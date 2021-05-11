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CASPER 目前實時價格為 0.002419 TWD。CSPR 市值為 38,780,891.541081 TWD。追蹤台灣的 CSPR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！CASPER 目前實時價格為 0.002419 TWD。CSPR 市值為 38,780,891.541081 TWD。追蹤台灣的 CSPR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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CASPER 圖標

CASPER實時價格 (CSPR)

1 CSPR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0770634
NT$0.0770634NT$0.0770634
+1.17%1D
TWD
CASPER (CSPR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:41:13 (UTC+8)

CASPER 今日價格

CASPER (CSPR) 今日實時價格為 NT$ 0.002419，過去 24 小時內變化了 1.17%。目前 CSPR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002419 每 CSPR。

CASPER 目前市值在 NT$ 38.78M 排名第 #546，流通供應量為 16.03B CSPR。過去 24 小時內，CSPR 的交易價格在 NT$ 0.002293（低點）和 NT$ 0.002475（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 43.5577362885，而歷史最低價為 NT$ 0.063211329167021946

短期表現方面，CSPR 在過去一小時內波動了 -0.54%，過去7 天內波動了 +26.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 83.60K

CASPER（CSPR）市場資訊

No.546

NT$ 38.78M
NT$ 38.78MNT$ 38.78M

NT$ 83.60K
NT$ 83.60KNT$ 83.60K

NT$ 47.31M
NT$ 47.31MNT$ 47.31M

16.03B
16.03B 16.03B

19,557,009,433
19,557,009,433 19,557,009,433

2021-05-11 00:00:00

CSPR

CASPER 的目前市值為 NT$ 38.78M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 83.60K。CSPR 的流通量為 16.03B，總供應量是 19557009433，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 47.31M

CASPER 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002293
NT$ 0.002293NT$ 0.002293
24H最低價
NT$ 0.002475
NT$ 0.002475NT$ 0.002475
24H最高價

NT$ 0.002293
NT$ 0.002293NT$ 0.002293

NT$ 0.002475
NT$ 0.002475NT$ 0.002475

NT$ 43.5577362885
NT$ 43.5577362885NT$ 43.5577362885

NT$ 0.063211329167021946
NT$ 0.063211329167021946NT$ 0.063211329167021946

-0.54%

+1.17%

+26.51%

+26.51%

CASPER（CSPR）價格歷史 TWD

跟蹤 CASPER 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.00089121+1.17%
30天NT$ +0.000489+25.33%
60天NT$ +0.000252+11.62%
90天NT$ -0.000599-19.85%
CASPER 今日價格變化

今天，CSPR 記錄了 NT$ +0.00089121 (+1.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CASPER 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000489 (+25.33%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CASPER 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CSPR 的變化為 NT$ +0.000252 (+11.62%)，從而更廣泛地了解其表現。

CASPER 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000599 (-19.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CASPER（CSPR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CASPER 價格歷史頁面

CASPER 分析

本分析利用人工智慧模型評估 CASPER 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

CASPER 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CSPR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)超買> 70漲得稍快，短線可能歇腳。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

CSPR_USDT在4小時周期內運行於樞紐點0.002255下方。現價0.002208位於S1與S2之間，價格處於中樞震盪區間的下沿層級。均線系統呈現短期多頭排列，指標信號則出現方向性分歧。MACD形成金叉結構，RSI進入超買區域，快慢線指標狀態不一致。動能分布呈現分散特徵，波動率維持當前水平。上方最近參考位為S1價位0.002223，該位置距離現價約0.68%；樞紐點位0.002255構成遠端阻力。下方最近支撐位於S2價位0.002187，該位置距離現價約0.95%。R1價位0.002291則為更高層級的參考點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 CASPER 的價格？

CASPER (CSPR) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Casper 區塊鏈的網路採用率與開發者活動
2. 質押獎勵及驗證人參與率
3. 整體加密貨幣市場情緒與比特幣的相關性
4. 企業合作夥伴關係與實體場景中的實際應用案例
5. 代幣供應動態與通膨率
6. 影響權益證明網路的監管發展
7. 其他以企業為導向的區塊鏈的競爭
8. 技術升級與協議改進
9. 主要交易所的交易量與流動性
10. 投資者對新興區塊鏈專案的一般市場情緒

為什麼人們想知道 CASPER 今天的價格？

人們希望了解今日的 CASPER（CSPR）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格數據有助於投資人評估波動性、規劃進場與離場策略，並在瞬息萬變的加密貨幣市場中監控其持有資產的當前價值。

CASPER 的價格預測

CASPER（CSPR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CSPR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
CASPER (CSPR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，CASPER 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 CASPER 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 CASPER 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CSPR 2026–2027 年價格的預測。

關於 CASPER

Casper (CSPR) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在提升現有區塊鏈基礎設施的可擴展性、安全性和去中心化程度。該平台利用一種稱為「正確即構造」（CBC）Casper的獨特共識協議，旨在克服困擾傳統區塊鏈系統的可擴展性問題。CSPR 是 Casper 網絡的原生實用代幣，主要用於抵押和參與網絡治理。Casper 的設計旨在支持企業級應用和對開發者友好的環境，使其成為適合廣泛使用案例的平台，包括去中心化金融（DeFi）、供應鏈追蹤等等。

如何在台灣購買和投資 CASPER

準備好開始使用 CASPER 了嗎？在 MEXC 購買 CSPR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 CASPER 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 CASPER (CSPR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，CASPER 將立即存入您的錢包。
CASPER (CSPR) 購買教程

CASPER 能做什麼？

擁有 CASPER 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 CASPER (CSPR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER資源

要更深入地瞭解 CASPER，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方CASPER網站
區塊查詢

類別 :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

人們還問：關於CASPER的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:41:13 (UTC+8)

CASPER（CSPR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 CASPER 的更多資訊

CSPRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CSPR。在 MEXC 上探索 CSPRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 CASPER (CSPR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 CASPER 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CSPR/USDT
NT$0.077319
NT$0.077319NT$0.077319
+1.68%
35.31M (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9084085
NT$2.9084085NT$2.9084085

+379.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1774503
NT$0.1774503NT$0.1774503

-5.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4629555
NT$0.4629555NT$0.4629555

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.102555
NT$9.102555NT$9.102555

+22.48%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.315342
NT$9.315342NT$9.315342

+4.76%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9084085
NT$2.9084085NT$2.9084085

+379.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.416269
NT$8.416269NT$8.416269

+127.53%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373076955
NT$0.373076955NT$0.373076955

+78.85%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4094545
NT$5.4094545NT$5.4094545

+38.40%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.776087
NT$28.776087NT$28.776087

+27.42%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CSPR 兌 TWD 計算器

數量

CSPR
CSPR
TWD
TWD

1 CSPR = 0.07728705 TWD