balancer 今日價格

balancer (BAL) 今日實時價格為 NT$ 0.10518，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 BAL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10518 每 BAL。

balancer 目前市值在 NT$ 7.34M 排名第 #1071，流通供應量為 69.79M BAL。過去 24 小時內，BAL 的交易價格在 NT$ 0.10273（低點）和 NT$ 0.11111（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,389.721482334，而歷史最低價為 NT$ 3.2174266650431998184。

短期表現方面，BAL 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 -2.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.98K。

balancer（BAL）市場資訊

排名 No.1071 市值 NT$ 7.34MNT$ 7.34M NT$ 7.34M 成交量（24H） NT$ 57.98KNT$ 57.98K NT$ 57.98K 完全稀釋市值 NT$ 10.11MNT$ 10.11M NT$ 10.11M 流通量 69.79M 69.79M 69.79M 最大供應量 96,150,704 96,150,704 96,150,704 總供應量 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 流通率 72.58% 發行日期 2020-06-24 00:00:00 所屬公鏈 ETH

balancer 的目前市值為 NT$ 7.34M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.98K。BAL 的流通量為 69.79M，總供應量是 72368512.92020285，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.11M。