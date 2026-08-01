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Enso 目前實時價格為 0.7264 TWD。ENSO 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ENSO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Enso 目前實時價格為 0.7264 TWD。ENSO 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ENSO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Enso 圖標

Enso實時價格 (ENSO)

1 ENSO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$23.237536
NT$23.237536NT$23.237536
-1.54%1D
TWD
Enso (ENSO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:15:59 (UTC+8)

Enso 今日價格

Enso (ENSO) 今日實時價格為 NT$ 0.7264，過去 24 小時內變化了 1.54%。目前 ENSO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.7264 每 ENSO。

Enso 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ENSO。過去 24 小時內，ENSO 的交易價格在 NT$ 0.7224（低點）和 NT$ 0.8326（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，ENSO 在過去一小時內波動了 -0.40%，過去7 天內波動了 -28.13%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.01K

Enso（ENSO）市場資訊

--
----

NT$ 76.01K
NT$ 76.01KNT$ 76.01K

NT$ 72.64M
NT$ 72.64MNT$ 72.64M

--
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Enso 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.01K。ENSO 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 72.64M

Enso 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.7224
NT$ 0.7224NT$ 0.7224
24H最低價
NT$ 0.8326
NT$ 0.8326NT$ 0.8326
24H最高價

NT$ 0.7224
NT$ 0.7224NT$ 0.7224

NT$ 0.8326
NT$ 0.8326NT$ 0.8326

--
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--
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-0.40%

-1.54%

-28.13%

-28.13%

Enso（ENSO）價格歷史 TWD

跟蹤 Enso 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.363455-1.54%
30天NT$ -0.021-2.81%
60天NT$ +0.0568+8.48%
90天NT$ -0.1234-14.53%
Enso 今日價格變化

今天，ENSO 記錄了 NT$ -0.363455 (-1.54%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Enso 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.021 (-2.81%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Enso 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ENSO 的變化為 NT$ +0.0568 (+8.48%)，從而更廣泛地了解其表現。

Enso 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1234 (-14.53%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Enso（ENSO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Enso 價格歷史頁面

Enso 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Enso 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Enso 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ENSO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

ENSO_USDT在4小時周期內運行於0.9406至0.9735區間。現價0.9546位於中枢0.9599下方。短期均線組呈現買入信號。價格處於樞紐體系的中下部層級。指標之間存在方向性分歧。 MACD維持死叉狀態。RSI讀數處於中性區域。快慢線指標出現分層現象。動能分布呈現分散特徵。波動率未出現顯著擴張。多空雙方力量暫時均衡，缺乏單邊驅動動能。 上方近端阻力位於0.9599，該價位距離現價約0.55%。進一步阻力位於0.9735。下方近端支撐位於0.9406，該價位距離現價約1.47%。遠端支撐參考0.9270。關鍵價位構成當前交易邊界，價格在此範圍內震盪整理。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Enso 的價格？

ENSO代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. Enso生態系統內代幣的實用價值與採用程度
4. 合作夥伴公告與平台發展進展
5. 供應面動態，包括質押獎勵與代幣銷毀
6. 影響DeFi協議的監管消息
7. 類似收益優化平台的競爭情況
8. 整體DeFi產業表現與總鎖定價值（TVL）的變化

為什麼人們想知道 Enso 今天的價格？

人們希望了解今日的Enso（ENSO）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合價值、掌握買賣時機、評估市場趨勢、計算盈虧，以及在波動劇烈的加密貨幣市場中隨時掌握投資表現。

Enso 的價格預測

Enso（ENSO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ENSO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Enso (ENSO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Enso 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Enso 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Enso 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ENSO 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Enso

準備好開始使用 Enso 了嗎？在 MEXC 購買 ENSO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Enso 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Enso (ENSO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Enso 將立即存入您的錢包。
Enso (ENSO) 購買教程

Enso 能做什麼？

擁有 Enso 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Enso (ENSO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Enso (ENSO)

Enso 是一個連接所有區塊鏈的統一網絡，使開發人員能夠為 Web2 和 Web3 上的數百萬用戶建立可組合的應用程式。

Enso資源

要更深入地瞭解 Enso，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Enso網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

人們還問：關於Enso的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:15:59 (UTC+8)

Enso（ENSO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Enso 的更多資訊

ENSOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ENSO。在 MEXC 上探索 ENSOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Enso (ENSO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Enso 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ENSO/USDT
NT$23.272725
NT$23.272725NT$23.272725
-1.28%
98.32K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5566408
NT$2.5566408NT$2.5566408

+320.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1733858
NT$0.1733858NT$0.1733858

+9.01%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457457
NT$0.457457NT$0.457457

-7.80%

up

up

UPROBINHOOD

NT$11.097331
NT$11.097331NT$11.097331

+13.36%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9997467
NT$8.9997467NT$8.9997467

-1.39%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5566408
NT$2.5566408NT$2.5566408

+320.63%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.03214995
NT$0.03214995NT$0.03214995

+67.50%

Talus

Talus

US

NT$0.5259156
NT$0.5259156NT$0.5259156

+16.51%

Cap

Cap

CAP

NT$1.9952163
NT$1.9952163NT$1.9952163

+4.15%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1920066
NT$9.1920066NT$9.1920066

+3.64%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ENSO
ENSO
TWD
TWD

1 ENSO = 23.237536 TWD