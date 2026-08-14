Atlético de Madrid 今日價格

Atlético de Madrid (ATM) 今日實時價格為 NT$ 1.6454，過去 24 小時內變化了 7.67%。目前 ATM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.6454 每 ATM。

Atlético de Madrid 目前市值在 NT$ 13.92M 排名第 #1004，流通供應量為 8.46M ATM。過去 24 小時內，ATM 的交易價格在 NT$ 1.6388（低點）和 NT$ 1.9406（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,953.2778048476，而歷史最低價為 NT$ 24.074721705482248604。

短期表現方面，ATM 在過去一小時內波動了 +0.36%，過去7 天內波動了 +1.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 74.56K。

Atlético de Madrid（ATM）市場資訊

排名 No.1004 市值 NT$ 13.92MNT$ 13.92M NT$ 13.92M 成交量（24H） NT$ 74.56KNT$ 74.56K NT$ 74.56K 完全稀釋市值 NT$ 16.45MNT$ 16.45M NT$ 16.45M 流通量 8.46M 8.46M 8.46M 最大供應量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 總供應量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 流通率 84.61% 所屬公鏈 CHZ

Atlético de Madrid 的目前市值為 NT$ 13.92M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 74.56K。ATM 的流通量為 8.46M，總供應量是 10000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.45M。