CASPER 今日價格

CASPER (CSPR) 今日實時價格為 NT$ 0.002419，過去 24 小時內變化了 1.17%。目前 CSPR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002419 每 CSPR。

CASPER 目前市值在 NT$ 38.78M 排名第 #546，流通供應量為 16.03B CSPR。過去 24 小時內，CSPR 的交易價格在 NT$ 0.002293（低點）和 NT$ 0.002475（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 43.5577362885，而歷史最低價為 NT$ 0.063211329167021946。

短期表現方面，CSPR 在過去一小時內波動了 -0.54%，過去7 天內波動了 +26.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 83.60K。

CASPER（CSPR）市場資訊

排名 No.546 市值 NT$ 38.78MNT$ 38.78M NT$ 38.78M 成交量（24H） NT$ 83.60KNT$ 83.60K NT$ 83.60K 完全稀釋市值 NT$ 47.31MNT$ 47.31M NT$ 47.31M 流通量 16.03B 16.03B 16.03B 總供應量 19,557,009,433 19,557,009,433 19,557,009,433 發行日期 2021-05-11 00:00:00 所屬公鏈 CSPR

CASPER 的目前市值為 NT$ 38.78M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 83.60K。CSPR 的流通量為 16.03B，總供應量是 19557009433，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 47.31M。