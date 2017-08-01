Arweave 今日價格

Arweave (AR) 今日實時價格為 NT$ 1.718，過去 24 小時內變化了 1.99%。目前 AR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.718 每 AR。

Arweave 目前市值在 NT$ 112.79M 排名第 #153，流通供應量為 65.65M AR。過去 24 小時內，AR 的交易價格在 NT$ 1.714（低點）和 NT$ 1.772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,906.4438129101914283764，而歷史最低價為 NT$ 15.51497697090224。

短期表現方面，AR 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -4.88%。過去一天，總交易量達到 NT$ 83.90K。

Arweave（AR）市場資訊

排名 No.153 市值 NT$ 112.79MNT$ 112.79M NT$ 112.79M 成交量（24H） NT$ 83.90KNT$ 83.90K NT$ 83.90K 完全稀釋市值 NT$ 113.39MNT$ 113.39M NT$ 113.39M 流通量 65.65M 65.65M 65.65M 最大供應量 66,000,000 66,000,000 66,000,000 總供應量 65,652,466 65,652,466 65,652,466 流通率 99.47% 市場佔有率 0.01% 發行日期 2017-08-01 00:00:00 所屬公鏈 AR

Arweave 的目前市值為 NT$ 112.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 83.90K。AR 的流通量為 65.65M，總供應量是 65652466，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 113.39M。