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BEAM 今日價格
BEAM (BEAM) 今日實時價格為 NT$ 0.007752，過去 24 小時內變化了 7.54%。目前 BEAM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007752 每 BEAM。
BEAM 目前市值在 NT$ 1.17M 排名第 #1491，流通供應量為 150.75M BEAM。過去 24 小時內，BEAM 的交易價格在 NT$ 0.007752（低點）和 NT$ 0.0091（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 101.759865494391，而歷史最低價為 NT$ 0.4630296386356124606。
短期表現方面，BEAM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -17.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.47K。
BEAM（BEAM）市場資訊
NT$ 1.17M
NT$ 1.17MNT$ 1.17M
NT$ 1.47K
NT$ 1.47KNT$ 1.47K
NT$ 2.04M
NT$ 2.04MNT$ 2.04M
262,800,000
262,800,000 262,800,000
150,753,560
150,753,560 150,753,560
BEAM 的目前市值為 NT$ 1.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.47K。BEAM 的流通量為 150.75M，總供應量是 150753560，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.04M。
BEAM 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.007752
NT$ 0.007752NT$ 0.007752
24H最低價
NT$ 0.0091
NT$ 0.0091NT$ 0.0091
24H最高價
NT$ 0.007752
NT$ 0.007752NT$ 0.007752
NT$ 0.0091
NT$ 0.0091NT$ 0.0091
NT$ 101.759865494391
NT$ 101.759865494391NT$ 101.759865494391
NT$ 0.4630296386356124606
NT$ 0.4630296386356124606NT$ 0.4630296386356124606
BEAM（BEAM）價格歷史 TWD
跟蹤 BEAM 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.02021035
|-7.53%
|30天
|NT$ -0.000973
|-11.16%
|60天
|NT$ -0.007978
|-50.72%
|90天
|NT$ -0.011338
|-59.40%
BEAM 今日價格變化
今天，BEAM 記錄了 NT$ -0.02021035 (-7.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
BEAM 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000973 (-11.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
BEAM 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，BEAM 的變化為 NT$ -0.007978 (-50.72%)，從而更廣泛地了解其表現。
BEAM 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.011338 (-59.40%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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立即查看 BEAM 價格歷史頁面
哪些因素影響 BEAM 的價格？
BEAM 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 隱私幣相關法規與法律動態
3. 技術升級與協議改進
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 其他以隱私為核心的加密貨幣競爭
6. 採用率與實務應用場景
7. 挖礦難度與網路安全性
8. 合作夥伴公告與整合案
9. 影響風險資產的一般經濟環境
10. 社區發展與生態系統成長
為什麼人們想知道 BEAM 今天的價格？
人們希望了解今日的 BEAM 價格，主要有以下幾個關鍵原因：
1. 交易決策——積極交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——投資人會密切關注其持有資產的價值變化。
3. 市場分析——掌握價格走勢有助於預測未來的市場動向。
4. 投資時機——判斷進場或離場的時點，以優化投資策略。
BEAM 的價格預測
BEAM（BEAM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BEAM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。BEAM (BEAM) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，BEAM 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BEAM 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 BEAM 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 BEAM 2026–2027 年價格的預測。
關於 BEAM
BEAM是一種在2019年推出的專注於隱私的加密貨幣。它運行在Mimblewimble區塊鏈上，該區塊鏈相比其他區塊鏈提供了更強的隱私保護和可擴展性。BEAM的交易預設為私密，且區塊鏈不儲存地址或其他私人信息。相反，它使用加密證明來驗證交易。BEAM還有一種通縮的發行模型，隨著時間的推移，區塊獎勵會逐漸減少。這種加密貨幣通常用於私密交易，其開發團隊也在探索其他用途，如保密資產和可選擇的審計性。
如何在台灣購買和投資 BEAM
準備好開始使用 BEAM 了嗎？在 MEXC 購買 BEAM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BEAM 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BEAM (BEAM) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BEAM 將立即存入您的錢包。
BEAM 能做什麼？
擁有 BEAM 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 BEAM (BEAM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是BEAM (BEAM)
Beam是基於MimbleWimble協議開發的加密貨幣，具有強隱私性、替代性和擴展性。Beam所有交易都默認是私密的。新節點加入網路無需同步整個交易歷史，可以請求同步只包含系統狀態的壓縮歷史記錄和區塊頭，從而實現快速同步。Beam是嘗試實現MimbleWimble的新幣種，它是從C++中從頭開始寫的。和Grin相比較，Grin的代幣總量是無限的，而Beam代幣具有有限的供應及週期性報酬減半。
白皮書
BEAM 是生態系經濟結構的核心，也是在 Beam 網路執行交易所需的原生 Gas 代幣。它同時具備治理功能，讓持有者能參與協議的重大決策，並在生態系內日益擴大的應用程式中維持實際效用。隨著規劃中的 Horizon 升級，網路將轉向權益證明（PoS），使 BEAM 持有者可參與驗證，並透過貢獻網路安全性來獲得獎勵。該代幣支援 18 位小數，實現精確轉帳與微支付——這對遊戲場景尤為重要。BEAM 的合約地址為 0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE。在 Beam 的遊戲與應用程式中，此代幣用於支付，協助打造緊密整合的生態系內部經濟；而透過合作夥伴關係，其用途亦已延伸至其他遊戲平台與服務。更廣泛的經濟模型亦納入多項機制，旨在支持長期永續性並維持價值。
Beam 生態系統由 Beam 基金會（Beam Foundation）支持，這是一個總部位於開曼群島、無成員制的非營利基金會。基金會的重點在於推動整個生態系統的去中心化、採用率與安全性。它以「接近 DAO 的實體」（DAO-adjacent entity）方式運作，在與 BEAM DAO 協作的同時，保持營運上的獨立性。為促進負責任的治理，基金會設有制衡機制，包括社群監督與緊急監管機制。自成立以來，基金會已執行多項治理計畫，所有治理文件均公開可查，供社群審閱與參與。近期對治理架構所做的調整，提升了透明度並加強了社群參與程度。基金會亦透過多種管道與社群保持定期溝通；其組織架構的設計，旨在支援高效決策，同時堅守去中心化原則。
Beam 作為 Avalanche 子網路運作，藉由使用 Avalanche 的底層基礎設施，同時保持獨立性，以專注於遊戲應用場景。在開發者預覽階段，該網路採用權威證明（PoA）共識機制，由一組受信任的驗證節點負責驗證交易並維護安全性，從而為遊戲提供穩定且高效的處理能力。效能目標包括每秒最高達 4,500 筆交易的吞吐量，以及約 1 秒內完成交易最終確認（transaction finality），支援即時響應的遊戲內活動。Beam 完全相容以太坊虛擬機（EVM），讓開發者可使用既有工具與 Solidity 等語言來建構及部署智能合約；近期更新亦強化了與常見 Web3 開發工具及框架的相容性。針對遊戲開發者，Beam 提供專為遊戲需求設計的 API 與 SDK，涵蓋遊戲內資產管理、用戶檔案（profile）及交易等面向。平台亦內建贊助交易（sponsored transactions）、檔案管理（profile management）與市集功能（marketplace functionality）；這些元件皆已針對遊戲效能與安全性進行測試與最佳化，有助確保連線遊戲與應用程式的可靠運作。
Beam 是一個以遊戲為導向的區塊鏈生態系統，採用 Avalanche 技術打造，旨在讓鏈上遊戲體驗及相關互動更流暢、無縫。它專注於強大的可擴展性、快速交易處理與低手續費，同時維持 EVM 相容性，以簡化開發流程。BEAM 代幣是該網路的基礎，用於支付交易手續費、支援驗證者運作、啟用治理機制，並作為不斷擴張之生態系內的支付媒介。自上線以來，Beam 已接納多款遊戲專案，並透過策略合作夥伴關係與穩健的技術升級持續拓展版圖，展現生態系穩定成長的態勢。
一項即將到來的重要里程碑是「地平線升級（Horizon upgrade）」，此升級將使 Beam 從「權威證明（Proof of Authority）」轉向「權益證明（Proof of Stake）」，為更廣泛的社群參與驗證及整體網路安全性敞開大門。此次共識機制轉變已經過全面測試，並通過多輪安全審計，以確保順利過渡。
與共識機制演進同步，Beam 正開發升級版市集功能，包括「程式化報價（programmatic offers）」與「拍賣功能（auction functionality）」，目標是為遊戲用戶提供更完整、更友善的市集體驗。目前多項新功能已進入 Beta 測試階段，並與精選合作專案共同推進。
展望未來，開發重點還包括擴充平台工具集、強化整合能力。路線圖亦明確指出：持續拓展網路內的遊戲應用生態，並透過與主流遊戲工作室的合作，進一步鞏固 Beam 在區塊鏈遊戲（blockchain gaming）領域的地位——這些合作已加速了開發進程與採用率。後續更新與優化將持續進行，並以社群回饋與市場需求變化為導向。
BEAM資源
要更深入地瞭解 BEAM，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於BEAM的其他問題
如果 BEAM 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 BEAM 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
BEAM 今日價格為 NT$ 0.24783144。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
BEAM 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 BEAM 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 BEAM 的交易量為 --。
BEAM 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 BEAM 價格，請造訪 BEAM 價格頁面了解更多資訊。
BEAM 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,684.25
-1.16%
ETH
1,869.02
-0.59%
GOLD(XAUT)
4,362.11
+0.27%
USDC
1.00101
+0.01%
SOL
75.34
-0.40%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 BEAM/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 BEAM 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
BEAM 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 BEAM (BEAM) 的價格預測，了解更深入的分析。
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BEAM（BEAM）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
BEAMUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 BEAM。在 MEXC 上探索 BEAMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.24783144
NT$0.24783144NT$0.24783144
-7.53%
175.63K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。