MARBLEX 今日價格

MARBLEX (MBX) 今日實時價格為 NT$ 0.0219，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 MBX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0219 每 MBX。

MARBLEX 目前市值在 NT$ 6.09M 排名第 #1065，流通供應量為 278.13M MBX。過去 24 小時內，MBX 的交易價格在 NT$ 0.02189（低點）和 NT$ 0.02236（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,308.6195891277368892，而歷史最低價為 NT$ 0.8573009093069420902。

短期表現方面，MBX 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 -2.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.16K。

MARBLEX（MBX）市場資訊

排名 No.1065 市值 NT$ 6.09MNT$ 6.09M NT$ 6.09M 成交量（24H） NT$ 57.16KNT$ 57.16K NT$ 57.16K 完全稀釋市值 NT$ 7.04MNT$ 7.04M NT$ 7.04M 流通量 278.13M 278.13M 278.13M 總供應量 321,280,425 321,280,425 321,280,425 所屬公鏈 KLAY

MARBLEX 的目前市值為 NT$ 6.09M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.16K。MBX 的流通量為 278.13M，總供應量是 321280425，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.04M。