Internet Computer 今日價格

Internet Computer (ICP) 今日實時價格為 NT$ 2.183，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 ICP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.183 每 ICP。

Internet Computer 目前市值在 NT$ 1.21B 排名第 #48，流通供應量為 554.13M ICP。過去 24 小時內，ICP 的交易價格在 NT$ 2.142（低點）和 NT$ 2.227（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24,000.8533477718，而歷史最低價為 NT$ 63.212760010248082255。

短期表現方面，ICP 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 +5.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 143.47K。

Internet Computer（ICP）市場資訊

排名 No.48 市值 NT$ 1.21BNT$ 1.21B NT$ 1.21B 成交量（24H） NT$ 143.47KNT$ 143.47K NT$ 143.47K 完全稀釋市值 NT$ 1.21BNT$ 1.21B NT$ 1.21B 流通量 554.13M 554.13M 554.13M 最大供應量 ---- -- 總供應量 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 市場佔有率 0.06% 所屬公鏈 ICP

Internet Computer 的目前市值為 NT$ 1.21B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 143.47K。ICP 的流通量為 554.13M，總供應量是 554134935.29136547，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.21B。