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2026-08-14 21:19:28 (UTC+8) Arweave 今日價格
Arweave (AR) 今日實時價格為
NT$ 1.718，過去 24 小時內變化了 1.99%。目前 AR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.718 每 AR。
Arweave 目前市值在
NT$ 112.79M 排名第 #153，流通供應量為 65.65M AR。過去 24 小時內，AR 的交易價格在 NT$ 1.714（低點）和 NT$ 1.772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,906.4438129101914283764，而歷史最低價為 NT$ 15.51497697090224。
短期表現方面，AR 在過去一小時內波動了
+0.05%，過去7 天內波動了 -4.88%。過去一天，總交易量達到 NT$ 83.90K。 Arweave（AR）市場資訊 市值 NT$ 112.79M NT$ 112.79M NT$ 112.79M 成交量（24H） NT$ 83.90K NT$ 83.90K NT$ 83.90K 完全稀釋市值 NT$ 113.39M NT$ 113.39M NT$ 113.39M 最大供應量 66,000,000 66,000,000 66,000,000 總供應量 65,652,466 65,652,466 65,652,466
Arweave 的目前市值為
NT$ 112.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 83.90K。AR 的流通量為 65.65M，總供應量是 65652466，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 113.39M。 購買Arweave Arweave 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 1.714 NT$ 1.714 NT$ 1.714
24H最低價
NT$ 1.772 NT$ 1.772 NT$ 1.772
24H最高價
24H最低價 NT$ 1.714 NT$ 1.714 NT$ 1.714 24H最高價 NT$ 1.772 NT$ 1.772 NT$ 1.772 歷史最高 NT$ 2,906.4438129101914283764 NT$ 2,906.4438129101914283764 NT$ 2,906.4438129101914283764 最低價 NT$ 15.51497697090224 NT$ 15.51497697090224 NT$ 15.51497697090224 Arweave（AR）價格歷史 TWD
跟蹤 Arweave 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -1.11484 -1.99% 30天 NT$ -0.293 -14.57% 60天 NT$ -0.411 -19.31% 90天 NT$ -0.424 -19.80% Arweave 今日價格變化
今天，AR 記錄了
NT$ -1.11484 (-1.99%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Arweave 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.293 (-14.57%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Arweave 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，AR 的變化為
NT$ -0.411 (-19.31%)，從而更廣泛地了解其表現。 Arweave 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.424 (-19.80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Arweave 價格歷史頁面
目前 AR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
AR_USDT在4小時周期內運行於1.784價格位，處於S1支撐位1.7786與中枢1.7933之間。價格位於樞軸點下方，呈現區間震盪的結構特徵。均線系統MA與EMA均呈現買入排列，但指標信號與價格相對於樞軸點的位置出現背離。目前市場結構尚未突破中枢阻力，仍維持在次級支撐區域上方整理。
MACD指標形成死叉，顯示短期動能轉向下行。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。KDJ與StochRSI數值未提供明確的方向指引，波動率維持正常水平。快慢指標出現分層現象，長期均線支持向上，而短期動量指標則顯得疲弱。這種動能分散的狀態表明市場缺乏單邊推力，交易活躍度受到限制。
近期關鍵價格位為上方的中枢1.7933，距離現價0.0093；下方第一支撐位位於S1的1.7786，距離現價0.0054。遠端參考價格包括上方的R1 1.8026及下方的S2 1.7693。若價格無法有效站穩中枢，將繼續在S1至中枢之間的窄幅波動中盤整。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Arweave 的價格？
以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：
--- 影響 Arweave (AR) 價格的幾個關鍵因素如下： 1. 網路採用率與資料儲存需求——Arweave 的永久儲存使用量越高，AR 代幣的實用性與價值便會提升。 2. 其他去中心化儲存方案（如 Filecoin 和 Storj）的競爭，將對 Arweave 的市場定位產生影響。 3. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性，都會對 AR 價格走勢造成影響。 4. 技術發展與協議升級，將進一步提升網路的功能與效能。 5. 代幣經濟設計，包括挖礦獎勵與銷毀機制，將影響供應端的動態變化。 --- 如有其他需求，歡迎隨時告知！ 為什麼人們想知道 Arweave 今天的價格？
人們希望了解 Arweave (AR) 的今日價格，原因有幾種：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇以及市場分析。Arweave 獨特的永久資料儲存功能使其對投資者具有極大的吸引力。價格追蹤有助於評估獲利能力、市場趨勢以及波動性。
Arweave 的價格預測 Arweave（AR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AR 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Arweave (AR) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Arweave 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 Arweave
Arweave (AR) 是一個去中心化的存儲網絡，旨在為數據提供永久的、低成本的、防篡改的存儲空間。該網絡使用一種名為 "Proof of Access" 的新型共識機制，該機制獎勵礦工存儲數據，而非解決複雜的數學問題。AR 代幣用於補償礦工的存儲空間，並激勵他們永久存儲數據。Arweave 對數據存儲的獨特方法使其成為開發人員的熱門選擇，尤其是那些希望構建需要長期數據存儲的去中心化應用的開發人員，例如去中心化版本的社交媒體平台、博客和檔案。
如何在台灣購買和投資 Arweave
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如何購買 Arweave 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Arweave (AR) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Arweave 將立即存入您的錢包。
Arweave 能做什麼？
擁有 Arweave 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Arweave (AR)
Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.
For more information of the project, please visit its official website below.
白皮書
AR 是用於購買儲存空間以及獎勵在網路中儲存與保護資料者的原生代幣。Arweave 不採用定期訂閱費模式，而是採用一次性付費模型，目標是涵蓋長達 200 年的資料儲存成本。用戶支付的款項會流入「儲存捐贈基金（storage endowment）」，該基金運作方式類似一筆準備金，隨時間逐步向儲存提供者發放報酬。此模型假設儲存成本將持續下降，使捐贈基金能隨成本降低而延展其覆蓋年限；換言之，相同數量的 AR 將可支應越來越大量的儲存空間。系統設計上即使儲存成本每年僅下降 0.5%，仍能維持永續性；而歷史實際降幅約為每年 38.5%，這創造了充裕緩衝，不僅支持長期可行性，亦強化 AR 的價值主張。截至 2024 年，AR 已展現顯著採用成果，包括登上主流交易所，以及機構投資者興趣日增。其應用場景亦已從單純的儲存付款，擴展至治理功能與生態系發展等面向。
Arweave 由 Sam Williams 創建，他同時擔任首席開發者。核心團隊成員包括 Abhav Kedia、Lev Berman 與 Sebastian Campos-Groth，他們共同撰寫了最新版白皮書。其工作重點在於打造一個去中心化設計——權力不集中於任何單一個人或團體，而是聚焦於協議本身，讓網路能自主運作。與傳統公司架構不同，此方案倚賴社群參與與市場力量來驅動網路發展，而非採用自上而下的決策模式。自專案啟動以來，貢獻者社群已擴展至全球，目前有多支開發團隊正同步推進該協議及其應用程式。此外，專案亦成立了 Arweave Team DAO，以進一步實現治理與開發決策的去中心化。
Arweave 是一個分散式儲存系統，節點協同合作，長期保存資料，而非依賴單一服務提供者。該協議採用「儲存證明（Proof of Storage）」機制，類似於反覆進行的檢查，確認資料仍被持續保存；同時由多個節點驗證不同副本，以強化可靠性。這些驗證設計為可隨規模擴展而保持高效，僅需極小的證明即可驗證龐大資料集是否依然安全。為降低作弊誘因，網路要求每個聲稱額外儲存的副本都須附帶獨特的「浮水印（watermark）」，而產生這些浮水印需耗費時間與能源，使虛報成本高昂。RandomX 透過偏好一般電腦而非特殊硬體來生成浮水印，促進公平性，有助防止不均等優勢。自上線以來，Arweave 已導入多項技術改進，包括「閘道系統（Gateway system）」，可加速並簡化對已儲存資料的存取。該網路支援多種資料類型，並已特別廣泛應用於 NFT 與 Web3 內容的儲存。
Arweave 是一個永久性數位儲存網路，旨在讓資訊能無限期地保持可取得狀態，類似於一座「不會遺忘」的網際網路圖書館。它仰賴眾多電腦來儲存資料，並持續驗證這些資訊長期以來是否依然完整且可讀取。AR 代幣用於支付儲存費用，同時也用來獎勵協助保障與維護所儲存內容的參與者。截至 2024 年，Arweave 已成長為永久資料儲存領域的重要力量，背後有數千個節點支撐著網路運作。
Arweave 的路線圖強調透過「激勵式演進（incentivized evolution）」實現持續升級，目標是讓網路能隨使用量增加而成長與適應。與固定升級時程不同，改進措施旨在由參與者在實踐中主動發現更佳的資料儲存與管理方式，並由此自然衍生。其中一項關鍵方向是透過「捆綁（bundling）」擴充網路容量——將大量上傳打包為單一交易，使網路能在不致壅塞的前提下處理更多資料。專案亦致力於提升參與者之間的協調效率與資料共享效能，從而讓各式市場結構得以自然浮現。近期進展包括：透過與主流 Web3 專案及傳統企業建立合作夥伴關係，拓展生態系；推出新一代開發者工具；並強化與其他區塊鏈平台的整合能力。
Arweave資源
要更深入地瞭解 Arweave，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Arweave的其他問題
如果 Arweave 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Arweave 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Arweave 今日價格為 NT$ 54.90728。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Arweave 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 AR 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Arweave 的交易量為 --。
AR 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Arweave 價格，請造訪 AR 價格頁面了解更多資訊。
AR 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,689.45
-1.15%
ETH
1,871.34
-0.47%
GOLD(XAUT)
4,361.65
+0.26%
USDC
1.00101
+0.01%
SOL
75.41
-0.31%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 AR/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Arweave 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Arweave 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Arweave (AR) 的價格預測，了解更深入的分析。
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ARUSDT（合約交易）
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NT$54.87532 NT$54.87532 NT$54.87532 -2.16% 48.29K (USDT) NT$54.74748 NT$54.74748 NT$54.74748 -2.17% 34.58K (USDT) 免責聲明
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