CRETA 目前實時價格為 0.003106 USD。跟蹤 CRETA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRETA 價格趨勢。CRETA 目前實時價格為 0.003106 USD。跟蹤 CRETA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRETA 價格趨勢。

CRETA實時價格 (CRETA)

1 CRETA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.003103
$0.003103
-1.55%1D
USD
CRETA (CRETA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-20 05:34:09 (UTC+8)

CRETA（CRETA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.003076
$ 0.003076
24H最低價
$ 0.003307
$ 0.003307
24H最高價

$ 0.003076
$ 0.003076

$ 0.003307
$ 0.003307

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558

+0.03%

-1.55%

+4.36%

+4.36%

CRETA（CRETA）目前實時價格為 $ 0.003106。過去 24 小時內，CRETA 的交易價格在 $ 0.003076$ 0.003307 之間波動，市場活躍度顯著。CRETA 的歷史最高價為 $ 2.382079672694401，歷史最低價為 $ 0.002823386193634558

從短期表現來看，CRETA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -1.55%，過去 7 天內累計變動為 +4.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CRETA（CRETA）市場資訊

No.1489

$ 4.55M
$ 4.55M

$ 63.34K
$ 63.34K

$ 31.06M
$ 31.06M

1.47B
1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

14.66%

MATIC

CRETA 的目前市值為 $ 4.55M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.34K。CRETA 的流通量為 1.47B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.06M

CRETA（CRETA）價格歷史 USD

跟蹤 CRETA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00004885-1.55%
30天$ -0.000281-8.30%
60天$ -0.000932-23.09%
90天$ -0.002047-39.73%
CRETA 今日價格變化

今天，CRETA 記錄了 $ -0.00004885 (-1.55%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CRETA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000281 (-8.30%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CRETA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CRETA 的變化為 $ -0.000932 (-23.09%)，從而更廣泛地了解其表現。

CRETA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.002047 (-39.73%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CRETA（CRETA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CRETA 價格歷史頁面

什麼是CRETA (CRETA)

Creta 由遊戲引擎開發、發行、行銷和區塊鏈技術領域的全球頂尖專家創立和打造，致力於成為最具創造力和創新力的區塊鏈平台，提供最前沿的品質和效能。 CRETA 提供了一個與現實緊密相連的循環世界，讓您可以享受包括內容創作、遊戲、交易、交流等在內的所有服務。所有這些都匯聚在一個共同的世界中，玩家和創作者都平等，可以創造屬於自己的宇宙。

CRETA在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 CRETA 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CRETA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 CRETA 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 CRETA 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

CRETA 價格預測 (USD)

CRETA（CRETA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CRETA（CRETA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CRETA 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CRETA 價格預測

CRETA（CRETA）代幣經濟

了解 CRETA（CRETA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CRETA 代幣的完整經濟學

如何購買CRETA (CRETA)

正在尋找如何購買 CRETA？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買CRETA。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CRETA 兌換為當地貨幣

1 CRETA（CRETA）至 VND
81.73439
1 CRETA（CRETA）至 AUD
A$0.00475218
1 CRETA（CRETA）至 GBP
0.00229844
1 CRETA（CRETA）至 EUR
0.0026401
1 CRETA（CRETA）至 USD
$0.003106
1 CRETA（CRETA）至 MYR
RM0.01310732
1 CRETA（CRETA）至 TRY
0.1301414
1 CRETA（CRETA）至 JPY
¥0.4659
1 CRETA（CRETA）至 ARS
ARS$4.3746457
1 CRETA（CRETA）至 RUB
0.2526731
1 CRETA（CRETA）至 INR
0.273328
1 CRETA（CRETA）至 IDR
Rp51.76664596
1 CRETA（CRETA）至 PHP
0.1804586
1 CRETA（CRETA）至 EGP
￡E.0.14741076
1 CRETA（CRETA）至 BRL
R$0.0167724
1 CRETA（CRETA）至 CAD
C$0.0043484
1 CRETA（CRETA）至 BDT
0.37946002
1 CRETA（CRETA）至 NGN
4.56762148
1 CRETA（CRETA）至 COP
$11.9461419
1 CRETA（CRETA）至 ZAR
R.0.05398228
1 CRETA（CRETA）至 UAH
0.13001716
1 CRETA（CRETA）至 TZS
T.Sh.7.66911778
1 CRETA（CRETA）至 VES
Bs0.624306
1 CRETA（CRETA）至 CLP
$2.969336
1 CRETA（CRETA）至 PKR
Rs0.88011616
1 CRETA（CRETA）至 KZT
1.67618396
1 CRETA（CRETA）至 THB
฿0.10181468
1 CRETA（CRETA）至 TWD
NT$0.09513678
1 CRETA（CRETA）至 AED
د.إ0.01139902
1 CRETA（CRETA）至 CHF
Fr0.00245374
1 CRETA（CRETA）至 HKD
HK$0.02410256
1 CRETA（CRETA）至 AMD
֏1.19459866
1 CRETA（CRETA）至 MAD
.د.م0.02848202
1 CRETA（CRETA）至 MXN
$0.05711934
1 CRETA（CRETA）至 SAR
ريال0.01161644
1 CRETA（CRETA）至 ETB
Br0.46254552
1 CRETA（CRETA）至 KES
KSh0.40232018
1 CRETA（CRETA）至 JOD
د.أ0.002202154
1 CRETA（CRETA）至 PLN
0.01127478
1 CRETA（CRETA）至 RON
лв0.01354216
1 CRETA（CRETA）至 SEK
kr0.02925852
1 CRETA（CRETA）至 BGN
лв0.00518702
1 CRETA（CRETA）至 HUF
Ft1.03668962
1 CRETA（CRETA）至 CZK
0.06469798
1 CRETA（CRETA）至 KWD
د.ك0.000950436
1 CRETA（CRETA）至 ILS
0.0102498
1 CRETA（CRETA）至 BOB
Bs0.02152458
1 CRETA（CRETA）至 AZN
0.0052802
1 CRETA（CRETA）至 TJS
SM0.0287305
1 CRETA（CRETA）至 GEL
0.0083862
1 CRETA（CRETA）至 AOA
Kz2.84171046
1 CRETA（CRETA）至 BHD
.د.ب0.001170962
1 CRETA（CRETA）至 BMD
$0.003106
1 CRETA（CRETA）至 DKK
kr0.0198784
1 CRETA（CRETA）至 HNL
L0.08171886
1 CRETA（CRETA）至 MUR
0.13986318
1 CRETA（CRETA）至 NAD
$0.05423076
1 CRETA（CRETA）至 NOK
kr0.03124636
1 CRETA（CRETA）至 NZD
$0.00540444
1 CRETA（CRETA）至 PAB
B/.0.003106
1 CRETA（CRETA）至 PGK
K0.01323156
1 CRETA（CRETA）至 QAR
ر.ق0.01130584
1 CRETA（CRETA）至 RSD
дин.0.31233936
1 CRETA（CRETA）至 UZS
soʻm37.87804272
1 CRETA（CRETA）至 ALL
L0.25739422
1 CRETA（CRETA）至 ANG
ƒ0.00555974
1 CRETA（CRETA）至 AWG
ƒ0.0055908
1 CRETA（CRETA）至 BBD
$0.006212
1 CRETA（CRETA）至 BAM
KM0.00518702
1 CRETA（CRETA）至 BIF
Fr9.159594
1 CRETA（CRETA）至 BND
$0.00400674
1 CRETA（CRETA）至 BSD
$0.003106
1 CRETA（CRETA）至 JMD
$0.50071826
1 CRETA（CRETA）至 KHR
12.5241685
1 CRETA（CRETA）至 KMF
Fr1.310732
1 CRETA（CRETA）至 LAK
67.52173778
1 CRETA（CRETA）至 LKR
රු0.94319902
1 CRETA（CRETA）至 MDL
L0.0523361
1 CRETA（CRETA）至 MGA
Ar13.86605368
1 CRETA（CRETA）至 MOP
P0.02491012
1 CRETA（CRETA）至 MVR
0.0475218
1 CRETA（CRETA）至 MWK
MK5.40173778
1 CRETA（CRETA）至 MZN
MT0.19850446
1 CRETA（CRETA）至 NPR
रु0.43875356
1 CRETA（CRETA）至 PYG
22.183052
1 CRETA（CRETA）至 RWF
Fr4.513018
1 CRETA（CRETA）至 SBD
$0.02556238
1 CRETA（CRETA）至 SCR
0.0431734
1 CRETA（CRETA）至 SRD
$0.12240746
1 CRETA（CRETA）至 SVC
$0.02723962
1 CRETA（CRETA）至 SZL
L0.05429288
1 CRETA（CRETA）至 TMT
m0.010871
1 CRETA（CRETA）至 TND
د.ت0.00908505
1 CRETA（CRETA）至 TTD
$0.0211208
1 CRETA（CRETA）至 UGX
Sh10.895848
1 CRETA（CRETA）至 XAF
Fr1.745572
1 CRETA（CRETA）至 XCD
$0.0083862
1 CRETA（CRETA）至 XOF
Fr1.745572
1 CRETA（CRETA）至 XPF
Fr0.316812
1 CRETA（CRETA）至 BWP
P0.04174464
1 CRETA（CRETA）至 BZD
$0.00624306
1 CRETA（CRETA）至 CVE
$0.29401396
1 CRETA（CRETA）至 DJF
Fr0.552868
1 CRETA（CRETA）至 DOP
$0.19698252
1 CRETA（CRETA）至 DZD
د.ج0.40200958
1 CRETA（CRETA）至 FJD
$0.00705062
1 CRETA（CRETA）至 GNF
Fr27.00667
1 CRETA（CRETA）至 GTQ
Q0.02385408
1 CRETA（CRETA）至 GYD
$0.65166986
1 CRETA（CRETA）至 ISK
kr0.375826

CRETA資源

要更深入地瞭解 CRETA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方CRETA網站
區塊查詢

人們還問：關於CRETA的其他問題

CRETA（CRETA）今日價格是多少？
CRETA 實時價格為 0.003106 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CRETA 兌 USD 的價格是多少？
目前 CRETA 兌 USD 的價格為 $ 0.003106。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CRETA 的市值是多少？
CRETA 的市值為 $ 4.55M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CRETA 的流通供應量是多少？
CRETA 的流通供應量為 1.47B USD
CRETA 的歷史最高價（ATH）是多少？
CRETA 的歷史最高價是 2.382079672694401 USD
CRETA 的歷史最低價（ATL）是多少？
CRETA 的歷史最低價是 0.002823386193634558 USD
CRETA 的交易量是多少？
CRETA 的 24 小時實時交易量為 $ 63.34K USD
CRETA 今年會漲嗎？
CRETA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CRETA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-20 05:34:09 (UTC+8)

CRETA（CRETA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-19 17:50:26行業動態
加密貨幣市場情緒走出「極度恐慌」區域，恐慌與貪婪指數目前為 29
10-19 14:26:41行業動態
加密貨幣市場橫盤整理，總市值目前達到 $3.723 兆
10-19 04:16:21行業動態
過去 7 天公鏈活動排名：Solana 保持第一
10-18 16:36:53行業動態
加密貨幣恐懼與貪婪指數目前為 23，仍處於極度恐懼區間
10-18 09:33:00行業動態
24小時全球清算額增加到10.2億美元，Bitcoin 價格降低到自7月初以來最低點
10-17 19:52:08行業動態
由於兩家美國銀行不良貸款問題，全球避險需求激增

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CRETA 兌 USD 計算器

數量

CRETA
CRETA
USD
USD

1 CRETA = 0.003106 USD

交易 CRETA

CRETA/USDT
$0.003103
$0.003103
-1.55%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--