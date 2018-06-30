MX

MX TOKEN（MX）是MEXC平台基於以太坊區塊鏈開發的去中心化數字資產。作為MEXC的原生代幣，其主要目標是為用戶提供安全穩定的交易體驗，並成為行業的領導者。 MX 持有者有權在 MEXC 享受多項福利，例如持有 MX 的獎勵、投票和獲得折扣申購，以及為新上市投票獲得免費空投。

幣種名稱抹茶

排名No.149

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0001%

交易額/市值（24小時）11.10%

流通供應量92,748,334

最大供應量1,000,000,000

總供應量416,185,834

流通率0.0927%

發行日期2018-06-30 00:00:00

資產首次發行價格0.0092 USDT

歷史最高價5.85335603455073,2024-04-09

最低價0.0420566690384,2019-11-25

所屬公鏈ETH

簡介MX TOKEN（MX）是MEXC平台基於以太坊區塊鏈開發的去中心化數字資產。作為MEXC的原生代幣，其主要目標是為用戶提供安全穩定的交易體驗，並成為行業的領導者。 MX 持有者有權在 MEXC 享受多項福利，例如持有 MX 的獎勵、投票和獲得折扣申購，以及為新上市投票獲得免費空投。

所屬板塊

社媒

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