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BAT 目前實時價格為 0.05584 TWD。BAT 市值為 83,521,264.84423350508 TWD。追蹤台灣的 BAT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！BAT 目前實時價格為 0.05584 TWD。BAT 市值為 83,521,264.84423350508 TWD。追蹤台灣的 BAT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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BAT實時價格 (BAT)

1 BAT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.7846464
NT$1.7846464NT$1.7846464
-3.69%1D
TWD
BAT (BAT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:32 (UTC+8)

BAT 今日價格

BAT (BAT) 今日實時價格為 NT$ 0.05584，過去 24 小時內變化了 3.69%。目前 BAT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05584 每 BAT。

BAT 目前市值在 NT$ 83.52M 排名第 #152，流通供應量為 1.50B BAT。過去 24 小時內，BAT 的交易價格在 NT$ 0.05564（低點）和 NT$ 0.0589（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 61.393230939506587798，而歷史最低價為 NT$ 2.1160492712259294032

短期表現方面，BAT 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -17.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.83K

BAT（BAT）市場資訊

No.152

NT$ 83.52M
NT$ 83.52MNT$ 83.52M

NT$ 59.83K
NT$ 59.83KNT$ 59.83K

NT$ 83.76M
NT$ 83.76MNT$ 83.76M

1.50B
1.50B 1.50B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

99.71%

0.01%

ETH

BAT 的目前市值為 NT$ 83.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.83K。BAT 的流通量為 1.50B，總供應量是 1500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 83.76M

BAT 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05564
NT$ 0.05564NT$ 0.05564
24H最低價
NT$ 0.0589
NT$ 0.0589NT$ 0.0589
24H最高價

NT$ 0.05564
NT$ 0.05564NT$ 0.05564

NT$ 0.0589
NT$ 0.0589NT$ 0.0589

NT$ 61.393230939506587798
NT$ 61.393230939506587798NT$ 61.393230939506587798

NT$ 2.1160492712259294032
NT$ 2.1160492712259294032NT$ 2.1160492712259294032

+0.10%

-3.69%

-17.06%

-17.06%

BAT（BAT）價格歷史 TWD

跟蹤 BAT 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0683765-3.69%
30天NT$ -0.02601-31.78%
60天NT$ -0.03851-40.82%
90天NT$ -0.04382-43.97%
BAT 今日價格變化

今天，BAT 記錄了 NT$ -0.0683765 (-3.69%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BAT 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.02601 (-31.78%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BAT 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BAT 的變化為 NT$ -0.03851 (-40.82%)，從而更廣泛地了解其表現。

BAT 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.04382 (-43.97%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BAT（BAT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

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BAT 分析

本分析利用人工智慧模型評估 BAT 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

BAT 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BAT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

BAT_USDT 4小時周期現價0.06306，位於中樞0.06352下方。價格處於S1與中樞之間的過渡區間。樞軸系統顯示上方阻力密集。多頭排列的均線組提供底部支撐。結構呈現高位收斂後的回調態勢。 MACD形成死叉，確認短期動能轉弱。RSI進入超賣區域，暗示拋壓釋放已接近尾聲。均線系統維持買入信號，且震盪指標出現背離。快慢指標方向分層，顯示市場分歧。波動率處於收縮狀態，等待方向選擇。動能分布由單邊轉為局部博弈。 近端關鍵價位為上方中樞0.06352，距離現價0.7%。第一阻力位R1位於0.06445，距離現價2.2%。下方近端支撐S1位於0.06226，距離現價1.3%。遠端參考價位S2位於0.06133，距離現價2.7%。價格運行於S1與中樞之間，呈窄幅波動。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 BAT 的價格？

BAT（Basic Attention Token）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Brave 瀏覽器的採用率——用戶數量越多，代幣需求越高。
2. 廣告主對 Brave Ads 生態系統的參與度。
3. 發佈者整合與內容創作者的採用情況。
4. 整體加密貨幣市場的情緒及與比特幣的相關性。
5. 影響數位廣告的監管發展。
6. 代幣實用性的擴展與新應用場景的出現。
7. 其他以隱私為導向的瀏覽器所帶來的競爭。
8. 交易所上的交易量與流動性。
9. 合作夥伴關係的公告與平台整合。
10. 通用的 Web3 與去中心化網際網路趨勢。

為什麼人們想知道 BAT 今天的價格？

人們希望了解今日的 BAT 價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、市場分析、投資時機判斷，以及評估獲利能力。BAT 在 Brave 瀏覽器生態系統中的實用性，使其對領取獎勵的用戶而言具有重要意義。價格監控有助於制定買入/賣出策略。

BAT 的價格預測

BAT（BAT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BAT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
BAT (BAT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，BAT 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BAT 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 BAT 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BAT 2026–2027 年價格的預測。

關於 BAT

Basic Attention Token (BAT) 是一種基於區塊鏈的數位廣告代幣，建立在以太坊平台上。該代幣與 Brave 網頁瀏覽器整合，旨在解決數位廣告業的欺詐和效率問題。BAT 的主要功能是讓廣告商在使用者透過 Brave 觀看廣告時支付用戶的注意力，但它也獎勵用戶的參與。該代幣運作在一個權益證明共識機制上，並有固定的供應量為 15 億 BAT。在更廣泛的生態系統中，BAT 用於激勵 Brave 平台上一系列基於注意力的服務，創造了一種新的評價用戶注意力的方式。

如何在台灣購買和投資 BAT

準備好開始使用 BAT 了嗎？在 MEXC 購買 BAT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BAT 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BAT (BAT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BAT 將立即存入您的錢包。
BAT (BAT) 購買教程

BAT 能做什麼？

擁有 BAT 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 BAT (BAT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是BAT (BAT)

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

BAT資源

要更深入地瞭解 BAT，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BAT網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

人們還問：關於BAT的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:32 (UTC+8)

BAT（BAT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 BAT 的更多資訊

BATUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BAT。在 MEXC 上探索 BATUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 BAT (BAT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 BAT 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BAT/USDT
NT$1.7852856
NT$1.7852856NT$1.7852856
-3.58%
1.05M (USDT)

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KiiChain

KII

NT$2.9134736
NT$2.9134736NT$2.9134736

+379.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17878424
NT$0.17878424NT$0.17878424

-5.23%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.465018
NT$0.465018NT$0.465018

-24.61%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.25242
NT$9.25242NT$9.25242

+24.46%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.247626
NT$9.247626NT$9.247626

+3.97%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7928352
NT$8.7928352NT$8.7928352

+137.64%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.372918868
NT$0.372918868NT$0.372918868

+78.72%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.8578132
NT$34.8578132NT$34.8578132

+54.30%

Heima

Heima

HEI

NT$4.752452
NT$4.752452NT$4.752452

+21.55%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5088884
NT$3.5088884NT$3.5088884

+14.93%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

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BAT
TWD
TWD

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