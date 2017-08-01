Loopring 今日價格

Loopring (LRC) 今日實時價格為 NT$ 0.008807，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 LRC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008807 每 LRC。

Loopring 目前市值在 NT$ 12.05M 排名第 #751，流通供應量為 1.37B LRC。過去 24 小時內，LRC 的交易價格在 NT$ 0.008721（低點）和 NT$ 0.009808（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 122.468959412598880，而歷史最低價為 NT$ 0.39253408595953536。

短期表現方面，LRC 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -13.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.10K。

Loopring（LRC）市場資訊

排名 No.751 市值 NT$ 12.05MNT$ 12.05M NT$ 12.05M 成交量（24H） NT$ 55.10KNT$ 55.10K NT$ 55.10K 完全稀釋市值 NT$ 12.10MNT$ 12.10M NT$ 12.10M 流通量 1.37B 1.37B 1.37B 總供應量 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 發行日期 2017-08-01 00:00:00 發行價格 NT$ 1.696NT$ 1.696 NT$ 1.696 所屬公鏈 ETH

Loopring 的目前市值為 NT$ 12.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.10K。LRC 的流通量為 1.37B，總供應量是 1373873397.44245744，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.10M。