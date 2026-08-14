買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Horizen 目前實時價格為 3.982 TWD。ZEN 市值為 72,079,507.4994372367 TWD。追蹤台灣的 ZEN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Horizen 目前實時價格為 3.982 TWD。ZEN 市值為 72,079,507.4994372367 TWD。追蹤台灣的 ZEN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 ZEN

ZEN 價格資訊

ZEN 介紹

ZEN 白皮書

ZEN 幣種官網

ZEN 代幣經濟

ZEN 價格預測

ZEN 價格歷史

ZEN 購買指南

ZEN 兌換法幣計算

ZEN 現貨

ZEN U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Horizen 圖標

Horizen實時價格 (ZEN)

1 ZEN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$127.2249
NT$127.2249NT$127.2249
-1.16%1D
TWD
Horizen (ZEN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:08:47 (UTC+8)

Horizen 今日價格

Horizen (ZEN) 今日實時價格為 NT$ 3.982，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 ZEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 3.982 每 ZEN。

Horizen 目前市值在 NT$ 72.08M 排名第 #200，流通供應量為 18.10M ZEN。過去 24 小時內，ZEN 的交易價格在 NT$ 3.958（低點）和 NT$ 4.09（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,372.5255036965，而歷史最低價為 NT$ 98.80345448255539215

短期表現方面，ZEN 在過去一小時內波動了 -0.50%，過去7 天內波動了 -1.49%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.74K

Horizen（ZEN）市場資訊

No.200

NT$ 72.08M
NT$ 72.08MNT$ 72.08M

NT$ 68.74K
NT$ 68.74KNT$ 68.74K

NT$ 83.62M
NT$ 83.62MNT$ 83.62M

18.10M
18.10M 18.10M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

86.19%

0.01%

NONE

Horizen 的目前市值為 NT$ 72.08M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.74K。ZEN 的流通量為 18.10M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 83.62M

Horizen 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 3.958
NT$ 3.958NT$ 3.958
24H最低價
NT$ 4.09
NT$ 4.09NT$ 4.09
24H最高價

NT$ 3.958
NT$ 3.958NT$ 3.958

NT$ 4.09
NT$ 4.09NT$ 4.09

NT$ 5,372.5255036965
NT$ 5,372.5255036965NT$ 5,372.5255036965

NT$ 98.80345448255539215
NT$ 98.80345448255539215NT$ 98.80345448255539215

-0.50%

-1.16%

-1.49%

-1.49%

Horizen（ZEN）價格歷史 TWD

跟蹤 Horizen 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -1.49313-1.16%
30天NT$ -0.399-9.11%
60天NT$ -0.958-19.40%
90天NT$ -1.959-32.98%
Horizen 今日價格變化

今天，ZEN 記錄了 NT$ -1.49313 (-1.16%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Horizen 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.399 (-9.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Horizen 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZEN 的變化為 NT$ -0.958 (-19.40%)，從而更廣泛地了解其表現。

Horizen 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.959 (-32.98%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Horizen（ZEN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Horizen 價格歷史頁面

Horizen 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Horizen 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Horizen 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ZEN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ZEN_USDT在4小時周期內運行於樞紐點4.04下方，現價4.026位於S1與樞中之間。價格處於區間震盪層級，短期結構呈現多空拉鋸狀態。均線系統全部指向買入信號，顯示短期趨勢尚未完全破位。MACD指標形成死叉，快慢線向下发散，動能出現背離跡象。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值同步回落，短線調整壓力顯現。布林帶收口，波動率降低，市場正在等待方向選擇。近端支撐位於S1價位4.006，距離現價0.02 USDT。上方第一阻力為樞中4.04，距離現價0.014 USDT。遠端參考S2價位3.987及R1價位4.059。關鍵價位密集分布，突破需伴隨成交量放大。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Horizen 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響Horizen（ZEN）加密貨幣的價格：

市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心，對ZEN的價格走勢有顯著影響。

技術發展——Horizen區塊鏈平台、側鏈以及隱私功能的更新，都會對其價值產生影響。

採用率——實體世界的實際使用情況與合作夥伴關係，會驅動需求增長。

交易量——更高的流動性通常能降低價格波動。

與比特幣的相關性——如同大多數替代幣一樣，ZEN的價格走勢往往跟隨比特幣的價格變化。

監管消息——政府對於隱私幣的政策，可能會對價格造成影響。

競爭環境——相較於其他注重隱私的加密貨幣，其表現優劣至關重要。

供應動態——挖礦獎勵與代幣經濟設計，會影響其稀缺性。

為什麼人們想知道 Horizen 今天的價格？

人們希望了解Horizen（ZEN）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、掌握買賣時機、評估投資組合價值、追蹤投資績效，以及判斷市場趨勢。即時價格資訊有助於交易者把握波動行情，並有效管理風險。

Horizen 的價格預測

Horizen（ZEN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZEN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Horizen (ZEN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Horizen 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Horizen 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Horizen 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZEN 2026–2027 年價格的預測。

關於 Horizen

Horizen (ZEN) 是一個去中心化、開源的區塊鏈平台，專注於提供隱私保護和對數位足跡的完全控制。該平台於2017年推出，最初是Zcash的分叉，Zcash是一個注重隱私的加密貨幣項目，但自那時以來，Horizen已經引入了額外的功能，例如用於可擴展和安全的去中心化應用程序（dApps）和服務的側鏈平台。ZEN，作為Horizen生態系統的原生加密貨幣，用於交易費用、抵押和參與平台的治理。該平台使用混合共識機制，結合了工作證明和權益證明模型，並以其獨特的節點結構而聞名，該結構包括安全節點和超級節點以維護網絡的安全性和韌性。

如何在台灣購買和投資 Horizen

準備好開始使用 Horizen 了嗎？在 MEXC 購買 ZEN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Horizen 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Horizen (ZEN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Horizen 將立即存入您的錢包。
Horizen (ZEN) 購買教程

Horizen 能做什麼？

擁有 Horizen 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Horizen (ZEN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen資源

要更深入地瞭解 Horizen，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Horizen網站
區塊查詢

類別 :

AI MemeAnime-ThemedBase Ecosystem

人們還問：關於Horizen的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:08:47 (UTC+8)

Horizen（ZEN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Horizen 的更多資訊

ZENUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ZEN。在 MEXC 上探索 ZENUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Horizen (ZEN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Horizen 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ZEN/USDT
NT$127.2249
NT$127.2249NT$127.2249
-1.06%
17.06K (USDT)
ZEN/USDC
NT$127.0332
NT$127.0332NT$127.0332
-1.16%
14.13K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.152152
NT$2.152152NT$2.152152

+254.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17575695
NT$0.17575695NT$0.17575695

-6.81%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4802085
NT$0.4802085NT$0.4802085

-22.12%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.57222
NT$9.57222NT$9.57222

+28.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.829063
NT$8.829063NT$8.829063

-0.70%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.152152
NT$2.152152NT$2.152152

+254.52%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.3488895
NT$9.3488895NT$9.3488895

+152.75%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.33803739
NT$0.33803739NT$0.33803739

+62.05%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.244509
NT$30.244509NT$30.244509

+33.92%

Humanity

Humanity

H

NT$3.8081205
NT$3.8081205NT$3.8081205

+24.78%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZEN 兌 TWD 計算器

數量

ZEN
ZEN
TWD
TWD

1 ZEN = 127.2249 TWD