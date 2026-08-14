Mysterium 今日價格

Mysterium (MYST) 今日實時價格為 NT$ 0.1164，過去 24 小時內變化了 1.97%。目前 MYST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1164 每 MYST。

Mysterium 目前市值在 NT$ 2.33M 排名第 #1535，流通供應量為 20.03M MYST。過去 24 小時內，MYST 的交易價格在 NT$ 0.116（低點）和 NT$ 0.1199（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 180.58030296325684393，而歷史最低價為 NT$ 0.625354845854369。

短期表現方面，MYST 在過去一小時內波動了 -1.21%，過去7 天內波動了 +11.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.72K。

Mysterium（MYST）市場資訊

排名 No.1535 市值 NT$ 2.33MNT$ 2.33M NT$ 2.33M 成交量（24H） NT$ 53.72KNT$ 53.72K NT$ 53.72K 完全稀釋市值 NT$ 3.78MNT$ 3.78M NT$ 3.78M 流通量 20.03M 20.03M 20.03M 最大供應量 32,433,365 32,433,365 32,433,365 總供應量 32,433,365 32,433,365 32,433,365 流通率 61.76% 所屬公鏈 ETH

Mysterium 的目前市值為 NT$ 2.33M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.72K。MYST 的流通量為 20.03M，總供應量是 32433365，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.78M。