Forta實時價格 (FORT)
Forta (FORT) 今日實時價格為 NT$ 0.01256，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FORT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01256 每 FORT。
Forta 目前市值在 NT$ 7.97M 排名第 #1041，流通供應量為 634.92M FORT。過去 24 小時內，FORT 的交易價格在 NT$ 0.01247（低點）和 NT$ 0.01275（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 38.510343215308195335，而歷史最低價為 NT$ 0.35704399703362524。
短期表現方面，FORT 在過去一小時內波動了 -0.64%，過去7 天內波動了 -1.65%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.56K。
No.1041
63.49%
ETH
Forta 的目前市值為 NT$ 7.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.56K。FORT 的流通量為 634.92M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.56M。
-0.64%
0.00%
-1.65%
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跟蹤 Forta 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ 0
|0.00%
|30天
|NT$ +0.00032
|+2.61%
|60天
|NT$ -0.0011
|-8.06%
|90天
|NT$ -0.00342
|-21.41%
今天，FORT 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00032 (+2.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，FORT 的變化為 NT$ -0.0011 (-8.06%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00342 (-21.41%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Forta 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 FORT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
【市場結構】 FORT_USDT在4小時周期中錄得0.01411價格，位於支撐與阻力交匯的中心點0.0143下方18個基點。移動平均線（MA）與指數移動平均線（EMA）兩組指標呈現「7買0賣」的完全一致配置，價格運行於多重均線系統上方。當前市場結構處於測試中心區間下沿的階段，距離上方阻力位R1的0.01448僅有37個基點。 【動能狀態】 MACD維持金叉狀態，快慢線指標組合呈現同向多頭排列。相對強弱指數（RSI）運行於中性區間，動能分布未出現極端集中的現象。短期動能與中長期趨勢指標保持協調一致，波動率亦維持在常規交易區間內。 【關鍵價位】 上方阻力位R1的0.01448距離現價37個基點，構成近期測試目標。下方支撐位S2的0.01395距離現價16個基點，為近期回調的參考點。此外，R2的0.01465作為54個基點外的遠端阻力區間亦值得關注。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Forta 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
FORT (Fortress) 是一個去中心化金融（DeFi）平台，促進加密貨幣的借貸。該平台運行在以太坊區塊鏈上，並使用智能合約自動化借貸過程，讓用戶可以在他們的加密資產上賺取利息，或者對他們的持有物進行貸款。FORT 的原生代幣，FORT，用於治理，允許持有者對平台的各種提案和變更進行投票。FORT 代幣的供應量由平台的用戶決定，當貸款被償還時，將鑄造新的代幣。這種獨特的發行模型旨在創建一個平衡且可持續的生態系統。
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Forta 是一個去中心化的監控網絡，用於實時檢測 DeFi、NFT、治理、橋樑和其他 Web3 系統上的威脅和異常。
要更深入地瞭解 Forta，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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