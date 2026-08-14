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Internet Computer 目前實時價格為 2.183 TWD。ICP 市值為 1,209,676,563.74105082101 TWD。追蹤台灣的 ICP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Internet Computer 目前實時價格為 2.183 TWD。ICP 市值為 1,209,676,563.74105082101 TWD。追蹤台灣的 ICP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Internet Computer實時價格 (ICP)

1 ICP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$69.79051
NT$69.79051NT$69.79051
+1.15%1D
TWD
Internet Computer (ICP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:00:51 (UTC+8)

Internet Computer 今日價格

Internet Computer (ICP) 今日實時價格為 NT$ 2.183，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 ICP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.183 每 ICP。

Internet Computer 目前市值在 NT$ 1.21B 排名第 #48，流通供應量為 554.13M ICP。過去 24 小時內，ICP 的交易價格在 NT$ 2.142（低點）和 NT$ 2.227（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24,000.8533477718，而歷史最低價為 NT$ 63.212760010248082255

短期表現方面，ICP 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 +5.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 143.47K

Internet Computer（ICP）市場資訊

No.48

NT$ 1.21B
NT$ 1.21BNT$ 1.21B

NT$ 143.47K
NT$ 143.47KNT$ 143.47K

NT$ 1.21B
NT$ 1.21BNT$ 1.21B

554.13M
554.13M 554.13M

--
----

554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547

0.06%

ICP

Internet Computer 的目前市值為 NT$ 1.21B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 143.47K。ICP 的流通量為 554.13M，總供應量是 554134935.29136547，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.21B

Internet Computer 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 2.142
NT$ 2.142NT$ 2.142
24H最低價
NT$ 2.227
NT$ 2.227NT$ 2.227
24H最高價

NT$ 2.142
NT$ 2.142NT$ 2.142

NT$ 2.227
NT$ 2.227NT$ 2.227

NT$ 24,000.8533477718
NT$ 24,000.8533477718NT$ 24,000.8533477718

NT$ 63.212760010248082255
NT$ 63.212760010248082255NT$ 63.212760010248082255

-0.46%

+1.15%

+5.00%

+5.00%

Internet Computer（ICP）價格歷史 TWD

跟蹤 Internet Computer 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.79347+1.15%
30天NT$ -0.028-1.27%
60天NT$ -0.356-14.03%
90天NT$ -0.456-17.28%
Internet Computer 今日價格變化

今天，ICP 記錄了 NT$ +0.79347 (+1.15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Internet Computer 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.028 (-1.27%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Internet Computer 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ICP 的變化為 NT$ -0.356 (-14.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

Internet Computer 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.456 (-17.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Internet Computer（ICP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Internet Computer 價格歷史頁面

Internet Computer 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Internet Computer 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Internet Computer 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ICP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

ICP_USDT在4小時周期運行於2.163，處於S1樞紐2.1593與中枢2.1926之間。價格位於樞軸點下方，呈現弱勢整理結構。均線系統MA與EMA發出買入信號，顯示短期趨勢存在支撐。MACD形成死叉，動能方向出現分歧。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣狀態。快慢指標不同步，市場缺乏單一方向的主導力量。波動率維持常態，未見顯著擴張或收縮跡象。近端支撐位於2.1593，距離現價0.0037。近端阻力位於2.1926，距離現價0.0296。遠端參考位S2為2.1376，R1為2.2143。關鍵價位密集分布於當前交易區間上下沿。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Internet Computer 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 Internet Computer (ICP) 價格的幾個關鍵因素如下：

1. Internet Computer 協議的技術採用與發展進度
2. 平台上的網路使用量及 dApp 部署情況
3. 代幣在治理投票與運算費用中的實用性
4. 與以太坊等其他區塊鏈平台的競爭關係
5. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性
6. 影響區塊鏈專案的監管動態
7. 合作夥伴關係的公告與機構採納程度
8. 代幣供應的動態與質押機制

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Internet Computer 今天的價格？

人們希望了解今日的 ICP 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為一種波動性極高的加密貨幣，ICP 的每日價格走勢對投資者的回報有著顯著影響。交易者需要即時價格來做出買入或賣出的決策，而持有者則會關注價值變動。對價格的敏銳掌握有助於判斷市場趨勢、比較與其他加密貨幣的表現，並據此作出明智的財務決策，例如調整頭寸規模或選擇獲利了結。

Internet Computer 的價格預測

Internet Computer（ICP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ICP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Internet Computer (ICP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Internet Computer 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Internet Computer 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Internet Computer 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ICP 2026–2027 年價格的預測。

關於 Internet Computer

Internet Computer (ICP) 是一個由 Dfinity Foundation 設計的基於區塊鏈的平台，旨在擴展公共網路的功能。該項目的主要目標是成為一個去中心化的全球計算系統，有效地消除了對傳統中心化伺服器的需求。ICP 的協議使用了一種稱為閾值中繼的共識機制，支持高速網路交易和智能合約計算。ICP 代幣在生態系統中有多種用途，包括通過一種稱為網路神經系統 (NNS) 的系統來促進網路治理，以及用於交易費用和獎勵參與者。

如何在台灣購買和投資 Internet Computer

準備好開始使用 Internet Computer 了嗎？在 MEXC 購買 ICP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Internet Computer 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Internet Computer (ICP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Internet Computer 將立即存入您的錢包。
Internet Computer (ICP) 購買教程

Internet Computer 能做什麼？

擁有 Internet Computer 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Internet Computer (ICP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Internet Computer (ICP)

互聯網計算機（ICP）是一個去中心化的雲端區塊鏈。它能夠託管安全可靠的應用程式、網站和企業系統，並支援無需信任的多鏈通訊。它也是一個「自寫雲」，可令 AI 在其上創建面向大眾市場用戶的應用程式，用戶可以透過聊天向 AI 提供指令。您可以嘗試 caffeine.ai 和 icp.ninja。鏈上計算會銷毀 ICP 代幣。

白皮書

Internet Computer資源

要更深入地瞭解 Internet Computer，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Internet Computer網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

人們還問：關於Internet Computer的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:00:51 (UTC+8)

Internet Computer（ICP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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ICPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ICP。在 MEXC 上探索 ICPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Internet Computer (ICP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Internet Computer 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ICP/USDT
NT$69.72657
NT$69.72657NT$69.72657
+1.11%
66.02K (USDT)
ICP/USDC
NT$69.72657
NT$69.72657NT$69.72657
+1.20%
27.96K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7852264
NT$2.7852264NT$2.7852264

+358.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18248476
NT$0.18248476NT$0.18248476

-3.30%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4562119
NT$0.4562119NT$0.4562119

-26.06%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.034722
NT$9.034722NT$9.034722

+21.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.43115
NT$9.43115NT$9.43115

+6.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7852264
NT$2.7852264NT$2.7852264

+358.52%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3067651
NT$8.3067651NT$8.3067651

+124.43%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.368783541
NT$0.368783541NT$0.368783541

+76.68%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2944869
NT$2.2944869NT$2.2944869

+32.34%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0231264
NT$5.0231264NT$5.0231264

+28.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ICP
TWD
TWD

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