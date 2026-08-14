Creo Engine 今日價格

Creo Engine (CREO) 今日實時價格為 NT$ 0.0006257，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 CREO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0006257 每 CREO。

Creo Engine 目前市值在 NT$ 431.04K 排名第 #2190，流通供應量為 688.89M CREO。過去 24 小時內，CREO 的交易價格在 NT$ 0.0006199（低點）和 NT$ 0.0006261（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.477349616968907546，而歷史最低價為 NT$ 0.0236042620186474198。

短期表現方面，CREO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -2.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 31.40K。

Creo Engine（CREO）市場資訊

排名 No.2190 市值 NT$ 431.04KNT$ 431.04K NT$ 431.04K 成交量（24H） NT$ 31.40KNT$ 31.40K NT$ 31.40K 完全稀釋市值 NT$ 625.70KNT$ 625.70K NT$ 625.70K 流通量 688.89M 688.89M 688.89M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 788,886,709 788,886,709 788,886,709 流通率 68.88% 所屬公鏈 BSC

Creo Engine 的目前市值為 NT$ 431.04K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 31.40K。CREO 的流通量為 688.89M，總供應量是 788886709，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 625.70K。