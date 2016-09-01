FIRO 今日價格

FIRO (FIRO) 今日實時價格為 NT$ 0.6258，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 FIRO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.6258 每 FIRO。

FIRO 目前市值在 NT$ 11.70M 排名第 #835，流通供應量為 18.70M FIRO。過去 24 小時內，FIRO 的交易價格在 NT$ 0.621（低點）和 NT$ 0.6444（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,431.212364196777184，而歷史最低價為 NT$ 8.78947714269161298。

短期表現方面，FIRO 在過去一小時內波動了 +0.30%，過去7 天內波動了 -0.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.72K。

FIRO（FIRO）市場資訊

排名 No.835 市值 NT$ 11.70MNT$ 11.70M NT$ 11.70M 成交量（24H） NT$ 62.72KNT$ 62.72K NT$ 62.72K 完全稀釋市值 NT$ 13.39MNT$ 13.39M NT$ 13.39M 流通量 18.70M 18.70M 18.70M 最大供應量 21,400,000 21,400,000 21,400,000 總供應量 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 流通率 87.36% 發行日期 2016-09-01 00:00:00 所屬公鏈 XZC

FIRO 的目前市值為 NT$ 11.70M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.72K。FIRO 的流通量為 18.70M，總供應量是 18695525.79435479，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.39M。