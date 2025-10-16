Overlay Protocol 目前實時價格為 0.09253 USD。跟蹤 OVL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 OVL 價格趨勢。Overlay Protocol 目前實時價格為 0.09253 USD。跟蹤 OVL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 OVL 價格趨勢。

更多關於 OVL

OVL 價格資訊

OVL 白皮書

OVL 幣種官網

OVL 代幣經濟

OVL 價格預測

OVL 價格歷史

OVL 購買指南

OVL 兌換法幣計算

OVL 現貨

OVL U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Overlay Protocol 圖標

Overlay Protocol實時價格 (OVL)

1 OVL 兌換為 USD 的實時價格：

$0.09253
$0.09253$0.09253
+0.66%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:42:12 (UTC+8)

Overlay Protocol（OVL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0847
$ 0.0847$ 0.0847
24H最低價
$ 0.09617
$ 0.09617$ 0.09617
24H最高價

$ 0.0847
$ 0.0847$ 0.0847

$ 0.09617
$ 0.09617$ 0.09617

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

-1.15%

+0.66%

-7.70%

-7.70%

Overlay Protocol（OVL）目前實時價格為 $ 0.09253。過去 24 小時內，OVL 的交易價格在 $ 0.0847$ 0.09617 之間波動，市場活躍度顯著。OVL 的歷史最高價為 $ 0.7841389069548613，歷史最低價為 $ 0.10678946055291266

從短期表現來看，OVL 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.15%，過去 24 小時內變動為 +0.66%，過去 7 天內累計變動為 -7.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Overlay Protocol（OVL）市場資訊

No.2042

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 56.54K
$ 56.54K$ 56.54K

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Overlay Protocol 的目前市值為 $ 1.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.54K。OVL 的流通量為 10.91M，總供應量是 88871915.39447941，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.25M

Overlay Protocol（OVL）價格歷史 USD

跟蹤 Overlay Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0006067+0.66%
30天$ -0.15057-61.94%
60天$ -0.04837-34.33%
90天$ -0.07747-45.58%
Overlay Protocol 今日價格變化

今天，OVL 記錄了 $ +0.0006067 (+0.66%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Overlay Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.15057 (-61.94%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Overlay Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OVL 的變化為 $ -0.04837 (-34.33%)，從而更廣泛地了解其表現。

Overlay Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.07747 (-45.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Overlay Protocol（OVL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Overlay Protocol 價格歷史頁面

什麼是Overlay Protocol (OVL)

Overlay 正在建立首個去中心化資料衍生性商品協議。這使得現實世界的指標——從 ETH 銷毀到 Twitch 數據、CS2 皮膚、氣溫，甚至成人內容趨勢——都可以在鏈上進行交易，且無需交易對手。 Overlay 採用基於 $OVL 代幣構建的動態鑄幣/銷毀模型，實現無交易對手交易，從而消除了過去類似產品類別所需的雙邊流動性限制。該模型解決了困擾長尾資產和異質市場的流動性問題。

Overlay Protocol在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Overlay Protocol 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 OVL 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Overlay Protocol 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Overlay Protocol 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Overlay Protocol 價格預測 (USD)

Overlay Protocol（OVL）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Overlay Protocol（OVL）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Overlay Protocol 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Overlay Protocol 價格預測

Overlay Protocol（OVL）代幣經濟

了解 Overlay Protocol（OVL）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 OVL 代幣的完整經濟學

如何購買Overlay Protocol (OVL)

正在尋找如何購買 Overlay Protocol？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Overlay Protocol。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

OVL 兌換為當地貨幣

1 Overlay Protocol（OVL）至 VND
2,434.92695
1 Overlay Protocol（OVL）至 AUD
A$0.1406456
1 Overlay Protocol（OVL）至 GBP
0.0684722
1 Overlay Protocol（OVL）至 EUR
0.0786505
1 Overlay Protocol（OVL）至 USD
$0.09253
1 Overlay Protocol（OVL）至 MYR
RM0.388626
1 Overlay Protocol（OVL）至 TRY
3.8779323
1 Overlay Protocol（OVL）至 JPY
¥14.06456
1 Overlay Protocol（OVL）至 ARS
ARS$138.1038009
1 Overlay Protocol（OVL）至 RUB
7.3330025
1 Overlay Protocol（OVL）至 INR
8.1639219
1 Overlay Protocol（OVL）至 IDR
Rp1,542.1660498
1 Overlay Protocol（OVL）至 PHP
5.4453905
1 Overlay Protocol（OVL）至 EGP
￡E.4.385922
1 Overlay Protocol（OVL）至 BRL
R$0.4968861
1 Overlay Protocol（OVL）至 CAD
C$0.1286167
1 Overlay Protocol（OVL）至 BDT
11.316419
1 Overlay Protocol（OVL）至 NGN
135.0799205
1 Overlay Protocol（OVL）至 COP
$357.25833
1 Overlay Protocol（OVL）至 ZAR
R.1.5933666
1 Overlay Protocol（OVL）至 UAH
3.8945877
1 Overlay Protocol（OVL）至 TZS
T.Sh.228.4685989
1 Overlay Protocol（OVL）至 VES
Bs19.61636
1 Overlay Protocol（OVL）至 CLP
$86.9782
1 Overlay Protocol（OVL）至 PKR
Rs26.204496
1 Overlay Protocol（OVL）至 KZT
49.7469039
1 Overlay Protocol（OVL）至 THB
฿3.0220298
1 Overlay Protocol（OVL）至 TWD
NT$2.8378951
1 Overlay Protocol（OVL）至 AED
د.إ0.3395851
1 Overlay Protocol（OVL）至 CHF
Fr0.0730987
1 Overlay Protocol（OVL）至 HKD
HK$0.7180328
1 Overlay Protocol（OVL）至 AMD
֏35.5333706
1 Overlay Protocol（OVL）至 MAD
.د.م0.8531266
1 Overlay Protocol（OVL）至 MXN
$1.7034773
1 Overlay Protocol（OVL）至 SAR
ريال0.3469875
1 Overlay Protocol（OVL）至 ETB
Br14.1432105
1 Overlay Protocol（OVL）至 KES
KSh11.9558013
1 Overlay Protocol（OVL）至 JOD
د.أ0.06560377
1 Overlay Protocol（OVL）至 PLN
0.3358839
1 Overlay Protocol（OVL）至 RON
лв0.4034308
1 Overlay Protocol（OVL）至 SEK
kr0.8670061
1 Overlay Protocol（OVL）至 BGN
лв0.1554504
1 Overlay Protocol（OVL）至 HUF
Ft30.9457332
1 Overlay Protocol（OVL）至 CZK
1.9320264
1 Overlay Protocol（OVL）至 KWD
د.ك0.02831418
1 Overlay Protocol（OVL）至 ILS
0.3007225
1 Overlay Protocol（OVL）至 BOB
Bs0.6403076
1 Overlay Protocol（OVL）至 AZN
0.157301
1 Overlay Protocol（OVL）至 TJS
SM0.8559025
1 Overlay Protocol（OVL）至 GEL
0.2507563
1 Overlay Protocol（OVL）至 AOA
Kz84.3475721
1 Overlay Protocol（OVL）至 BHD
.د.ب0.03488381
1 Overlay Protocol（OVL）至 BMD
$0.09253
1 Overlay Protocol（OVL）至 DKK
kr0.5931173
1 Overlay Protocol（OVL）至 HNL
L2.4344643
1 Overlay Protocol（OVL）至 MUR
4.2082644
1 Overlay Protocol（OVL）至 NAD
$1.5924413
1 Overlay Protocol（OVL）至 NOK
kr0.9243747
1 Overlay Protocol（OVL）至 NZD
$0.1600769
1 Overlay Protocol（OVL）至 PAB
B/.0.09253
1 Overlay Protocol（OVL）至 PGK
K0.3895513
1 Overlay Protocol（OVL）至 QAR
ر.ق0.3377345
1 Overlay Protocol（OVL）至 RSD
дин.9.3168457
1 Overlay Protocol（OVL）至 UZS
soʻm1,114.8190207
1 Overlay Protocol（OVL）至 ALL
L7.6947948
1 Overlay Protocol（OVL）至 ANG
ƒ0.1656287
1 Overlay Protocol（OVL）至 AWG
ƒ0.1656287
1 Overlay Protocol（OVL）至 BBD
$0.18506
1 Overlay Protocol（OVL）至 BAM
KM0.1545251
1 Overlay Protocol（OVL）至 BIF
Fr272.13073
1 Overlay Protocol（OVL）至 BND
$0.1193637
1 Overlay Protocol（OVL）至 BSD
$0.09253
1 Overlay Protocol（OVL）至 JMD
$14.8279325
1 Overlay Protocol（OVL）至 KHR
371.6060318
1 Overlay Protocol（OVL）至 KMF
Fr39.23272
1 Overlay Protocol（OVL）至 LAK
2,011.5216989
1 Overlay Protocol（OVL）至 LKR
රු28.1411489
1 Overlay Protocol（OVL）至 MDL
L1.5767112
1 Overlay Protocol（OVL）至 MGA
Ar416.801385
1 Overlay Protocol（OVL）至 MOP
P0.74024
1 Overlay Protocol（OVL）至 MVR
1.415709
1 Overlay Protocol（OVL）至 MWK
MK160.363743
1 Overlay Protocol（OVL）至 MZN
MT5.912667
1 Overlay Protocol（OVL）至 NPR
रु13.055983
1 Overlay Protocol（OVL）至 PYG
656.22276
1 Overlay Protocol（OVL）至 RWF
Fr134.44609
1 Overlay Protocol（OVL）至 SBD
$0.7624472
1 Overlay Protocol（OVL）至 SCR
1.3796223
1 Overlay Protocol（OVL）至 SRD
$3.6762169
1 Overlay Protocol（OVL）至 SVC
$0.8096375
1 Overlay Protocol（OVL）至 SZL
L1.5924413
1 Overlay Protocol（OVL）至 TMT
m0.3247803
1 Overlay Protocol（OVL）至 TND
د.ت0.2720382
1 Overlay Protocol（OVL）至 TTD
$0.6273534
1 Overlay Protocol（OVL）至 UGX
Sh321.26416
1 Overlay Protocol（OVL）至 XAF
Fr52.09439
1 Overlay Protocol（OVL）至 XCD
$0.249831
1 Overlay Protocol（OVL）至 XOF
Fr52.09439
1 Overlay Protocol（OVL）至 XPF
Fr9.43806
1 Overlay Protocol（OVL）至 BWP
P1.2343502
1 Overlay Protocol（OVL）至 BZD
$0.1859853
1 Overlay Protocol（OVL）至 CVE
$8.7607404
1 Overlay Protocol（OVL）至 DJF
Fr16.47034
1 Overlay Protocol（OVL）至 DOP
$5.9237706
1 Overlay Protocol（OVL）至 DZD
د.ج12.0270494
1 Overlay Protocol（OVL）至 FJD
$0.2118937
1 Overlay Protocol（OVL）至 GNF
Fr804.54835
1 Overlay Protocol（OVL）至 GTQ
Q0.7087798
1 Overlay Protocol（OVL）至 GYD
$19.357276
1 Overlay Protocol（OVL）至 ISK
kr11.28866

Overlay Protocol資源

要更深入地瞭解 Overlay Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Overlay Protocol網站
區塊查詢

人們還問：關於Overlay Protocol的其他問題

Overlay Protocol（OVL）今日價格是多少？
OVL 實時價格為 0.09253 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 OVL 兌 USD 的價格是多少？
目前 OVL 兌 USD 的價格為 $ 0.09253。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Overlay Protocol 的市值是多少？
OVL 的市值為 $ 1.01M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
OVL 的流通供應量是多少？
OVL 的流通供應量為 10.91M USD
OVL 的歷史最高價（ATH）是多少？
OVL 的歷史最高價是 0.7841389069548613 USD
OVL 的歷史最低價（ATL）是多少？
OVL 的歷史最低價是 0.10678946055291266 USD
OVL 的交易量是多少？
OVL 的 24 小時實時交易量為 $ 56.54K USD
OVL 今年會漲嗎？
OVL 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 OVL 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:42:12 (UTC+8)

Overlay Protocol（OVL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

OVL 兌 USD 計算器

數量

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.09253 USD

交易 OVL

OVL/USDT
$0.09253
$0.09253$0.09253
+0.69%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,088.63
$115,088.63$115,088.63

+1.22%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,138.26
$4,138.26$4,138.26

+1.54%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04930
$0.04930$0.04930

+55.96%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.09
$199.09$199.09

-0.23%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5282
$5.5282$5.5282

-11.41%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,138.26
$4,138.26$4,138.26

+1.54%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,088.63
$115,088.63$115,088.63

+1.22%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.09
$199.09$199.09

-0.23%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6171
$2.6171$2.6171

-0.88%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20200
$0.20200$0.20200

-0.51%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2254
$0.2254$0.2254

+350.80%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002010
$0.002010$0.002010

+101.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005959
$0.000000000000000000005959$0.000000000000000000005959

+693.47%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2254
$0.2254$0.2254

+350.80%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000001011
$0.0000001011$0.0000001011

+152.75%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04384
$0.04384$0.04384

+119.20%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003575
$0.0003575$0.0003575

+79.37%