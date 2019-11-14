Nervos Network實時價格 (CKB)
Nervos Network (CKB) 今日實時價格為 NT$ 0.0008199，過去 24 小時內變化了 1.39%。目前 CKB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0008199 每 CKB。
Nervos Network 目前市值在 NT$ 40.14M 排名第 #368，流通供應量為 48.95B CKB。過去 24 小時內，CKB 的交易價格在 NT$ 0.0007969（低點）和 NT$ 0.0008232（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.4110650528，而歷史最低價為 NT$ 0.0315548551504721418。
短期表現方面，CKB 在過去一小時內波動了 +1.91%，過去7 天內波動了 -2.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.65K。
No.368
2019-11-14 00:00:00
NONE
Nervos Network 的目前市值為 NT$ 40.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.65K。CKB 的流通量為 48.95B，總供應量是 49768776417.92965917，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 40.81M。
+1.91%
+1.39%
-2.50%
-2.50%
跟蹤 Nervos Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.000359467
|+1.39%
|30天
|NT$ -0.0000926
|-10.15%
|60天
|NT$ -0.0003431
|-29.51%
|90天
|NT$ -0.0006631
|-44.72%
今天，CKB 記錄了 NT$ +0.000359467 (+1.39%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000926 (-10.15%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CKB 的變化為 NT$ -0.0003431 (-29.51%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0006631 (-44.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Nervos Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 CKB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
CKB_USDT在4小時周期運行於8.261E-4價位。價格位於中樞8.25E-4上方，目前處於由S1與R1構成的窄幅區間內。均線系統呈現多頭排列，MACD指標形成死叉形態，快慢線動能出現分層現象。RSI指標處於中性區域，波動率維持低位收斂狀態。多空力量在樞紐點附近均衡分布。上方R1阻力位8.28E-4距離現價0.023E-4，下方S1支撐位8.2E-4距離現價0.061E-4。遠端R2阻力位8.33E-4提供上行參考，近端S2支撐位8.17E-4構成下行邊界。價格在中樞與R1之間震盪整理，技術指標信號存在短期分歧，市場結構保持橫向延伸特徵。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Nervos Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Nervos Network (CKB) 是一個公共區塊鏈平台和一系列協議的集合，旨在解決像比特幣和以太坊這樣的區塊鏈面臨的最大挑戰。該平台的原生代幣，CKB，既是價值儲存也是 Nervos 生態系統內的實用代幣。Nervos 使用一種獨特的「細胞模型」來進行其智能合約編程，並使用類似於比特幣的工作證明共識機制。該平台旨在隨著技術的進步而進化，以確保長期的可持續性和相關性。Nervos 的典型用途包括去中心化應用程序（dApps）的開發，多資產儲存，以及身份驗證服務。
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Nervos Network 是一個開源的公鏈生態，包含以區塊鏈技術為核心、相互相容的一組分層協議，來解決區塊鏈可擴展性上的困境。Nervos CKB（Common Knowledge Base，共同知識庫）是 Nervos Network 中基於 PoW 共識機制的底層公鏈。在允許任意加密資產獲得安全性、穩定性和無需許可性的同時能夠支持智能合約、第二層擴容方案，並且通過“價值存儲”的加密經濟設計使得原生代幣 CKBytes 捕獲整個網路的價值。
要更深入地瞭解 Nervos Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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