跟蹤 Pandu Pandas 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0000130309
|-14.62%
|30天
|$ +0.00003859
|+105.03%
|60天
|$ +0.00005533
|+276.65%
|90天
|$ +0.00005533
|+276.65%
今天，PANDU 記錄了 $ -0.0000130309 (-14.62%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.00003859 (+105.03%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，PANDU 的變化為 $ +0.00005533 (+276.65%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.00005533 (+276.65%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Pandu Pandas（PANDU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Pandu Pandas 價格歷史頁面
來自森林，為在 Solana 區塊鏈上傳遞愛而來。你願意成為我的朋友嗎？
來自森林，為在 Solana 區塊鏈上傳遞愛而來。你願意成為我的朋友嗎？

Pandu Pandas在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。
此外，您還可以：
- 檢查 PANDU 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Pandu Pandas 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 Pandu Pandas 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
Pandu Pandas（PANDU）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Pandu Pandas（PANDU）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Pandu Pandas 的長期和短期價格預測。
現在就查看 Pandu Pandas 價格預測！
了解 Pandu Pandas（PANDU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PANDU 代幣的完整經濟學！
正在尋找如何購買 Pandu Pandas？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Pandu Pandas。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。
要更深入地瞭解 Pandu Pandas，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 PANDU = 0.00007533 USD
現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--
