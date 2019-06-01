【MBL】MovieblocMovieBloc是以區塊鏈技術為基礎的電影流通平臺。創作者可以獲得透明的收益內容、觀眾數據以及公平的上映機會。觀眾可以接觸到多樣的電影作品，可以向MovieBloc生態界提供策展、外語字幕、行銷設計物來獲得收益。