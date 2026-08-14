DPIN 今日價格

DPIN (DPN) 今日實時價格為 NT$ 2.064，過去 24 小時內變化了 1.05%。目前 DPN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.064 每 DPN。

DPIN 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4290，流通供應量為 0.00 DPN。過去 24 小時內，DPN 的交易價格在 NT$ 2.044（低點）和 NT$ 2.159（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 317.51515931523411915，而歷史最低價為 NT$ 55.514997973625306535。

短期表現方面，DPN 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.28K。

DPIN（DPN）市場資訊

排名 No.4290 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 1.28KNT$ 1.28K NT$ 1.28K 完全稀釋市值 NT$ 433.44MNT$ 433.44M NT$ 433.44M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 210,000,000 210,000,000 210,000,000 總供應量 26,231,479 26,231,479 26,231,479 流通率 0.00% 所屬公鏈 BSC

DPIN 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.28K。DPN 的流通量為 0.00，總供應量是 26231479，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 433.44M。