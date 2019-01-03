BEAM 今日價格

BEAM (BEAM) 今日實時價格為 NT$ 0.007752，過去 24 小時內變化了 7.54%。目前 BEAM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007752 每 BEAM。

BEAM 目前市值在 NT$ 1.17M 排名第 #1491，流通供應量為 150.75M BEAM。過去 24 小時內，BEAM 的交易價格在 NT$ 0.007752（低點）和 NT$ 0.0091（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 101.759865494391，而歷史最低價為 NT$ 0.4630296386356124606。

短期表現方面，BEAM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -17.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.47K。

BEAM（BEAM）市場資訊

排名 No.1491 市值 NT$ 1.17MNT$ 1.17M NT$ 1.17M 成交量（24H） NT$ 1.47KNT$ 1.47K NT$ 1.47K 完全稀釋市值 NT$ 2.04MNT$ 2.04M NT$ 2.04M 流通量 150.75M 150.75M 150.75M 最大供應量 262,800,000 262,800,000 262,800,000 總供應量 150,753,560 150,753,560 150,753,560 流通率 57.36% 發行日期 2019-01-03 00:00:00 所屬公鏈 BEAM

BEAM 的目前市值為 NT$ 1.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.47K。BEAM 的流通量為 150.75M，總供應量是 150753560，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.04M。