Nervos Network 今日價格

Nervos Network (CKB) 今日實時價格為 NT$ 0.0008199，過去 24 小時內變化了 1.39%。目前 CKB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0008199 每 CKB。

Nervos Network 目前市值在 NT$ 40.14M 排名第 #368，流通供應量為 48.95B CKB。過去 24 小時內，CKB 的交易價格在 NT$ 0.0007969（低點）和 NT$ 0.0008232（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.4110650528，而歷史最低價為 NT$ 0.0315548551504721418。

短期表現方面，CKB 在過去一小時內波動了 +1.91%，過去7 天內波動了 -2.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.65K。

Nervos Network（CKB）市場資訊

排名 No.368 市值 NT$ 40.14MNT$ 40.14M NT$ 40.14M 成交量（24H） NT$ 57.65KNT$ 57.65K NT$ 57.65K 完全稀釋市值 NT$ 40.81MNT$ 40.81M NT$ 40.81M 流通量 48.95B 48.95B 48.95B 最大供應量 ---- -- 總供應量 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 發行日期 2019-11-14 00:00:00 發行價格 NT$ 0.3198NT$ 0.3198 NT$ 0.3198 所屬公鏈 NONE

Nervos Network 的目前市值為 NT$ 40.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.65K。CKB 的流通量為 48.95B，總供應量是 49768776417.92965917，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 40.81M。