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Medieval Empires 目前實時價格為 0.0001931 TWD。MEE 市值為 108,022.3496433 TWD。追蹤台灣的 MEE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Medieval Empires 目前實時價格為 0.0001931 TWD。MEE 市值為 108,022.3496433 TWD。追蹤台灣的 MEE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Medieval Empires 圖標

Medieval Empires實時價格 (MEE)

1 MEE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.00617407
NT$0.00617407NT$0.00617407
+0.05%1D
TWD
Medieval Empires (MEE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:51:49 (UTC+8)

Medieval Empires 今日價格

Medieval Empires (MEE) 今日實時價格為 NT$ 0.0001931，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 MEE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001931 每 MEE。

Medieval Empires 目前市值在 NT$ 108.02K 排名第 #2881，流通供應量為 559.41M MEE。過去 24 小時內，MEE 的交易價格在 NT$ 0.0001922（低點）和 NT$ 0.0001937（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.0211983184808337289，而歷史最低價為 NT$ 0.0050973171437538532

短期表現方面，MEE 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -1.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 7.94K

Medieval Empires（MEE）市場資訊

No.2881

NT$ 108.02K
NT$ 108.02KNT$ 108.02K

NT$ 7.94K
NT$ 7.94KNT$ 7.94K

NT$ 545.45K
NT$ 545.45KNT$ 545.45K

559.41M
559.41M 559.41M

2,824,686,939.97575758
2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758

MATIC

Medieval Empires 的目前市值為 NT$ 108.02K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 7.94K。MEE 的流通量為 559.41M，總供應量是 2824686939.97575758，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 545.45K

Medieval Empires 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0001922
NT$ 0.0001922NT$ 0.0001922
24H最低價
NT$ 0.0001937
NT$ 0.0001937NT$ 0.0001937
24H最高價

NT$ 0.0001922
NT$ 0.0001922NT$ 0.0001922

NT$ 0.0001937
NT$ 0.0001937NT$ 0.0001937

NT$ 1.0211983184808337289
NT$ 1.0211983184808337289NT$ 1.0211983184808337289

NT$ 0.0050973171437538532
NT$ 0.0050973171437538532NT$ 0.0050973171437538532

+0.05%

+0.05%

-1.18%

-1.18%

Medieval Empires（MEE）價格歷史 TWD

跟蹤 Medieval Empires 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000003085+0.05%
30天NT$ +0.0000239+14.12%
60天NT$ +0.0000227+13.32%
90天NT$ -0.0000859-30.79%
Medieval Empires 今日價格變化

今天，MEE 記錄了 NT$ +0.000003085 (+0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Medieval Empires 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0000239 (+14.12%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Medieval Empires 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MEE 的變化為 NT$ +0.0000227 (+13.32%)，從而更廣泛地了解其表現。

Medieval Empires 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000859 (-30.79%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Medieval Empires（MEE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Medieval Empires 價格歷史頁面

Medieval Empires 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Medieval Empires 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Medieval Empires 的價格？

MEE代幣的價格受以下因素影響：遊戲採用率與玩家基數的成長、代幣經濟學（包括供需動態）、遊戲玩法更新與新功能、合作夥伴公告、整體加密貨幣市場情緒、交易所的交易量、遊戲生態系統內的質押獎勵與實用性、社群參與度，以及更廣泛的NFT遊戲產業趨勢。

為什麼人們想知道 Medieval Empires 今天的價格？

人們希望了解中世紀帝國（MEE）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握、市場情緒分析，以及盈虧追蹤。作為一款遊戲代幣，MEE 的價格會影響遊戲內的經濟體系與 NFT 價值。交易者則會根據當前價格進行技術分析，並以此判斷進場與離場點。

Medieval Empires 的價格預測

Medieval Empires（MEE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MEE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Medieval Empires (MEE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Medieval Empires 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Medieval Empires 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Medieval Empires 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MEE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Medieval Empires

CoinMeet (MEE) 是一種多資產、基於區塊鏈的數位錢包，旨在為管理數位身份、資產和加密空間的社交互動提供全面的解決方案。該平台使用權益證明（PoS）共識機制，並提供各種功能，包括點對點交易、資產管理和社交網絡。MEE 的生態系統旨在促進傳統經濟與數位經濟的無縫整合，以推廣區塊鏈技術的廣泛採用為目標。該平台的原生代幣，MEE，用於 CoinMeet 生態系統內的各種功能，包括交易費用和參與社區治理。

如何在台灣購買和投資 Medieval Empires

準備好開始使用 Medieval Empires 了嗎？在 MEXC 購買 MEE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Medieval Empires 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Medieval Empires (MEE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Medieval Empires 將立即存入您的錢包。
Medieval Empires (MEE) 購買教程

Medieval Empires 能做什麼？

擁有 Medieval Empires 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上購買 Medieval Empires (MEE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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什麼是Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires 是一款精心設計的多人在線戰略遊戲，背景設定在 13 世紀晚期的現代土耳其。遊戲的故事情節最初集中在 Ertuğrul Gazi，一位部落戰士和著名的 Kayi 部落領袖。

Medieval Empires資源

要更深入地瞭解 Medieval Empires，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Medieval Empires網站
區塊查詢

類別 :

Gaming (GameFi)Gaming Governance TokenGaming Utility Token

人們還問：關於Medieval Empires的其他問題

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Medieval Empires（MEE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Medieval Empires 的更多資訊

MEEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MEE。在 MEXC 上探索 MEEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Medieval Empires (MEE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Medieval Empires 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MEE/USDT
NT$0.006177269
NT$0.006177269NT$0.006177269
+0.10%
41.18M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.3794162
NT$2.3794162NT$2.3794162

+291.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15320011
NT$0.15320011NT$0.15320011

-3.68%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.460656
NT$0.460656NT$0.460656

-7.15%

up

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UPROBINHOOD

NT$10.415944
NT$10.415944NT$10.415944

+6.40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.6545746
NT$8.6545746NT$8.6545746

-5.17%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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NT$2.3794162
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+291.47%

Isekai Blade

Isekai Blade

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NT$0.04174695
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+117.50%

Talus

Talus

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NT$0.5860568
NT$0.5860568NT$0.5860568

+29.83%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1506877
NT$2.1506877NT$2.1506877

+12.27%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.00172746
NT$0.00172746NT$0.00172746

+8.00%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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