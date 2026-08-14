ARC 今日價格

ARC (ARC) 今日實時價格為 NT$ 0.000522，過去 24 小時內變化了 7.44%。目前 ARC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000522 每 ARC。

ARC 目前市值在 NT$ 537.66K 排名第 #1568，流通供應量為 1.03B ARC。過去 24 小時內，ARC 的交易價格在 NT$ 0.00052（低點）和 NT$ 0.000602（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.84410170535346488，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ARC 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -1.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 357.30。

ARC（ARC）市場資訊

排名 No.1568 市值 NT$ 537.66KNT$ 537.66K NT$ 537.66K 成交量（24H） NT$ 357.30NT$ 357.30 NT$ 357.30 完全稀釋市值 NT$ 537.66KNT$ 537.66K NT$ 537.66K 流通量 1.03B 1.03B 1.03B 最大供應量 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 總供應量 1,030,000,000 1,030,000,000 1,030,000,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 ETH

ARC 的目前市值為 NT$ 537.66K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 357.30。ARC 的流通量為 1.03B，總供應量是 1030000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 537.66K。