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Arweave 目前實時價格為 1.718 TWD。AR 市值為 112,790,936.588 TWD。追蹤台灣的 AR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Arweave 目前實時價格為 1.718 TWD。AR 市值為 112,790,936.588 TWD。追蹤台灣的 AR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Arweave 圖標

Arweave實時價格 (AR)

1 AR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$54.90728
NT$54.90728NT$54.90728
-1.99%1D
TWD
Arweave (AR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:19:28 (UTC+8)

Arweave 今日價格

Arweave (AR) 今日實時價格為 NT$ 1.718，過去 24 小時內變化了 1.99%。目前 AR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.718 每 AR。

Arweave 目前市值在 NT$ 112.79M 排名第 #153，流通供應量為 65.65M AR。過去 24 小時內，AR 的交易價格在 NT$ 1.714（低點）和 NT$ 1.772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,906.4438129101914283764，而歷史最低價為 NT$ 15.51497697090224

短期表現方面，AR 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -4.88%。過去一天，總交易量達到 NT$ 83.90K

Arweave（AR）市場資訊

No.153

NT$ 112.79M
NT$ 112.79MNT$ 112.79M

NT$ 83.90K
NT$ 83.90KNT$ 83.90K

NT$ 113.39M
NT$ 113.39MNT$ 113.39M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Arweave 的目前市值為 NT$ 112.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 83.90K。AR 的流通量為 65.65M，總供應量是 65652466，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 113.39M

Arweave 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.714
NT$ 1.714NT$ 1.714
24H最低價
NT$ 1.772
NT$ 1.772NT$ 1.772
24H最高價

NT$ 1.714
NT$ 1.714NT$ 1.714

NT$ 1.772
NT$ 1.772NT$ 1.772

NT$ 2,906.4438129101914283764
NT$ 2,906.4438129101914283764NT$ 2,906.4438129101914283764

NT$ 15.51497697090224
NT$ 15.51497697090224NT$ 15.51497697090224

+0.05%

-1.99%

-4.88%

-4.88%

Arweave（AR）價格歷史 TWD

跟蹤 Arweave 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -1.11484-1.99%
30天NT$ -0.293-14.57%
60天NT$ -0.411-19.31%
90天NT$ -0.424-19.80%
Arweave 今日價格變化

今天，AR 記錄了 NT$ -1.11484 (-1.99%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Arweave 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.293 (-14.57%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Arweave 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AR 的變化為 NT$ -0.411 (-19.31%)，從而更廣泛地了解其表現。

Arweave 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.424 (-19.80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Arweave（AR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Arweave 價格歷史頁面

Arweave 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Arweave 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Arweave 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 AR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

AR_USDT在4小時周期內運行於1.784價格位，處於S1支撐位1.7786與中枢1.7933之間。價格位於樞軸點下方，呈現區間震盪的結構特徵。均線系統MA與EMA均呈現買入排列，但指標信號與價格相對於樞軸點的位置出現背離。目前市場結構尚未突破中枢阻力，仍維持在次級支撐區域上方整理。 MACD指標形成死叉，顯示短期動能轉向下行。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。KDJ與StochRSI數值未提供明確的方向指引，波動率維持正常水平。快慢指標出現分層現象，長期均線支持向上，而短期動量指標則顯得疲弱。這種動能分散的狀態表明市場缺乏單邊推力，交易活躍度受到限制。 近期關鍵價格位為上方的中枢1.7933，距離現價0.0093；下方第一支撐位位於S1的1.7786，距離現價0.0054。遠端參考價格包括上方的R1 1.8026及下方的S2 1.7693。若價格無法有效站穩中枢，將繼續在S1至中枢之間的窄幅波動中盤整。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Arweave 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 Arweave (AR) 價格的幾個關鍵因素如下：

1. 網路採用率與資料儲存需求——Arweave 的永久儲存使用量越高，AR 代幣的實用性與價值便會提升。

2. 其他去中心化儲存方案（如 Filecoin 和 Storj）的競爭，將對 Arweave 的市場定位產生影響。

3. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性，都會對 AR 價格走勢造成影響。

4. 技術發展與協議升級，將進一步提升網路的功能與效能。

5. 代幣經濟設計，包括挖礦獎勵與銷毀機制，將影響供應端的動態變化。

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Arweave 今天的價格？

人們希望了解 Arweave (AR) 的今日價格，原因有幾種：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇以及市場分析。Arweave 獨特的永久資料儲存功能使其對投資者具有極大的吸引力。價格追蹤有助於評估獲利能力、市場趨勢以及波動性。

Arweave 的價格預測

Arweave（AR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Arweave (AR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Arweave 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Arweave 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Arweave 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AR 2026–2027 年價格的預測。

關於 Arweave

Arweave (AR) 是一個去中心化的存儲網絡，旨在為數據提供永久的、低成本的、防篡改的存儲空間。該網絡使用一種名為 "Proof of Access" 的新型共識機制，該機制獎勵礦工存儲數據，而非解決複雜的數學問題。AR 代幣用於補償礦工的存儲空間，並激勵他們永久存儲數據。Arweave 對數據存儲的獨特方法使其成為開發人員的熱門選擇，尤其是那些希望構建需要長期數據存儲的去中心化應用的開發人員，例如去中心化版本的社交媒體平台、博客和檔案。

如何在台灣購買和投資 Arweave

準備好開始使用 Arweave 了嗎？在 MEXC 購買 AR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Arweave 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Arweave (AR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Arweave 將立即存入您的錢包。
Arweave (AR) 購買教程

Arweave 能做什麼？

擁有 Arweave 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Arweave (AR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.

For more information of the project, please visit its official website below.

白皮書

Arweave資源

要更深入地瞭解 Arweave，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Arweave網站
區塊查詢

類別 :

Artificial Intelligence (AI)DePINLayer 1 (L1)

人們還問：關於Arweave的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:19:28 (UTC+8)

Arweave（AR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Arweave 的更多資訊

ARUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AR。在 MEXC 上探索 ARUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Arweave (AR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Arweave 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AR/USDT
NT$54.87532
NT$54.87532NT$54.87532
-2.16%
48.29K (USDT)
AR/USDC
NT$54.74748
NT$54.74748NT$54.74748
-2.17%
34.58K (USDT)

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KiiChain

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NT$2.71660
NT$2.71660NT$2.71660

+347.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18284316
NT$0.18284316NT$0.18284316

-3.08%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4867508
NT$0.4867508NT$0.4867508

-21.08%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.070248
NT$9.070248NT$9.070248

+22.01%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0354116
NT$9.0354116NT$9.0354116

+1.58%

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今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

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NT$8.7611948
NT$8.7611948NT$8.7611948

+136.78%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.376197964
NT$0.376197964NT$0.376197964

+80.29%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.7411592
NT$34.7411592NT$34.7411592

+53.78%

Heima

Heima

HEI

NT$4.4795136
NT$4.4795136NT$4.4795136

+14.57%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5974176
NT$3.5974176NT$3.5974176

+17.83%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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AR
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TWD

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