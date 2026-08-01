Moviebloc 今日價格

Moviebloc (MBL) 今日實時價格為 NT$ 0.0005901，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 MBL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005901 每 MBL。

Moviebloc 目前市值在 NT$ 11.48M 排名第 #842，流通供應量為 19.45B MBL。過去 24 小時內，MBL 的交易價格在 NT$ 0.00059（低點）和 NT$ 0.0005982（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.4713710928，而歷史最低價為 NT$ 0.0208395384641801945。

短期表現方面，MBL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.07%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.12K。

Moviebloc（MBL）市場資訊

排名 No.842 市值 NT$ 11.48MNT$ 11.48M NT$ 11.48M 成交量（24H） NT$ 53.12KNT$ 53.12K NT$ 53.12K 完全稀釋市值 NT$ 17.70MNT$ 17.70M NT$ 17.70M 流通量 19.45B 19.45B 19.45B 最大供應量 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 總供應量 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 流通率 64.84% 發行價格 NT$ 0.038388NT$ 0.038388 NT$ 0.038388 所屬公鏈 ONT

Moviebloc 的目前市值為 NT$ 11.48M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.12K。MBL 的流通量為 19.45B，總供應量是 30000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.70M。