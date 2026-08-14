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Forta 目前實時價格為 0.01256 TWD。FORT 市值為 7,974,652.77504 TWD。追蹤台灣的 FORT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Forta 目前實時價格為 0.01256 TWD。FORT 市值為 7,974,652.77504 TWD。追蹤台灣的 FORT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Forta實時價格 (FORT)

1 FORT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.401292
NT$0.401292NT$0.401292
0.00%1D
TWD
Forta (FORT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:51:53 (UTC+8)

Forta 今日價格

Forta (FORT) 今日實時價格為 NT$ 0.01256，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FORT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01256 每 FORT。

Forta 目前市值在 NT$ 7.97M 排名第 #1041，流通供應量為 634.92M FORT。過去 24 小時內，FORT 的交易價格在 NT$ 0.01247（低點）和 NT$ 0.01275（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 38.510343215308195335，而歷史最低價為 NT$ 0.35704399703362524

短期表現方面，FORT 在過去一小時內波動了 -0.64%，過去7 天內波動了 -1.65%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.56K

Forta（FORT）市場資訊

No.1041

NT$ 7.97M
NT$ 7.97MNT$ 7.97M

NT$ 54.56K
NT$ 54.56KNT$ 54.56K

NT$ 12.56M
NT$ 12.56MNT$ 12.56M

634.92M
634.92M 634.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

63.49%

ETH

Forta 的目前市值為 NT$ 7.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.56K。FORT 的流通量為 634.92M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.56M

Forta 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01247
NT$ 0.01247NT$ 0.01247
24H最低價
NT$ 0.01275
NT$ 0.01275NT$ 0.01275
24H最高價

NT$ 0.01247
NT$ 0.01247NT$ 0.01247

NT$ 0.01275
NT$ 0.01275NT$ 0.01275

NT$ 38.510343215308195335
NT$ 38.510343215308195335NT$ 38.510343215308195335

NT$ 0.35704399703362524
NT$ 0.35704399703362524NT$ 0.35704399703362524

-0.64%

0.00%

-1.65%

-1.65%

Forta（FORT）價格歷史 TWD

跟蹤 Forta 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ 00.00%
30天NT$ +0.00032+2.61%
60天NT$ -0.0011-8.06%
90天NT$ -0.00342-21.41%
Forta 今日價格變化

今天，FORT 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Forta 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00032 (+2.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Forta 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FORT 的變化為 NT$ -0.0011 (-8.06%)，從而更廣泛地了解其表現。

Forta 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00342 (-21.41%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Forta（FORT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Forta 價格歷史頁面

Forta 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Forta 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Forta 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FORT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

【市場結構】 FORT_USDT在4小時周期中錄得0.01411價格，位於支撐與阻力交匯的中心點0.0143下方18個基點。移動平均線（MA）與指數移動平均線（EMA）兩組指標呈現「7買0賣」的完全一致配置，價格運行於多重均線系統上方。當前市場結構處於測試中心區間下沿的階段，距離上方阻力位R1的0.01448僅有37個基點。 【動能狀態】 MACD維持金叉狀態，快慢線指標組合呈現同向多頭排列。相對強弱指數（RSI）運行於中性區間，動能分布未出現極端集中的現象。短期動能與中長期趨勢指標保持協調一致，波動率亦維持在常規交易區間內。 【關鍵價位】 上方阻力位R1的0.01448距離現價37個基點，構成近期測試目標。下方支撐位S2的0.01395距離現價16個基點，為近期回調的參考點。此外，R2的0.01465作為54個基點外的遠端阻力區間亦值得關注。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Forta 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

幾項關鍵因素會影響 Forta (FORT) 代幣的價格：

1. 網路採用與使用情況——更多專案採用 Forta 的威脅偵測服務，將提升需求。
2. 代幣實用性——FORT 用於權益證明、治理以及支付網路服務費用。
3. 市場對 Web3 安全解決方案的投資情緒。
4. 整體加密貨幣市場環境及與比特幣的相關性。
5. 與各大 DeFi 協議的合作公告。
6. 開發者活動與協議升級。
7. 權益證明獎勵及代幣經濟學的變動。
8. 其他區塊鏈安全平台的競爭。
9. 影響 DeFi 安全領域的監管消息。
10. 交易所上的交易量與流動性。

為什麼人們想知道 Forta 今天的價格？

人們希望了解今日的 Forta (FORT) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資分析。交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買賣；投資人則透過追蹤表現來評估持股價值，並據此做出策略性調整。

Forta 的價格預測

Forta（FORT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FORT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Forta (FORT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Forta 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Forta 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Forta 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FORT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Forta

FORT (Fortress) 是一個去中心化金融（DeFi）平台，促進加密貨幣的借貸。該平台運行在以太坊區塊鏈上，並使用智能合約自動化借貸過程，讓用戶可以在他們的加密資產上賺取利息，或者對他們的持有物進行貸款。FORT 的原生代幣，FORT，用於治理，允許持有者對平台的各種提案和變更進行投票。FORT 代幣的供應量由平台的用戶決定，當貸款被償還時，將鑄造新的代幣。這種獨特的發行模型旨在創建一個平衡且可持續的生態系統。

如何在台灣購買和投資 Forta

準備好開始使用 Forta 了嗎？在 MEXC 購買 FORT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Forta 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Forta (FORT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Forta 將立即存入您的錢包。
Forta (FORT) 購買教程

Forta 能做什麼？

擁有 Forta 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Forta (FORT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Forta (FORT)

Forta 是一個去中心化的監控網絡，用於實時檢測 DeFi、NFT、治理、橋樑和其他 Web3 系統上的威脅和異常。

Forta資源

要更深入地瞭解 Forta，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Forta網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

人們還問：關於Forta的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:51:53 (UTC+8)

Forta（FORT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Forta 的更多資訊

FORTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FORT。在 MEXC 上探索 FORTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Forta (FORT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Forta 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FORT/USDT
NT$0.4022505
NT$0.4022505NT$0.4022505
+0.15%
4.34M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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比特幣

比特幣

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Solana

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以太幣

以太幣

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USDCoin

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最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9173545
NT$2.9173545NT$2.9173545

+380.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1882494
NT$0.1882494NT$0.1882494

-0.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4578435
NT$0.4578435NT$0.4578435

-25.75%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.057825
NT$9.057825NT$9.057825

+21.88%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.431001
NT$9.431001NT$9.431001

+6.06%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9173545
NT$2.9173545NT$2.9173545

+380.57%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4389535
NT$8.4389535NT$8.4389535

+128.15%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374035455
NT$0.374035455NT$0.374035455

+79.31%

Heima

Heima

HEI

NT$5.492844
NT$5.492844NT$5.492844

+40.53%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7425395
NT$28.7425395NT$28.7425395

+27.27%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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FORT
TWD
TWD

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