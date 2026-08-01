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Moviebloc 目前實時價格為 0.0005901 TWD。MBL 市值為 11,479,738.8449814 TWD。追蹤台灣的 MBL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Moviebloc 目前實時價格為 0.0005901 TWD。MBL 市值為 11,479,738.8449814 TWD。追蹤台灣的 MBL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Moviebloc 圖標

Moviebloc實時價格 (MBL)

1 MBL 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.018877299
NT$0.018877299NT$0.018877299
+0.01%1D
TWD
Moviebloc (MBL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:49:26 (UTC+8)

Moviebloc 今日價格

Moviebloc (MBL) 今日實時價格為 NT$ 0.0005901，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 MBL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005901 每 MBL。

Moviebloc 目前市值在 NT$ 11.48M 排名第 #842，流通供應量為 19.45B MBL。過去 24 小時內，MBL 的交易價格在 NT$ 0.00059（低點）和 NT$ 0.0005982（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.4713710928，而歷史最低價為 NT$ 0.0208395384641801945

短期表現方面，MBL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.07%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.12K

Moviebloc（MBL）市場資訊

No.842

NT$ 11.48M
NT$ 11.48MNT$ 11.48M

NT$ 53.12K
NT$ 53.12KNT$ 53.12K

NT$ 17.70M
NT$ 17.70MNT$ 17.70M

19.45B
19.45B 19.45B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

64.84%

NT$ 0.038388
NT$ 0.038388NT$ 0.038388

ONT

Moviebloc 的目前市值為 NT$ 11.48M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.12K。MBL 的流通量為 19.45B，總供應量是 30000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.70M

Moviebloc 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00059
NT$ 0.00059NT$ 0.00059
24H最低價
NT$ 0.0005982
NT$ 0.0005982NT$ 0.0005982
24H最高價

NT$ 0.00059
NT$ 0.00059NT$ 0.00059

NT$ 0.0005982
NT$ 0.0005982NT$ 0.0005982

NT$ 1.4713710928
NT$ 1.4713710928NT$ 1.4713710928

NT$ 0.0208395384641801945
NT$ 0.0208395384641801945NT$ 0.0208395384641801945

0.00%

+0.01%

-5.07%

-5.07%

Moviebloc（MBL）價格歷史 TWD

跟蹤 Moviebloc 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000001888+0.01%
30天NT$ -0.0001108-15.81%
60天NT$ -0.0001594-21.27%
90天NT$ -0.0003594-37.86%
Moviebloc 今日價格變化

今天，MBL 記錄了 NT$ +0.000001888 (+0.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Moviebloc 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0001108 (-15.81%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Moviebloc 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MBL 的變化為 NT$ -0.0001594 (-21.27%)，從而更廣泛地了解其表現。

Moviebloc 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0003594 (-37.86%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Moviebloc（MBL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Moviebloc 價格歷史頁面

Moviebloc 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Moviebloc 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Moviebloc 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 MovieBloc (MBL) 代幣價格的幾個關鍵因素如下：

1. 平台採用度——使用該平台的內容創作者與觀看者的數量成長
2. 內容品質與獨家性——高價值的電影與節目能吸引更多用戶
3. 代幣實用性——包括質押獎勵、治理投票以及支付功能
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
5. 合作夥伴關係——與娛樂產業相關業者的合作
6. 競爭態勢——與其他基於區塊鏈的串流媒體平台的表現對比
7. 法規變動——政府政策對加密貨幣及娛樂產業的影響
8. 技術更新——平台的改進與新功能的推出

---

如有任何進一步的需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Moviebloc 今天的價格？

人們希望了解 MovieBloc (MBL) 的今日價格，原因有以下幾點：投資決策、投資組合追蹤、交易機會、市場分析，以及把握買賣時機。作為一款基於區塊鏈的電影平台代幣，MBL 的價格會影響投資者的回報與交易策略。

Moviebloc 的價格預測

Moviebloc（MBL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MBL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Moviebloc (MBL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Moviebloc 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Moviebloc 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Moviebloc 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MBL 2026–2027 年價格的預測。

關於 Moviebloc

MovieBloc (MBL) 是一個建立在 Ontology 區塊鏈上的去中心化電影和內容分發平台。該平台旨在創建一個透明且公平的電影分發生態系統，創作者可以完全控制他們的內容，包括定價和政策。MBL 代幣在生態系統中用於交易、獎勵和治理。該平台使用權益證明 (PoS) 共識機制，MBL 代幣的總供應量為300億。MBL 代幣的典型用途包括購買內容、支持創作者和參與平台治理。

如何在台灣購買和投資 Moviebloc

準備好開始使用 Moviebloc 了嗎？在 MEXC 購買 MBL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Moviebloc 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Moviebloc (MBL) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Moviebloc 將立即存入您的錢包。
Moviebloc (MBL) 購買教程

Moviebloc 能做什麼？

擁有 Moviebloc 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Moviebloc (MBL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Moviebloc (MBL)

【MBL】MovieblocMovieBloc是以區塊鏈技術為基礎的電影流通平臺。創作者可以獲得透明的收益內容、觀眾數據以及公平的上映機會。觀眾可以接觸到多樣的電影作品，可以向MovieBloc生態界提供策展、外語字幕、行銷設計物來獲得收益。

Moviebloc資源

要更深入地瞭解 Moviebloc，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Moviebloc網站
區塊查詢

人們還問：關於Moviebloc的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:49:26 (UTC+8)

Moviebloc（MBL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Moviebloc 的更多資訊

MBLUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MBL。在 MEXC 上探索 MBLUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Moviebloc (MBL) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Moviebloc 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MBL/USDT
NT$0.0188741
NT$0.0188741NT$0.0188741
-0.01%
89.63M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3563834
NT$2.3563834NT$2.3563834

+287.68%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.14993713
NT$0.14993713NT$0.14993713

-5.73%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4545779
NT$0.4545779NT$0.4545779

-8.38%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.486322
NT$10.486322NT$10.486322

+7.12%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.7150357
NT$8.7150357NT$8.7150357

-4.51%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3563834
NT$2.3563834NT$2.3563834

+287.68%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.04088322
NT$0.04088322NT$0.04088322

+113.00%

Talus

Talus

US

NT$0.556626
NT$0.556626NT$0.556626

+23.31%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0329645
NT$2.0329645NT$2.0329645

+6.12%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.811333
NT$9.811333NT$9.811333

+10.62%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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MBL
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TWD

1 MBL = 0.018877299 TWD