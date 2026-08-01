ELYSIA 今日價格

ELYSIA (EL) 今日實時價格為 NT$ 0.001065，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 EL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001065 每 EL。

ELYSIA 目前市值在 NT$ 5.21M 排名第 #1107，流通供應量為 4.89B EL。過去 24 小時內，EL 的交易價格在 NT$ 0.001058（低點）和 NT$ 0.001081（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.2227112656，而歷史最低價為 NT$ 0.0219185883。

短期表現方面，EL 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 -1.76%。過去一天，總交易量達到 NT$ 23.52K。

ELYSIA（EL）市場資訊

排名 No.1107 市值 NT$ 5.21MNT$ 5.21M NT$ 5.21M 成交量（24H） NT$ 23.52KNT$ 23.52K NT$ 23.52K 完全稀釋市值 NT$ 7.46MNT$ 7.46M NT$ 7.46M 流通量 4.89B 4.89B 4.89B 最大供應量 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 總供應量 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 流通率 69.90% 所屬公鏈 ETH

ELYSIA 的目前市值為 NT$ 5.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 23.52K。EL 的流通量為 4.89B，總供應量是 6803300704.688，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.46M。