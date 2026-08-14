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DPIN 目前實時價格為 2.064 TWD。DPN 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 DPN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！DPIN 目前實時價格為 2.064 TWD。DPN 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 DPN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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DPIN 圖標

DPIN實時價格 (DPN)

1 DPN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$65.9448
NT$65.9448NT$65.9448
-1.05%1D
TWD
DPIN (DPN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:45:25 (UTC+8)

DPIN 今日價格

DPIN (DPN) 今日實時價格為 NT$ 2.064，過去 24 小時內變化了 1.05%。目前 DPN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.064 每 DPN。

DPIN 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4290，流通供應量為 0.00 DPN。過去 24 小時內，DPN 的交易價格在 NT$ 2.044（低點）和 NT$ 2.159（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 317.51515931523411915，而歷史最低價為 NT$ 55.514997973625306535

短期表現方面，DPN 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.28K

DPIN（DPN）市場資訊

No.4290

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

NT$ 1.28K
NT$ 1.28KNT$ 1.28K

NT$ 433.44M
NT$ 433.44MNT$ 433.44M

0.00
0.00 0.00

210,000,000
210,000,000 210,000,000

26,231,479
26,231,479 26,231,479

0.00%

BSC

DPIN 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.28K。DPN 的流通量為 0.00，總供應量是 26231479，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 433.44M

DPIN 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 2.044
NT$ 2.044NT$ 2.044
24H最低價
NT$ 2.159
NT$ 2.159NT$ 2.159
24H最高價

NT$ 2.044
NT$ 2.044NT$ 2.044

NT$ 2.159
NT$ 2.159NT$ 2.159

NT$ 317.51515931523411915
NT$ 317.51515931523411915NT$ 317.51515931523411915

NT$ 55.514997973625306535
NT$ 55.514997973625306535NT$ 55.514997973625306535

0.00%

-1.05%

-0.20%

-0.20%

DPIN（DPN）價格歷史 TWD

跟蹤 DPIN 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.69977-1.05%
30天NT$ +0.088+4.45%
60天NT$ -0.318-13.36%
90天NT$ -0.336-14.00%
DPIN 今日價格變化

今天，DPN 記錄了 NT$ -0.69977 (-1.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

DPIN 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.088 (+4.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

DPIN 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DPN 的變化為 NT$ -0.318 (-13.36%)，從而更廣泛地了解其表現。

DPIN 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.336 (-14.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 DPIN（DPN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 DPIN 價格歷史頁面

DPIN 分析

本分析利用人工智慧模型評估 DPIN 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 DPIN 的價格？

DPIN（DPN）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場需求與去中心化實體基礎設施網路的採用程度
2. 生態系統內的代幣實用性與質押獎勵
3. 合作夥伴關係的公告與網路擴張
4. 整體加密貨幣市場情緒與比特幣的相關性
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 影響DePIN領域的監管發展
7. 其他基礎設施代幣的競爭情況
8. 網路使用指標與實際應用落地情況
9. 投資者投機行為與社群媒體的情緒風向
10. 代幣經濟學，包括供應時間表與銷毀機制

為什麼人們想知道 DPIN 今天的價格？

人們希望了解今日的 DPIN 價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會、市場分析，以及把握買賣時機。即時價格資訊有助於評估獲利能力、管理風險，並在這新興的加密貨幣市場中善用波動性來獲取收益。

DPIN 的價格預測

DPIN（DPN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DPN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
DPIN (DPN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，DPIN 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 DPIN 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 DPIN 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DPN 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 DPIN

準備好開始使用 DPIN 了嗎？在 MEXC 購買 DPN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 DPIN 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 DPIN (DPN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，DPIN 將立即存入您的錢包。
DPIN (DPN) 購買教程

DPIN 能做什麼？

擁有 DPIN 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 DPIN (DPN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是DPIN (DPN)

DPIN 正在革新高效能運算（HPC）的使用方式，透過打造一個去中心化、具成本效益且全球互聯的網路，讓數以百萬計的使用者能平等取得先進技術。DPIN 運用區塊鏈技術，形成一個可信任的生態系，供 AI 與雲端遊戲的開發者與使用者共同參與。其目標是成為全球 GPU 運算基礎設施的領航架構者，同時因應不斷攀升的 HPC 需求，推動去中心化技術的創新發展。

DPIN資源

要更深入地瞭解 DPIN，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方DPIN網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain Ecosystem

人們還問：關於DPIN的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:45:25 (UTC+8)

DPIN（DPN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 DPIN 的更多資訊

DPNUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DPN。在 MEXC 上探索 DPNUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 DPIN (DPN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 DPIN 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DPN/USDT
NT$65.9448
NT$65.9448NT$65.9448
-1.05%
622.29 (USDT)

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KiiChain

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NT$2.878056
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+374.10%

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NT$0.17888805
NT$0.17888805NT$0.17888805

-5.14%

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NT$0.462636NT$0.462636

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NT$9.019485NT$9.019485

+21.36%

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NT$9.23994
NT$9.23994NT$9.23994

+3.91%

漲幅榜

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KiiChain

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NT$2.878056
NT$2.878056NT$2.878056

+374.10%

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NT$8.6632425NT$8.6632425

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AKEDO

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NT$0.37561059
NT$0.37561059NT$0.37561059

+80.06%

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NT$5.354181NT$5.354181

+36.99%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.517292
NT$28.517292NT$28.517292

+26.27%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DPN 兌 TWD 計算器

數量

DPN
DPN
TWD
TWD

1 DPN = 65.9448 TWD