Forta 今日價格

Forta (FORT) 今日實時價格為 NT$ 0.01256，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FORT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01256 每 FORT。

Forta 目前市值在 NT$ 7.97M 排名第 #1041，流通供應量為 634.92M FORT。過去 24 小時內，FORT 的交易價格在 NT$ 0.01247（低點）和 NT$ 0.01275（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 38.510343215308195335，而歷史最低價為 NT$ 0.35704399703362524。

短期表現方面，FORT 在過去一小時內波動了 -0.64%，過去7 天內波動了 -1.65%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.56K。

Forta（FORT）市場資訊

排名 No.1041 市值 NT$ 7.97MNT$ 7.97M NT$ 7.97M 成交量（24H） NT$ 54.56KNT$ 54.56K NT$ 54.56K 完全稀釋市值 NT$ 12.56MNT$ 12.56M NT$ 12.56M 流通量 634.92M 634.92M 634.92M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 63.49% 所屬公鏈 ETH

Forta 的目前市值為 NT$ 7.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.56K。FORT 的流通量為 634.92M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.56M。