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ARC 目前實時價格為 0.000522 TWD。ARC 市值為 537,660 TWD。追蹤台灣的 ARC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ARC 目前實時價格為 0.000522 TWD。ARC 市值為 537,660 TWD。追蹤台灣的 ARC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ARC 圖標

ARC實時價格 (ARC)

1 ARC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.01668312
NT$0.01668312NT$0.01668312
-7.44%1D
TWD
ARC (ARC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:19:42 (UTC+8)

ARC 今日價格

ARC (ARC) 今日實時價格為 NT$ 0.000522，過去 24 小時內變化了 7.44%。目前 ARC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000522 每 ARC。

ARC 目前市值在 NT$ 537.66K 排名第 #1568，流通供應量為 1.03B ARC。過去 24 小時內，ARC 的交易價格在 NT$ 0.00052（低點）和 NT$ 0.000602（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.84410170535346488，而歷史最低價為 --

短期表現方面，ARC 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -1.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 357.30

ARC（ARC）市場資訊

No.1568

NT$ 537.66K
NT$ 537.66KNT$ 537.66K

NT$ 357.30
NT$ 357.30NT$ 357.30

NT$ 537.66K
NT$ 537.66KNT$ 537.66K

1.03B
1.03B 1.03B

1,030,000,000
1,030,000,000 1,030,000,000

1,030,000,000
1,030,000,000 1,030,000,000

100.00%

ETH

ARC 的目前市值為 NT$ 537.66K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 357.30。ARC 的流通量為 1.03B，總供應量是 1030000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 537.66K

ARC 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00052
NT$ 0.00052NT$ 0.00052
24H最低價
NT$ 0.000602
NT$ 0.000602NT$ 0.000602
24H最高價

NT$ 0.00052
NT$ 0.00052NT$ 0.00052

NT$ 0.000602
NT$ 0.000602NT$ 0.000602

NT$ 9.84410170535346488
NT$ 9.84410170535346488NT$ 9.84410170535346488

--
----

-0.20%

-7.43%

-1.51%

-1.51%

ARC（ARC）價格歷史 TWD

跟蹤 ARC 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00134099-7.43%
30天NT$ -0.000286-35.40%
60天NT$ -0.000357-40.62%
90天NT$ -0.000637-54.97%
ARC 今日價格變化

今天，ARC 記錄了 NT$ -0.00134099 (-7.43%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ARC 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000286 (-35.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ARC 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ARC 的變化為 NT$ -0.000357 (-40.62%)，從而更廣泛地了解其表現。

ARC 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000637 (-54.97%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ARC（ARC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ARC 價格歷史頁面

ARC 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ARC 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 ARC 的價格？

ARC 加密貨幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 交易所的交易量與流動性
3. 整體加密貨幣市場趨勢及與比特幣的相關性
4. 項目開發進展與路線圖進度
5. 合作夥伴公告與採用率
6. 影響加密貨幣市場的監管消息
7. 供需動態
8. 社區參與度與社群媒體話題熱度
9. 技術分析形態與支撐／阻力水準
10. 通膨與利率等宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 ARC 今天的價格？

人們希望了解今日的ARC價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、掌握買賣時機、進行投資組合管理，以及進行風險評估。即時價格數據有助於交易者把握市場波動與投資機會。投資人則會追蹤每日表現，以評估其持有資產並據此規劃未來投資。

ARC 的價格預測

ARC（ARC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ARC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ARC (ARC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ARC 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ARC 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ARC 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ARC 2026–2027 年價格的預測。

關於 ARC

ARC (ArcticCoin) 是一種運行在權益證明（PoS）共識機制上的加密貨幣，持有者可以通過抵押賺取獎勵。ARC 的主要目的是為日常交易提供一種去中心化且安全的數位貨幣形式。它旨在提供比傳統銀行系統更快的交易時間和更低的費用，使其成為點對點交易和微支付的可行選擇。ArcticCoin 的供應和發行模型基於固定供應，新的硬幣通過抵押生成。作為其生態系統的一部分，ARC 也支持一個主節點系統，這些服務器維護網路並獲得 ARC 硬幣作為獎勵。

如何在台灣購買和投資 ARC

準備好開始使用 ARC 了嗎？在 MEXC 購買 ARC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ARC 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ARC (ARC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ARC 將立即存入您的錢包。
ARC (ARC) 購買教程

ARC 能做什麼？

擁有 ARC 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ARC (ARC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ARC (ARC)

$ARC 功能型代幣部署於以太坊，並正擴展至 Layer-2，使使用者能夠參與治理、質押及 ARC 人工智慧生態系統。透過 ARC，使用者可參與一個以高效能、隱私及永續解決方案為核心所建構的 AI 生態。

ARC資源

要更深入地瞭解 ARC，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ARC網站
區塊查詢

類別 :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAI Applications

人們還問：關於ARC的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:19:42 (UTC+8)

ARC（ARC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ARC 的更多資訊

ARCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ARC。在 MEXC 上探索 ARCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ARC (ARC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ARC 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ARC/USDT
NT$0.01668312
NT$0.01668312NT$0.01668312
-7.43%
639.45K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KII

NT$2.9268968
NT$2.9268968NT$2.9268968

+382.00%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18006264
NT$0.18006264NT$0.18006264

-4.55%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4672552
NT$0.4672552NT$0.4672552

-24.24%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.111796
NT$9.111796NT$9.111796

+22.57%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2735136
NT$9.2735136NT$9.2735136

+4.26%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7973096
NT$8.7973096NT$8.7973096

+137.76%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375446904
NT$0.375446904NT$0.375446904

+79.93%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.7015288
NT$34.7015288NT$34.7015288

+53.61%

Heima

Heima

HEI

NT$4.7537304
NT$4.7537304NT$4.7537304

+21.58%

Humanity

Humanity

H

NT$3.4967436
NT$3.4967436NT$3.4967436

+14.54%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ARC 兌 TWD 計算器

數量

ARC
ARC
TWD
TWD

1 ARC = 0.01668312 TWD