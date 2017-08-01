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Loopring 目前實時價格為 0.008807 TWD。LRC 市值為 12,051,560.43579474166219 TWD。追蹤台灣的 LRC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Loopring 目前實時價格為 0.008807 TWD。LRC 市值為 12,051,560.43579474166219 TWD。追蹤台灣的 LRC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Loopring實時價格 (LRC)

1 LRC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.281824
NT$0.281824NT$0.281824
+0.47%1D
TWD
Loopring (LRC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:39:21 (UTC+8)

Loopring 今日價格

Loopring (LRC) 今日實時價格為 NT$ 0.008807，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 LRC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008807 每 LRC。

Loopring 目前市值在 NT$ 12.05M 排名第 #751，流通供應量為 1.37B LRC。過去 24 小時內，LRC 的交易價格在 NT$ 0.008721（低點）和 NT$ 0.009808（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 122.468959412598880，而歷史最低價為 NT$ 0.39253408595953536

短期表現方面，LRC 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -13.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.10K

Loopring（LRC）市場資訊

No.751

NT$ 12.05M
NT$ 12.05MNT$ 12.05M

NT$ 55.10K
NT$ 55.10KNT$ 55.10K

NT$ 12.10M
NT$ 12.10MNT$ 12.10M

1.37B
1.37B 1.37B

1,373,873,397.44245744
1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744

2017-08-01 00:00:00

NT$ 1.696
NT$ 1.696NT$ 1.696

ETH

Loopring 的目前市值為 NT$ 12.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.10K。LRC 的流通量為 1.37B，總供應量是 1373873397.44245744，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.10M

Loopring 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.008721
NT$ 0.008721NT$ 0.008721
24H最低價
NT$ 0.009808
NT$ 0.009808NT$ 0.009808
24H最高價

NT$ 0.008721
NT$ 0.008721NT$ 0.008721

NT$ 0.009808
NT$ 0.009808NT$ 0.009808

NT$ 122.468959412598880
NT$ 122.468959412598880NT$ 122.468959412598880

NT$ 0.39253408595953536
NT$ 0.39253408595953536NT$ 0.39253408595953536

-0.02%

+0.47%

-13.75%

-13.75%

Loopring（LRC）價格歷史 TWD

跟蹤 Loopring 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.00131838+0.47%
30天NT$ -0.001833-17.23%
60天NT$ -0.005003-36.23%
90天NT$ -0.008693-49.68%
Loopring 今日價格變化

今天，LRC 記錄了 NT$ +0.00131838 (+0.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Loopring 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001833 (-17.23%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Loopring 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LRC 的變化為 NT$ -0.005003 (-36.23%)，從而更廣泛地了解其表現。

Loopring 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.008693 (-49.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Loopring（LRC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Loopring 價格歷史頁面

Loopring 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Loopring 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Loopring 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 LRC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

LRC_USDT在4小時周期運行於0.009325價格位。價格位於S1支撐點0.00933下方的微幅區間內。中樞阻力位0.00939構成上方的直接結構邊界。均線系統呈現多頭排列狀態。MACD指標錄得死叉信號，快慢線動能出現分層背離現象。RSI處於中性區域震盪。波動率維持收斂態勢。多空力量在當前價格位置達成短暫平衡。近端支撐位於S2點位0.00926，該價格距離現價約0.7%幅度。上方第一阻力為R1點位0.00946，該價格距離現價約1.4%幅度。遠端參考阻力位於R2點位0.00952。在價格突破中樞0.00939之前，市場將維持區間震盪結構。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Loopring 的價格？

LRC（Loopring）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 以太坊網路活動——因為 LRC 是在以太坊上運作的。
2. DEX 交易量以及 Loopring 協議的採用情況。
3. 第二層擴容方案的需求與競爭狀況。
4. 整體加密貨幣市場的情緒，以及與比特幣的相關性。
5. 協議更新與技術升級。
6. 合作夥伴關係的宣佈與生態系統的成長。
7. 影響 DeFi 協議的監管動態。
8. Token 的實用價值與質押獎勵。
9. 市場流動性與交易對的可得性。
10. 機構投資者對去中心化交易所的採納程度。

為什麼人們想知道 Loopring 今天的價格？

人們希望了解今日的LRC價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、買賣時機判斷、投資分析，以及隨時掌握其持有資產的價值。LRC價格的波動性極大，因此對於積極交易的投資人與交易者而言，即時監控至關重要。

Loopring 的價格預測

Loopring（LRC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，LRC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Loopring (LRC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Loopring 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Loopring 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Loopring 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 LRC 2026–2027 年價格的預測。

關於 Loopring

Loopring (LRC) 是一種建立在以太坊區塊鏈上的去中心化交易所（DEX）協議，旨在促進加密資產的安全、匿名和高效交易。其主要目的是解決傳統中心化交易所常常出現的安全性、透明度和流動性問題。Loopring 使用獨特的環匹配機制將訂單匯集成'環'，並進行匹配以執行交易，從而增加流動性並降低交易成本。它還利用零知識證明來確保交易的隱私性和安全性。LRC，作為 Loopring 生態系統的原生實用性代幣，用於協議治理並激勵網絡內的各種參與形式。

如何在台灣購買和投資 Loopring

準備好開始使用 Loopring 了嗎？在 MEXC 購買 LRC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Loopring 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Loopring (LRC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Loopring 將立即存入您的錢包。
Loopring (LRC) 購買教程

Loopring 能做什麼？

擁有 Loopring 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Loopring (LRC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring資源

要更深入地瞭解 Loopring，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Loopring網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Loopring的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:39:21 (UTC+8)

Loopring（LRC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Loopring 的更多資訊

LRCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 LRC。在 MEXC 上探索 LRCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Loopring (LRC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Loopring 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
LRC/USDT
NT$0.282112
NT$0.282112NT$0.282112
+0.49%
6.15M (USDT)

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KII

NT$2.41184
NT$2.41184NT$2.41184

+296.68%

utility token

utility token

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NT$0.150208
NT$0.150208NT$0.150208

-5.59%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.45664
NT$0.45664NT$0.45664

-7.99%

up

up

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NT$10.5088
NT$10.5088NT$10.5088

+7.32%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.62560
NT$8.62560NT$8.62560

-5.52%

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KiiChain

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NT$2.41184
NT$2.41184NT$2.41184

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Isekai Blade

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NT$0.042752
NT$0.042752NT$0.042752

+122.66%

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NT$0.55264
NT$0.55264NT$0.55264

+22.39%

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SHOT

NT$0.0018464
NT$0.0018464NT$0.0018464

+15.40%

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Fusionist

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NT$9.88800
NT$9.88800NT$9.88800

+11.45%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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