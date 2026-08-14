Confidential Layer 今日價格

Confidential Layer (CLONE) 今日實時價格為 NT$ 0.005311，過去 24 小時內變化了 0.13%。目前 CLONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005311 每 CLONE。

Confidential Layer 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3927，流通供應量為 0.00 CLONE。過去 24 小時內，CLONE 的交易價格在 NT$ 0.005287（低點）和 NT$ 0.005318（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.637217093727680781，而歷史最低價為 NT$ 0.1167465825585108709。

短期表現方面，CLONE 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -3.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 136.49K。

Confidential Layer（CLONE）市場資訊

排名 No.3927 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 136.49KNT$ 136.49K NT$ 136.49K 完全稀釋市值 NT$ 5.31MNT$ 5.31M NT$ 5.31M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 ETH

Confidential Layer 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 136.49K。CLONE 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.31M。