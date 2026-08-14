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Creo Engine 目前實時價格為 0.0006257 TWD。CREO 市值為 431,036.4138213 TWD。追蹤台灣的 CREO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Creo Engine 目前實時價格為 0.0006257 TWD。CREO 市值為 431,036.4138213 TWD。追蹤台灣的 CREO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Creo Engine 圖標

Creo Engine實時價格 (CREO)

1 CREO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.020003629
NT$0.020003629NT$0.020003629
+0.87%1D
TWD
Creo Engine (CREO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:39:40 (UTC+8)

Creo Engine 今日價格

Creo Engine (CREO) 今日實時價格為 NT$ 0.0006257，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 CREO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0006257 每 CREO。

Creo Engine 目前市值在 NT$ 431.04K 排名第 #2190，流通供應量為 688.89M CREO。過去 24 小時內，CREO 的交易價格在 NT$ 0.0006199（低點）和 NT$ 0.0006261（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.477349616968907546，而歷史最低價為 NT$ 0.0236042620186474198

短期表現方面，CREO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -2.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 31.40K

Creo Engine（CREO）市場資訊

No.2190

NT$ 431.04K
NT$ 431.04KNT$ 431.04K

NT$ 31.40K
NT$ 31.40KNT$ 31.40K

NT$ 625.70K
NT$ 625.70KNT$ 625.70K

688.89M
688.89M 688.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

68.88%

BSC

Creo Engine 的目前市值為 NT$ 431.04K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 31.40K。CREO 的流通量為 688.89M，總供應量是 788886709，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 625.70K

Creo Engine 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0006199
NT$ 0.0006199NT$ 0.0006199
24H最低價
NT$ 0.0006261
NT$ 0.0006261NT$ 0.0006261
24H最高價

NT$ 0.0006199
NT$ 0.0006199NT$ 0.0006199

NT$ 0.0006261
NT$ 0.0006261NT$ 0.0006261

NT$ 6.477349616968907546
NT$ 6.477349616968907546NT$ 6.477349616968907546

NT$ 0.0236042620186474198
NT$ 0.0236042620186474198NT$ 0.0236042620186474198

0.00%

+0.87%

-2.68%

-2.68%

Creo Engine（CREO）價格歷史 TWD

跟蹤 Creo Engine 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000172531+0.87%
30天NT$ -0.0001169-15.75%
60天NT$ -0.0001176-15.83%
90天NT$ -0.000241-27.81%
Creo Engine 今日價格變化

今天，CREO 記錄了 NT$ +0.000172531 (+0.87%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Creo Engine 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0001169 (-15.75%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Creo Engine 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CREO 的變化為 NT$ -0.0001176 (-15.83%)，從而更廣泛地了解其表現。

Creo Engine 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000241 (-27.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Creo Engine（CREO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Creo Engine 價格歷史頁面

Creo Engine 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Creo Engine 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Creo Engine 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 Creo Engine (CREO) 代幣價格：

1. 遊戲生態系統的採用程度——Creo 區塊鏈遊戲平台的用戶增長與參與度
2. 代幣實用需求——用於遊戲內購買、NFT 交易以及質押獎勵
3. 合作夥伴公告——與遊戲開發商及區塊鏈專案的合作
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
5. 代幣供應機制——燃燒機制與質押鎖定對流通供應量的影響
6. 競爭態勢——相較於 AXS、SAND 等其他遊戲代幣的表現
7. 開發里程碑——新遊戲發布與平台更新

為什麼人們想知道 Creo Engine 今天的價格？

人們希望了解今日的CREO價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、投資時機把握、市場分析，以及盈虧計算。即時價格資料有助於交易者識別進場/離場點、監控波動性、評估市場趨勢，並就其持有的CREO做出明智的財務決策。

Creo Engine 的價格預測

Creo Engine（CREO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CREO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Creo Engine (CREO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Creo Engine 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Creo Engine 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Creo Engine 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CREO 2026–2027 年價格的預測。

關於 Creo Engine

CREO是一種運行在去中心化的點對點網絡上的加密貨幣。它旨在提供安全、私密且無法追蹤的交易，使其成為重視金融交易隱私的用戶的選擇。該貨幣使用工作量證明（PoW）共識機制，並基於CryptoNight算法，該算法以其對ASIC的抵抗力和適用於CPU和GPU挖礦而聞名。CREO的發行模型基於平滑減少的獎勵機制，旨在防止硬幣供應的突變並促進穩定性。CREO的典型用途包括私人交易、匯款，以及在重視交易隱私的市場中作為交換媒介。

如何在台灣購買和投資 Creo Engine

準備好開始使用 Creo Engine 了嗎？在 MEXC 購買 CREO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Creo Engine 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Creo Engine (CREO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Creo Engine 將立即存入您的錢包。
Creo Engine (CREO) 購買教程

Creo Engine 能做什麼？

擁有 Creo Engine 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Creo Engine (CREO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Creo Engine (CREO)

Creo Engine 是一個遊戲區塊鏈平台，致力於為全球遊戲開發者推出他們的遊戲，類似於 Steam 商店分發其遊戲庫的方式，我們將平台命名為“Creoverse”。除了 Creoverse，Creo Engine 還作為遊戲開發商，旨在為其玩家提供最佳遊戲體驗，這些遊戲是通過我們的內部工作室“Nomina Games”開發的。 Creo Engine 生態系統下的所有遊戲都通過 Assets Interchangeability 功能連接。該平台有其內部開發者工具供開發者在將他們的遊戲加入我們的平台時使用。 Creo Engine 還為各個級別的玩家建立了市場和獎學金計劃。

Creo Engine資源

要更深入地瞭解 Creo Engine，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Creo Engine網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

人們還問：關於Creo Engine的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:39:40 (UTC+8)

Creo Engine（CREO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Creo Engine 的更多資訊

CREOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CREO。在 MEXC 上探索 CREOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Creo Engine (CREO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Creo Engine 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CREO/USDT
NT$0.02001322
NT$0.02001322NT$0.02001322
+0.91%
50.31M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.9179019
NT$2.9179019NT$2.9179019

+380.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17768926
NT$0.17768926NT$0.17768926

-5.84%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.463565
NT$0.463565NT$0.463565

-24.87%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.165799
NT$9.165799NT$9.165799

+23.25%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3269278
NT$9.3269278NT$9.3269278

+4.82%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9179019
NT$2.9179019NT$2.9179019

+380.36%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3962811
NT$8.3962811NT$8.3962811

+126.85%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.372488864
NT$0.372488864NT$0.372488864

+78.46%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4521638
NT$5.4521638NT$5.4521638

+39.40%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.13360
NT$28.13360NT$28.13360

+24.49%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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CREO
CREO
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TWD

1 CREO = 0.020003629 TWD