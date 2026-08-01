Medieval Empires 今日價格

Medieval Empires (MEE) 今日實時價格為 NT$ 0.0001931，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 MEE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001931 每 MEE。

Medieval Empires 目前市值在 NT$ 108.02K 排名第 #2881，流通供應量為 559.41M MEE。過去 24 小時內，MEE 的交易價格在 NT$ 0.0001922（低點）和 NT$ 0.0001937（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.0211983184808337289，而歷史最低價為 NT$ 0.0050973171437538532。

短期表現方面，MEE 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -1.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 7.94K。

Medieval Empires（MEE）市場資訊

排名 No.2881 市值 NT$ 108.02KNT$ 108.02K NT$ 108.02K 成交量（24H） NT$ 7.94KNT$ 7.94K NT$ 7.94K 完全稀釋市值 NT$ 545.45KNT$ 545.45K NT$ 545.45K 流通量 559.41M 559.41M 559.41M 總供應量 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758 所屬公鏈 MATIC

Medieval Empires 的目前市值為 NT$ 108.02K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 7.94K。MEE 的流通量為 559.41M，總供應量是 2824686939.97575758，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 545.45K。