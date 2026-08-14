BAT 今日價格

BAT (BAT) 今日實時價格為 NT$ 0.05584，過去 24 小時內變化了 3.69%。目前 BAT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05584 每 BAT。

BAT 目前市值在 NT$ 83.52M 排名第 #152，流通供應量為 1.50B BAT。過去 24 小時內，BAT 的交易價格在 NT$ 0.05564（低點）和 NT$ 0.0589（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 61.393230939506587798，而歷史最低價為 NT$ 2.1160492712259294032。

短期表現方面，BAT 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -17.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.83K。

BAT（BAT）市場資訊

排名 No.152 市值 NT$ 83.52MNT$ 83.52M NT$ 83.52M 成交量（24H） NT$ 59.83KNT$ 59.83K NT$ 59.83K 完全稀釋市值 NT$ 83.76MNT$ 83.76M NT$ 83.76M 流通量 1.50B 1.50B 1.50B 最大供應量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 總供應量 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 流通率 99.71% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

BAT 的目前市值為 NT$ 83.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.83K。BAT 的流通量為 1.50B，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 83.76M。