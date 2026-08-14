Horizen 今日價格

Horizen (ZEN) 今日實時價格為 NT$ 3.982，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 ZEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 3.982 每 ZEN。

Horizen 目前市值在 NT$ 72.08M 排名第 #200，流通供應量為 18.10M ZEN。過去 24 小時內，ZEN 的交易價格在 NT$ 3.958（低點）和 NT$ 4.09（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,372.5255036965，而歷史最低價為 NT$ 98.80345448255539215。

短期表現方面，ZEN 在過去一小時內波動了 -0.50%，過去7 天內波動了 -1.49%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.74K。

Horizen（ZEN）市場資訊

排名 No.200 市值 NT$ 72.08MNT$ 72.08M NT$ 72.08M 成交量（24H） NT$ 68.74KNT$ 68.74K NT$ 68.74K 完全稀釋市值 NT$ 83.62MNT$ 83.62M NT$ 83.62M 流通量 18.10M 18.10M 18.10M 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 流通率 86.19% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 NONE

Horizen 的目前市值為 NT$ 72.08M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.74K。ZEN 的流通量為 18.10M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 83.62M。