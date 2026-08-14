Internet Computer (ICP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:00:51 (UTC+8)
Internet Computer 今日價格
Internet Computer (ICP) 今日實時價格為 NT$ 2.183，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 ICP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.183 每 ICP。
Internet Computer 目前市值在 NT$ 1.21B 排名第 #48，流通供應量為 554.13M ICP。過去 24 小時內，ICP 的交易價格在 NT$ 2.142（低點）和 NT$ 2.227（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24,000.8533477718，而歷史最低價為 NT$ 63.212760010248082255。
短期表現方面，ICP 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 +5.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 143.47K。
Internet Computer（ICP）市場資訊
NT$ 1.21B
NT$ 1.21BNT$ 1.21B
NT$ 143.47K
NT$ 143.47KNT$ 143.47K
NT$ 1.21B
NT$ 1.21BNT$ 1.21B
554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547
Internet Computer 的目前市值為 NT$ 1.21B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 143.47K。ICP 的流通量為 554.13M，總供應量是 554134935.29136547，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.21B。
Internet Computer 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 2.142
NT$ 2.142NT$ 2.142
24H最低價
NT$ 2.227
NT$ 2.227NT$ 2.227
24H最高價
NT$ 2.142
NT$ 2.142NT$ 2.142
NT$ 2.227
NT$ 2.227NT$ 2.227
NT$ 24,000.8533477718
NT$ 24,000.8533477718NT$ 24,000.8533477718
NT$ 63.212760010248082255
NT$ 63.212760010248082255NT$ 63.212760010248082255
Internet Computer（ICP）價格歷史 TWD
跟蹤 Internet Computer 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.79347
|+1.15%
|30天
|NT$ -0.028
|-1.27%
|60天
|NT$ -0.356
|-14.03%
|90天
|NT$ -0.456
|-17.28%
Internet Computer 今日價格變化
今天，ICP 記錄了 NT$ +0.79347 (+1.15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Internet Computer 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.028 (-1.27%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Internet Computer 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ICP 的變化為 NT$ -0.356 (-14.03%)，從而更廣泛地了解其表現。
Internet Computer 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.456 (-17.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 ICP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
ICP_USDT在4小時周期運行於2.163，處於S1樞紐2.1593與中枢2.1926之間。價格位於樞軸點下方，呈現弱勢整理結構。均線系統MA與EMA發出買入信號，顯示短期趨勢存在支撐。MACD形成死叉，動能方向出現分歧。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣狀態。快慢指標不同步，市場缺乏單一方向的主導力量。波動率維持常態，未見顯著擴張或收縮跡象。近端支撐位於2.1593，距離現價0.0037。近端阻力位於2.1926，距離現價0.0296。遠端參考位S2為2.1376，R1為2.2143。關鍵價位密集分布於當前交易區間上下沿。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Internet Computer 的價格？
以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：
---
影響 Internet Computer (ICP) 價格的幾個關鍵因素如下：
1. Internet Computer 協議的技術採用與發展進度
2. 平台上的網路使用量及 dApp 部署情況
3. 代幣在治理投票與運算費用中的實用性
4. 與以太坊等其他區塊鏈平台的競爭關係
5. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性
6. 影響區塊鏈專案的監管動態
7. 合作夥伴關係的公告與機構採納程度
8. 代幣供應的動態與質押機制
---
如有其他需求，歡迎隨時告知！
為什麼人們想知道 Internet Computer 今天的價格？
人們希望了解今日的 ICP 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為一種波動性極高的加密貨幣，ICP 的每日價格走勢對投資者的回報有著顯著影響。交易者需要即時價格來做出買入或賣出的決策，而持有者則會關注價值變動。對價格的敏銳掌握有助於判斷市場趨勢、比較與其他加密貨幣的表現，並據此作出明智的財務決策，例如調整頭寸規模或選擇獲利了結。
Internet Computer 的價格預測
Internet Computer（ICP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ICP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Internet Computer (ICP) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Internet Computer 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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，訪問我們的價格預測頁面，查看 ICP 2026–2027 年價格的預測。
關於 Internet Computer
Internet Computer (ICP) 是一個由 Dfinity Foundation 設計的基於區塊鏈的平台，旨在擴展公共網路的功能。該項目的主要目標是成為一個去中心化的全球計算系統，有效地消除了對傳統中心化伺服器的需求。ICP 的協議使用了一種稱為閾值中繼的共識機制，支持高速網路交易和智能合約計算。ICP 代幣在生態系統中有多種用途，包括通過一種稱為網路神經系統 (NNS) 的系統來促進網路治理，以及用於交易費用和獎勵參與者。
如何在台灣購買和投資 Internet Computer
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步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Internet Computer 將立即存入您的錢包。
Internet Computer 能做什麼？
擁有 Internet Computer 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Internet Computer (ICP)
互聯網計算機（ICP）是一個去中心化的雲端區塊鏈。它能夠託管安全可靠的應用程式、網站和企業系統，並支援無需信任的多鏈通訊。它也是一個「自寫雲」，可令 AI 在其上創建面向大眾市場用戶的應用程式，用戶可以透過聊天向 AI 提供指令。您可以嘗試 caffeine.ai 和 icp.ninja。鏈上計算會銷毀 ICP 代幣。
白皮書
ICP 是 Internet Computer 生態系的原生代幣，支援多項關鍵功能。其中一項主要角色是治理：持有者可將 ICP 質押至「網路神經系統（NNS）」以取得投票權，並透過參與升級與網路政策等決策來獲得獎勵。目前最低質押期限為 6 個月，質押時間越長，獎勵越高。ICP 亦透過轉換為「週期（cycles）」來支撐運算，這些週期採用「反向 Gas 機制（reverse-gas approach）」為應用程式執行提供資金。這讓開發者能預先支付其軟體所消耗的資源，包括儲存空間、CPU 時間與頻寬。ICP 與週期之間的兌換率由 NNS 設定，目標是在維持開發者營運成本穩定的同時，確保參與者擁有適當激勵。此外，ICP 亦用於補償提供並運行實體基礎設施的節點提供者，獎勵依 NNS 所定義之效能與可靠性指標，每月發放。此模型展現出高度效率——即使網路規模持續擴張，營運成本仍維持穩定。近期的治理提案更進一步調整代幣經濟模型，使其更貼合網路使用量與成長狀況。
網際網路電腦（Internet Computer）由非營利組織 DFINITY 基金會所創建，該基金會負責平台的開發與維護。此計畫由密碼學、電腦科學及分散式系統等領域的專家主導，基金會目前已擴展至逾 200 名專業人員，涵蓋研究、開發與運營等各面向。網路及其治理機制的持續演進，則透過「網路神經系統」（Network Nervous System, NNS）來處理——這是一個去中心化自治組織（DAO），讓代幣持有者能參與決策過程。自網路上線以來，NNS 已處理數千項提案，顯示社區治理活動持續活躍。底層基礎設施則由全球各地不同資料中心內的獨立節點提供者（node providers）負責營運，以支持去中心化。目前該網路已遍及多個大洲數十個獨立資料中心，提升韌性並強化去中心化運作能力。
Internet Computer（IC）運行於一個多層協議堆疊之上，旨在提供超越傳統網路的區塊鏈功能。其核心構建單元是「容器（canister）」：一種先進的智能合約，可儲存資料、執行複雜運算，並直接向終端使用者交付網頁內容。與常見的 Gas 費用模式不同，IC 採用「反向 Gas（reverse-gas）」機制——開發者需預先將 ICP 兌換為「週期（cycles）」來支付運算資源（如儲存空間、CPU 時間與頻寬）。安全性與互操作性則由「鏈密鑰密碼學（chain-key cryptography）」支撐，整合了門檻簽章（threshold signatures）與鏈演化（chain-evolution）技術。這些元件確保跨子網通訊的安全性，並實現高效能的狀態驗證（state certification），無需強迫使用者驗證完整區塊鏈歷史。共識機制圍繞著獨立的節點子網展開，每個子網均作為一個複製狀態機（replicated state machine）運作。子網共識協議設計目標是在現實網路條件下同時保障「安全性（safety）」與「活性（liveness）」，前提是故障節點少於三分之一。在網路邊緣，邊界節點（boundary nodes）為一般網頁瀏覽器提供接入能力；而服務工作程序（service workers）則透過鏈密鑰密碼學驗證回應，以維持安全性。近期更新提升了效能與可擴展性，部分子網目前已可處理每秒逾 250,000 次查詢。
網際網路電腦（IC）是一個區塊鏈平台，旨在讓完全去中心化的應用程式完全在鏈上運作。它採用以「容器（canister）」為基礎的智能合約設計，以提升運算效率、降低成本，並支援透過標準網頁瀏覽器直接互動。該網絡由一個名為「網絡神經系統（NNS）」的去中心化自治組織（DAO）進行治理，ICP 代幣則用於治理與實用目的。自 2021 年推出以來，生態系已大幅成長，目前已有數千個 dapp 上線，並處理數百萬筆交易。
路線圖聚焦於擴展功能並強化與其他區塊鏈生態系統的連結。一項關鍵計畫是透過「服務神經系統（SNS）」實現由 DAO 控制的容器（canister），讓各個應用程式皆可由其自身的去中心化自治組織（DAO）治理；目前已有多次成功的 SNS 啟動，驗證了此方向。平台已實現比特幣（Bitcoin）整合，使 IC 容器能執行原生 BTC 交易。以太坊（Ethereum）整合工作持續進行中，智慧合約相容性與資產跨鏈橋接（asset bridges）正開發中。IC 亦已導入 HTTP 外部呼叫（HTTP outcalls），讓容器可與 Web2 API 及服務通訊。基礎設施擴展持續進行，包括新型子網（subnet）類型的開發及額外的可擴展性提升。長期規劃則涵蓋更強大的隱私功能、Layer-2 擴容方案，以及更廣泛的跨鏈互操作協議。
Internet Computer資源
要更深入地瞭解 Internet Computer，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Internet Computer的其他問題
如果 Internet Computer 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Internet Computer 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Internet Computer 今日價格為 NT$ 69.79051。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Internet Computer 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ICP 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Internet Computer 的交易量為 --。
ICP 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Internet Computer 價格，請造訪 ICP 價格頁面了解更多資訊。
ICP 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,671.64
-1.18%
ETH
1,869.64
-0.56%
GOLD(XAUT)
4,365
+0.34%
USDC
1.00103
+0.01%
SOL
75.36
-0.38%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ICP/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
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Internet Computer 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Internet Computer (ICP) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Internet Computer（ICP）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
ICPUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 ICP。在 MEXC 上探索 ICPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$69.72657
NT$69.72657NT$69.72657
+1.11%
66.02K (USDT)
NT$69.72657
NT$69.72657NT$69.72657
+1.20%
27.96K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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