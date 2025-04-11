什麼是 Mind Network (FHE)？完全同態加密加密代幣完整指南
進入 Mind Network，一個利用完全同態加密 (FHE) 創建零信任數位生態系統的開創性項目，在該生態系統中，數據不僅在傳輸過程中保持加密，而是在計算過程中也保持加密。Mind Network 的原生代幣 $FHE 為這一革命性協議提供了動力，重新定義了我們在 AI 和區塊鏈時代對安全性的理解。
BNKR實時價格 (BNKR)
今天 BNKR (BNKR) 的目前價格為 0.0001786 USD，目前市值為 -- USD。 BNKR 兌換USD的價格實時更新。
BNKR的主要市場表現：
- 24小時交易量為 $ 69.79K USD
- BNKR在一天內的漲跌幅是 -9.43%
- 它的流通供應量是-- USD。
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跟蹤 BNKR 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000018596
|-9.43%
|30天
|$ -0.00011
|-38.12%
|60天
|$ +0.0000786
|+78.60%
|90天
|$ +0.0000786
|+78.60%
今天，BNKR 記錄了 $ -0.000018596 (-9.43%) 的變化，反映了其最新的市場活動。BNKR 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00011 (-38.12%)，顯示了該代幣在短期內的表現。BNKR 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，BNKR 的變化爲 $ +0.0000786 (+78.60%)，從而更廣泛地了解其表現。BNKR 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.0000786 (+78.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
探索 BNKR 的最新價格詳情：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.23%
-9.43%
+16.42%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 BNKR 兌換 VND
₫4.5794826
|1 BNKR 兌換 AUD
A$0.000283974
|1 BNKR 兌換 GBP
￡0.000135736
|1 BNKR 兌換 EUR
€0.000157168
|1 BNKR 兌換 USD
$0.0001786
|1 BNKR 兌換 MYR
RM0.000789412
|1 BNKR 兌換 TRY
₺0.006772512
|1 BNKR 兌換 JPY
¥0.025630886
|1 BNKR 兌換 RUB
₽0.014855948
|1 BNKR 兌換 INR
₹0.015352456
|1 BNKR 兌換 IDR
Rp2.976665476
|1 BNKR 兌換 KRW
₩0.25369237
|1 BNKR 兌換 PHP
₱0.010212348
|1 BNKR 兌換 EGP
￡E.0.009158608
|1 BNKR 兌換 BRL
R$0.001046596
|1 BNKR 兌換 CAD
C$0.000246468
|1 BNKR 兌換 BDT
৳0.02165525
|1 BNKR 兌換 NGN
₦0.283941852
|1 BNKR 兌換 UAH
₴0.007377966
|1 BNKR 兌換 VES
Bs0.0126806
|1 BNKR 兌換 PKR
Rs0.049970494
|1 BNKR 兌換 KZT
₸0.092107592
|1 BNKR 兌換 THB
฿0.005977742
|1 BNKR 兌換 TWD
NT$0.005781282
|1 BNKR 兌換 AED
د.إ0.000655462
|1 BNKR 兌換 CHF
Fr0.000144666
|1 BNKR 兌換 HKD
HK$0.00138415
|1 BNKR 兌換 MAD
.د.م0.001657408
|1 BNKR 兌換 MXN
$0.00362558
要更深入地瞭解 BNKR，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
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