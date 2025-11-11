Overlay 正在建立首個去中心化資料衍生性商品協議。這使得現實世界的指標——從 ETH 銷毀到 Twitch 數據、CS2 皮膚、氣溫，甚至成人內容趨勢——都可以在鏈上進行交易，且無需交易對手。 Overlay 採用基於 $OVL 代幣構建的動態鑄幣/銷毀模型，實現無交易對手交易，從而消除了過去類似產品類別所需的雙邊流動性限制。該模型解決了困擾長尾資產和異質市場的流動性問題。