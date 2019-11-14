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Nervos Network 目前實時價格為 0.0008199 TWD。CKB 市值為 40,137,430.053349693325178 TWD。追蹤台灣的 CKB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Nervos Network 目前實時價格為 0.0008199 TWD。CKB 市值為 40,137,430.053349693325178 TWD。追蹤台灣的 CKB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Nervos Network 圖標

Nervos Network實時價格 (CKB)

1 CKB 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.026220402
NT$0.026220402NT$0.026220402
+1.39%1D
TWD
Nervos Network (CKB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:37:10 (UTC+8)

Nervos Network 今日價格

Nervos Network (CKB) 今日實時價格為 NT$ 0.0008199，過去 24 小時內變化了 1.39%。目前 CKB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0008199 每 CKB。

Nervos Network 目前市值在 NT$ 40.14M 排名第 #368，流通供應量為 48.95B CKB。過去 24 小時內，CKB 的交易價格在 NT$ 0.0007969（低點）和 NT$ 0.0008232（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.4110650528，而歷史最低價為 NT$ 0.0315548551504721418

短期表現方面，CKB 在過去一小時內波動了 +1.91%，過去7 天內波動了 -2.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.65K

Nervos Network（CKB）市場資訊

No.368

NT$ 40.14M
NT$ 40.14MNT$ 40.14M

NT$ 57.65K
NT$ 57.65KNT$ 57.65K

NT$ 40.81M
NT$ 40.81MNT$ 40.81M

48.95B
48.95B 48.95B

--
----

49,768,776,417.92965917
49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917

2019-11-14 00:00:00

NT$ 0.3198
NT$ 0.3198NT$ 0.3198

NONE

Nervos Network 的目前市值為 NT$ 40.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.65K。CKB 的流通量為 48.95B，總供應量是 49768776417.92965917，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 40.81M

Nervos Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0007969
NT$ 0.0007969NT$ 0.0007969
24H最低價
NT$ 0.0008232
NT$ 0.0008232NT$ 0.0008232
24H最高價

NT$ 0.0007969
NT$ 0.0007969NT$ 0.0007969

NT$ 0.0008232
NT$ 0.0008232NT$ 0.0008232

NT$ 1.4110650528
NT$ 1.4110650528NT$ 1.4110650528

NT$ 0.0315548551504721418
NT$ 0.0315548551504721418NT$ 0.0315548551504721418

+1.91%

+1.39%

-2.50%

-2.50%

Nervos Network（CKB）價格歷史 TWD

跟蹤 Nervos Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000359467+1.39%
30天NT$ -0.0000926-10.15%
60天NT$ -0.0003431-29.51%
90天NT$ -0.0006631-44.72%
Nervos Network 今日價格變化

今天，CKB 記錄了 NT$ +0.000359467 (+1.39%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Nervos Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000926 (-10.15%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Nervos Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CKB 的變化為 NT$ -0.0003431 (-29.51%)，從而更廣泛地了解其表現。

Nervos Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0006631 (-44.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Nervos Network（CKB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Nervos Network 價格歷史頁面

Nervos Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Nervos Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Nervos Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CKB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

CKB_USDT在4小時周期運行於8.261E-4價位。價格位於中樞8.25E-4上方，目前處於由S1與R1構成的窄幅區間內。均線系統呈現多頭排列，MACD指標形成死叉形態，快慢線動能出現分層現象。RSI指標處於中性區域，波動率維持低位收斂狀態。多空力量在樞紐點附近均衡分布。上方R1阻力位8.28E-4距離現價0.023E-4，下方S1支撐位8.2E-4距離現價0.061E-4。遠端R2阻力位8.33E-4提供上行參考，近端S2支撐位8.17E-4構成下行邊界。價格在中樞與R1之間震盪整理，技術指標信號存在短期分歧，市場結構保持橫向延伸特徵。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Nervos Network 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 Nervos Network（CKB）的價格：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 平台的網路採用率及開發者活動
3. 與其他區塊鏈專案的合作關係與整合情況
4. 代幣供應動態與權益證明獎勵
5. 技術發展與協議升級
6. 影響第一層區塊鏈的監管消息
7. 其他智慧合約平台的競爭
8. 交易所上的交易量與流動性
9. 機構投資與巨額持有者的動向
10. 更廣泛的經濟環境與風險偏好

為什麼人們想知道 Nervos Network 今天的價格？

人們希望了解今日CKB的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時行情資訊有助於投資人評估波動性、規劃策略，並在一日之中持續監控其持有資產的價值變化。

Nervos Network 的價格預測

Nervos Network（CKB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CKB 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Nervos Network (CKB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Nervos Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nervos Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Nervos Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CKB 2026–2027 年價格的預測。

關於 Nervos Network

Nervos Network (CKB) 是一個公共區塊鏈平台和一系列協議的集合，旨在解決像比特幣和以太坊這樣的區塊鏈面臨的最大挑戰。該平台的原生代幣，CKB，既是價值儲存也是 Nervos 生態系統內的實用代幣。Nervos 使用一種獨特的「細胞模型」來進行其智能合約編程，並使用類似於比特幣的工作證明共識機制。該平台旨在隨著技術的進步而進化，以確保長期的可持續性和相關性。Nervos 的典型用途包括去中心化應用程序（dApps）的開發，多資產儲存，以及身份驗證服務。

如何在台灣購買和投資 Nervos Network

準備好開始使用 Nervos Network 了嗎？在 MEXC 購買 CKB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Nervos Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Nervos Network (CKB) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Nervos Network 將立即存入您的錢包。
Nervos Network (CKB) 購買教程

Nervos Network 能做什麼？

擁有 Nervos Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Nervos Network (CKB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Nervos Network (CKB)

Nervos Network 是一個開源的公鏈生態，包含以區塊鏈技術為核心、相互相容的一組分層協議，來解決區塊鏈可擴展性上的困境。Nervos CKB（Common Knowledge Base，共同知識庫）是 Nervos Network 中基於 PoW 共識機制的底層公鏈。在允許任意加密資產獲得安全性、穩定性和無需許可性的同時能夠支持智能合約、第二層擴容方案，並且通過“價值存儲”的加密經濟設計使得原生代幣 CKBytes 捕獲整個網路的價值。

Nervos Network資源

要更深入地瞭解 Nervos Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Nervos Network網站
區塊查詢

類別 :

Layer 2 (L2)Made in ChinaProof of Work (PoW)

人們還問：關於Nervos Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:37:10 (UTC+8)

Nervos Network（CKB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Nervos Network 的更多資訊

CKBUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CKB。在 MEXC 上探索 CKBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Nervos Network (CKB) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Nervos Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CKB/USDT
NT$0.026201214
NT$0.026201214NT$0.026201214
+1.42%
71.39M (USDT)
CKB/USDC
NT$0.026198016
NT$0.026198016NT$0.026198016
+1.38%
70.73M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.6428272
NT$2.6428272NT$2.6428272

+334.94%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15033798
NT$0.15033798NT$0.15033798

-5.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.481299
NT$0.481299NT$0.481299

-2.96%

up

up

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NT$9.830652
NT$9.830652NT$9.830652

+0.45%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9329734
NT$8.9329734NT$8.9329734

-2.09%

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KiiChain

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KII

NT$2.6428272
NT$2.6428272NT$2.6428272

+334.94%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.03386682
NT$0.03386682NT$0.03386682

+76.50%

Talus

Talus

US

NT$0.4825782
NT$0.4825782NT$0.4825782

+6.94%

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Fusionist

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NT$9.2393418
NT$9.2393418NT$9.2393418

+4.20%

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

NT$11.362494
NT$11.362494NT$11.362494

+2.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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CKB
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