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MARBLEX 目前實時價格為 0.0219 TWD。MBX 市值為 6,090,972.149109518364 TWD。追蹤台灣的 MBX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！MARBLEX 目前實時價格為 0.0219 TWD。MBX 市值為 6,090,972.149109518364 TWD。追蹤台灣的 MBX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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MARBLEX實時價格 (MBX)

1 MBX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.700581
NT$0.700581NT$0.700581
-0.27%1D
TWD
MARBLEX (MBX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:50:08 (UTC+8)

MARBLEX 今日價格

MARBLEX (MBX) 今日實時價格為 NT$ 0.0219，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 MBX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0219 每 MBX。

MARBLEX 目前市值在 NT$ 6.09M 排名第 #1065，流通供應量為 278.13M MBX。過去 24 小時內，MBX 的交易價格在 NT$ 0.02189（低點）和 NT$ 0.02236（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,308.6195891277368892，而歷史最低價為 NT$ 0.8573009093069420902

短期表現方面，MBX 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 -2.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.16K

MARBLEX（MBX）市場資訊

No.1065

NT$ 6.09M
NT$ 6.09MNT$ 6.09M

NT$ 57.16K
NT$ 57.16KNT$ 57.16K

NT$ 7.04M
NT$ 7.04MNT$ 7.04M

278.13M
278.13M 278.13M

321,280,425
321,280,425 321,280,425

KLAY

MARBLEX 的目前市值為 NT$ 6.09M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.16K。MBX 的流通量為 278.13M，總供應量是 321280425，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.04M

MARBLEX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.02189
NT$ 0.02189NT$ 0.02189
24H最低價
NT$ 0.02236
NT$ 0.02236NT$ 0.02236
24H最高價

NT$ 0.02189
NT$ 0.02189NT$ 0.02189

NT$ 0.02236
NT$ 0.02236NT$ 0.02236

NT$ 2,308.6195891277368892
NT$ 2,308.6195891277368892NT$ 2,308.6195891277368892

NT$ 0.8573009093069420902
NT$ 0.8573009093069420902NT$ 0.8573009093069420902

-0.37%

-0.27%

-2.89%

-2.89%

MARBLEX（MBX）價格歷史 TWD

跟蹤 MARBLEX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0018967-0.27%
30天NT$ -0.00378-14.72%
60天NT$ -0.00677-23.62%
90天NT$ -0.01819-45.38%
MARBLEX 今日價格變化

今天，MBX 記錄了 NT$ -0.0018967 (-0.27%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MARBLEX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00378 (-14.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MARBLEX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MBX 的變化為 NT$ -0.00677 (-23.62%)，從而更廣泛地了解其表現。

MARBLEX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01819 (-45.38%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MARBLEX（MBX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MARBLEX 價格歷史頁面

MARBLEX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 MARBLEX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 MARBLEX 的價格？

MARBLEX (MBX) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 遊戲生態系統的採用程度——MARBLEX 遊戲中的用戶增長會直接影響代幣的需求。
2. 代幣的實用性與質押獎勵——更高的實用性將提升持有者的投資誘因。
3. 合作夥伴關係的公告——與遊戲開發商的合作能增強市場信心。
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會對 MBX 的價格產生影響。
5. 代幣供應機制——燃燒事件與發行時間表會影響代幣的稀缺性。
6. 監管動態——遊戲代幣相關的監管規範會影響投資者的行為。

為什麼人們想知道 MARBLEX 今天的價格？

人們希望了解 MARBLEX (MBX) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、監控投資組合價值、識別市場趨勢、掌握進出場時機、評估投資績效，以及隨時掌握波動情況以進行風險管理。

MARBLEX 的價格預測

MARBLEX（MBX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MBX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
MARBLEX (MBX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，MARBLEX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MARBLEX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 MARBLEX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MBX 2026–2027 年價格的預測。

關於 MARBLEX

MobieCoin (MBX) 是一種加密貨幣，作為 Mobie 生態系統的原生實用代幣，該平台旨在簡化支付、獎勵和捐贈。MBX 的一般目的是提供一種無縫且安全的交易方式，使用戶能夠在全球範圍內花費、發送和接收金錢。它運行在以太坊區塊鏈上，遵循 ERC-20 代幣標準，確保與各種錢包和交易所的兼容性。在 Mobie 生態系統中，MBX 扮演著核心角色，旨在搭建數字貨幣和傳統法定貨幣之間的橋樑，提供零售支付、點對點交易和慈善捐贈等服務。

如何在台灣購買和投資 MARBLEX

準備好開始使用 MARBLEX 了嗎？在 MEXC 購買 MBX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 MARBLEX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MARBLEX (MBX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，MARBLEX 將立即存入您的錢包。
MARBLEX (MBX) 購買教程

MARBLEX 能做什麼？

擁有 MARBLEX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 MARBLEX (MBX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是MARBLEX (MBX)

MARBLEX 項目旨在創建一個健康的區塊鏈生態系統，以將玩 Netmarble 遊戲的收益返還給用戶。

MARBLEX資源

要更深入地瞭解 MARBLEX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MARBLEX網站
區塊查詢

類別 :

Aptos EcosystemBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

人們還問：關於MARBLEX的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:50:08 (UTC+8)

MARBLEX（MBX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 MARBLEX 的更多資訊

MBXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MBX。在 MEXC 上探索 MBXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 MARBLEX (MBX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 MARBLEX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MBX/USDT
NT$0.7002611
NT$0.7002611NT$0.7002611
-0.40%
2.58M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3419879
NT$2.3419879NT$2.3419879

+285.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15294419
NT$0.15294419NT$0.15294419

-3.84%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.460656
NT$0.460656NT$0.460656

-7.15%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.585491
NT$10.585491NT$10.585491

+8.13%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.6558542
NT$8.6558542NT$8.6558542

-5.15%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3419879
NT$2.3419879NT$2.3419879

+285.31%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.0396676
NT$0.0396676NT$0.0396676

+106.66%

Talus

Talus

US

NT$0.5937344
NT$0.5937344NT$0.5937344

+31.53%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1647633
NT$2.1647633NT$2.1647633

+13.00%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.6558616
NT$9.6558616NT$9.6558616

+8.87%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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MBX
MBX
TWD
TWD

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