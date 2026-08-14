Infrared 今日價格

Infrared (IR) 今日實時價格為 NT$ 0.010239，過去 24 小時內變化了 3.25%。目前 IR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.010239 每 IR。

Infrared 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- IR。過去 24 小時內，IR 的交易價格在 NT$ 0.009149（低點）和 NT$ 0.01062（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，IR 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +2.73%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.44K。

Infrared（IR）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 56.44KNT$ 56.44K NT$ 56.44K 完全稀釋市值 NT$ 10.24MNT$ 10.24M NT$ 10.24M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BERACHAIN

Infrared 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.44K。IR 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.24M。