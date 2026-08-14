Bitcoin Bam 今日價格

Bitcoin Bam (BTCBAM) 今日實時價格為 NT$ 0.05522，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 BTCBAM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05522 每 BTCBAM。

Bitcoin Bam 目前市值在 NT$ 567.48K 排名第 #2113，流通供應量為 10.28M BTCBAM。過去 24 小時內，BTCBAM 的交易價格在 NT$ 0.05507（低點）和 NT$ 0.05537（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 640.9397755783439566，而歷史最低價為 NT$ 0.6413029569129642322。

短期表現方面，BTCBAM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 41.31K。

Bitcoin Bam（BTCBAM）市場資訊

排名 No.2113 市值 NT$ 567.48KNT$ 567.48K NT$ 567.48K 成交量（24H） NT$ 41.31KNT$ 41.31K NT$ 41.31K 完全稀釋市值 NT$ 1.16MNT$ 1.16M NT$ 1.16M 流通量 10.28M 10.28M 10.28M 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 流通率 48.93% 所屬公鏈 BSC

Bitcoin Bam 的目前市值為 NT$ 567.48K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 41.31K。BTCBAM 的流通量為 10.28M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.16M。