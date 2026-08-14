P2P 今日價格

P2P (P2P) 今日實時價格為 NT$ 0.00003296，過去 24 小時內變化了 1.94%。目前 P2P 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00003296 每 P2P。

P2P 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- P2P。過去 24 小時內，P2P 的交易價格在 NT$ 0.00003162（低點）和 NT$ 0.00003367（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，P2P 在過去一小時內波動了 -1.17%，過去7 天內波動了 -0.10%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.01K。

P2P（P2P）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 1.01KNT$ 1.01K NT$ 1.01K 完全稀釋市值 NT$ 1.12MNT$ 1.12M NT$ 1.12M 流通量 ---- -- 總供應量 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 所屬公鏈 SENTINEL

P2P 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.01K。P2P 的流通量為 --，總供應量是 34000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.12M。