Enso 今日價格

Enso (ENSO) 今日實時價格為 NT$ 0.7264，過去 24 小時內變化了 1.54%。目前 ENSO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.7264 每 ENSO。

Enso 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ENSO。過去 24 小時內，ENSO 的交易價格在 NT$ 0.7224（低點）和 NT$ 0.8326（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ENSO 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 -28.13%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.01K。

Enso（ENSO）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 76.01KNT$ 76.01K NT$ 76.01K 完全稀釋市值 NT$ 72.64MNT$ 72.64M NT$ 72.64M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 ETH

Enso 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.01K。ENSO 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 72.64M。