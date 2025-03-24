Nillion 是一個無需許可的網絡，它重新定義了人工智慧和區塊鏈的安全分散式資料儲存和運算。該網路為分散式人工智慧和區塊鏈創造了新穎的能力，使其能夠在不看到數據的情況下儲存和處理數據，從而釋放了巨大的空白。 Nillion 有一套應用工具－nilAI、nilVM 和 nilDB。這些工具允許開發人員建立私人資料應用程式。
幣種名稱NIL
排名No.403
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）20.21%
流通供應量195,150,000
最大供應量∞
總供應量1,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.9515934002951024,2025-03-24
最低價0.3257085641683966,2025-04-17
所屬公鏈NILLION
簡介Nillion 是一個無需許可的網絡，它重新定義了人工智慧和區塊鏈的安全分散式資料儲存和運算。該網路為分散式人工智慧和區塊鏈創造了新穎的能力，使其能夠在不看到數據的情況下儲存和處理數據，從而釋放了巨大的空白。 Nillion 有一套應用工具－nilAI、nilVM 和 nilDB。這些工具允許開發人員建立私人資料應用程式。
所屬板塊
社媒
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