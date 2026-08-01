OOB 今日價格

OOB (OOB) 今日實時價格為 NT$ 0.009454，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OOB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.009454 每 OOB。

OOB 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3930，流通供應量為 0.00 OOB。過去 24 小時內，OOB 的交易價格在 NT$ 0.009088（低點）和 NT$ 0.011812（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 22.88900484430107456，而歷史最低價為 NT$ 0.29279441291494112。

短期表現方面，OOB 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +18.69%。過去一天，總交易量達到 NT$ 465.99。

OOB（OOB）市場資訊

排名 No.3930 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 465.99NT$ 465.99 NT$ 465.99 完全稀釋市值 NT$ 9.45MNT$ 9.45M NT$ 9.45M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 SOL

OOB 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 465.99。OOB 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 9.45M。