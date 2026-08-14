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Mysterium 目前實時價格為 0.1164 TWD。MYST 市值為 2,331,914.2992 TWD。追蹤台灣的 MYST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Mysterium 目前實時價格為 0.1164 TWD。MYST 市值為 2,331,914.2992 TWD。追蹤台灣的 MYST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Mysterium 圖標

Mysterium實時價格 (MYST)

1 MYST 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.721308
NT$3.721308NT$3.721308
-1.97%1D
TWD
Mysterium (MYST) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:16:58 (UTC+8)

Mysterium 今日價格

Mysterium (MYST) 今日實時價格為 NT$ 0.1164，過去 24 小時內變化了 1.97%。目前 MYST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1164 每 MYST。

Mysterium 目前市值在 NT$ 2.33M 排名第 #1535，流通供應量為 20.03M MYST。過去 24 小時內，MYST 的交易價格在 NT$ 0.116（低點）和 NT$ 0.1199（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 180.58030296325684393，而歷史最低價為 NT$ 0.625354845854369

短期表現方面，MYST 在過去一小時內波動了 -1.21%，過去7 天內波動了 +11.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.72K

Mysterium（MYST）市場資訊

No.1535

NT$ 2.33M
NT$ 2.33MNT$ 2.33M

NT$ 53.72K
NT$ 53.72KNT$ 53.72K

NT$ 3.78M
NT$ 3.78MNT$ 3.78M

20.03M
20.03M 20.03M

32,433,365
32,433,365 32,433,365

32,433,365
32,433,365 32,433,365

61.76%

ETH

Mysterium 的目前市值為 NT$ 2.33M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.72K。MYST 的流通量為 20.03M，總供應量是 32433365，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.78M

Mysterium 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.116
NT$ 0.116NT$ 0.116
24H最低價
NT$ 0.1199
NT$ 0.1199NT$ 0.1199
24H最高價

NT$ 0.116
NT$ 0.116NT$ 0.116

NT$ 0.1199
NT$ 0.1199NT$ 0.1199

NT$ 180.58030296325684393
NT$ 180.58030296325684393NT$ 180.58030296325684393

NT$ 0.625354845854369
NT$ 0.625354845854369NT$ 0.625354845854369

-1.21%

-1.97%

+11.20%

+11.20%

Mysterium（MYST）價格歷史 TWD

跟蹤 Mysterium 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.074783-1.97%
30天NT$ +0.02339+25.14%
60天NT$ -0.0014-1.19%
90天NT$ -0.0363-23.78%
Mysterium 今日價格變化

今天，MYST 記錄了 NT$ -0.074783 (-1.97%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Mysterium 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.02339 (+25.14%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Mysterium 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MYST 的變化為 NT$ -0.0014 (-1.19%)，從而更廣泛地了解其表現。

Mysterium 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0363 (-23.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Mysterium（MYST）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Mysterium 價格歷史頁面

Mysterium 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Mysterium 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Mysterium 的價格？

MYST 的價格受以下因素影響：網路採用率與 VPN 使用需求、代幣在支付與質押方面的實用性、整體加密貨幣市場情緒、影響隱私幣的監管變動、合作夥伴關係與整合、技術發展、其他去中心化 VPN 項目的競爭、交易量與流動性。

為什麼人們想知道 Mysterium 今天的價格？

人們希望了解 Mysterium (MYST) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合追蹤、投資分析以及市場時機判斷。MYST 是一種去中心化的 VPN 代幣，因此投資者會關注其價格，以評估網路的採用程度與實用需求。

Mysterium 的價格預測

Mysterium（MYST）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MYST 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Mysterium (MYST) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Mysterium 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Mysterium 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Mysterium 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MYST 2026–2027 年價格的預測。

關於 Mysterium

Mysterium Network (MYST) 是一個去中心化且開源的虛擬私人網路 (VPN)，允許用戶分享頻寬並賺取代幣。該平台使用點對點架構，以提供其用戶隱私和安全，其中 MYST 代幣在生態系統中作為實用代幣。該網路運行在以太坊區塊鏈上，利用智能合約自動化購買和銷售頻寬的過程。MYST 代幣用於網路內的所有交易，包括支付 VPN 服務和獎勵分享頻寬的節點。這創建了一個去中心化的互聯網連接和隱私服務市場，旨在保護用戶免受審查、監視和網路犯罪的侵害。

如何在台灣購買和投資 Mysterium

準備好開始使用 Mysterium 了嗎？在 MEXC 購買 MYST 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Mysterium 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Mysterium (MYST) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Mysterium 將立即存入您的錢包。
Mysterium (MYST) 購買教程

Mysterium 能做什麼？

擁有 Mysterium 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Mysterium (MYST) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Mysterium (MYST)

Mysterium Network 構建工具和基礎設施，使網絡無邊界且可供所有人訪問。 Tor 類網絡是防篡改、匿名和加密的，但具有卓越的可用性、穩定性和速度。任何人都可以加入 Mysterium Network 的未經許可的點對點市場，並租用他們的備用帶寬和 IP 地址來賺取加密被動收入。該項目的旗艦產品是 Mysterium Network VPN，可用於 Android、Windows、Mac 和 Linux。

Mysterium資源

要更深入地瞭解 Mysterium，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Mysterium網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於Mysterium的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:16:58 (UTC+8)

Mysterium（MYST）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Mysterium 的更多資訊

MYSTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MYST。在 MEXC 上探索 MYSTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Mysterium (MYST) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Mysterium 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MYST/USDT
NT$3.721308
NT$3.721308NT$3.721308
-1.79%
455.88K (USDT)

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NT$2.4984555
NT$2.4984555NT$2.4984555

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NT$0.18935831
NT$0.18935831NT$0.18935831

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NT$0.4498179
NT$0.4498179NT$0.4498179

-27.09%

up

up

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NT$9.216951
NT$9.216951NT$9.216951

+23.94%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.3119019
NT$9.3119019NT$9.3119019

+4.66%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4984555
NT$2.4984555NT$2.4984555

+311.31%

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Fusionist

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NT$8.6856096
NT$8.6856096NT$8.6856096

+134.67%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.357539692
NT$0.357539692NT$0.357539692

+71.29%

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Cap

CAP

NT$2.3606648
NT$2.3606648NT$2.3606648

+36.16%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7426285
NT$28.7426285NT$28.7426285

+27.19%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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TWD

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