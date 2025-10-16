CRETA實時價格 (CRETA)
+0.03%
-1.55%
+4.36%
+4.36%
CRETA（CRETA）目前實時價格為 $ 0.003106。過去 24 小時內，CRETA 的交易價格在 $ 0.003076 至 $ 0.003307 之間波動，市場活躍度顯著。CRETA 的歷史最高價為 $ 2.382079672694401，歷史最低價為 $ 0.002823386193634558。
從短期表現來看，CRETA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -1.55%，過去 7 天內累計變動為 +4.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
No.1489
14.66%
MATIC
CRETA 的目前市值為 $ 4.55M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.34K。CRETA 的流通量為 1.47B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.06M。
跟蹤 CRETA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00004885
|-1.55%
|30天
|$ -0.000281
|-8.30%
|60天
|$ -0.000932
|-23.09%
|90天
|$ -0.002047
|-39.73%
今天，CRETA 記錄了 $ -0.00004885 (-1.55%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000281 (-8.30%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CRETA 的變化為 $ -0.000932 (-23.09%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.002047 (-39.73%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 CRETA（CRETA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 CRETA 價格歷史頁面
Creta 由遊戲引擎開發、發行、行銷和區塊鏈技術領域的全球頂尖專家創立和打造，致力於成為最具創造力和創新力的區塊鏈平台，提供最前沿的品質和效能。 CRETA 提供了一個與現實緊密相連的循環世界，讓您可以享受包括內容創作、遊戲、交易、交流等在內的所有服務。所有這些都匯聚在一個共同的世界中，玩家和創作者都平等，可以創造屬於自己的宇宙。
CRETA在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 CRETA 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。
此外，您還可以：
- 檢查 CRETA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 CRETA 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 CRETA 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
CRETA（CRETA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CRETA（CRETA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CRETA 的長期和短期價格預測。
現在就查看 CRETA 價格預測！
了解 CRETA（CRETA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CRETA 代幣的完整經濟學！
正在尋找如何購買 CRETA？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買CRETA。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。
要更深入地瞭解 CRETA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|10-19 17:50:26
|行業動態
加密貨幣市場情緒走出「極度恐慌」區域，恐慌與貪婪指數目前為 29
|10-19 14:26:41
|行業動態
加密貨幣市場橫盤整理，總市值目前達到 $3.723 兆
|10-19 04:16:21
|行業動態
過去 7 天公鏈活動排名：Solana 保持第一
|10-18 16:36:53
|行業動態
加密貨幣恐懼與貪婪指數目前為 23，仍處於極度恐懼區間
|10-18 09:33:00
|行業動態
24小時全球清算額增加到10.2億美元，Bitcoin 價格降低到自7月初以來最低點
|10-17 19:52:08
|行業動態
由於兩家美國銀行不良貸款問題，全球避險需求激增
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 CRETA = 0.003106 USD
現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--