ALKIMI 目前實時價格為 0.03263 USD。跟蹤 ALKIMI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ALKIMI 價格趨勢。

ALKIMI 圖標

ALKIMI實時價格 (ALKIMI)

1 ALKIMI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.03263
$0.03263$0.03263
-1.74%1D
USD
ALKIMI (ALKIMI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:12:18 (UTC+8)

ALKIMI（ALKIMI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.03102
$ 0.03102$ 0.03102
24H最低價
$ 0.03445
$ 0.03445$ 0.03445
24H最高價

$ 0.03102
$ 0.03102$ 0.03102

$ 0.03445
$ 0.03445$ 0.03445

--
----

--
----

-0.04%

-1.73%

-15.34%

-15.34%

ALKIMI（ALKIMI）目前實時價格為 $ 0.03263。過去 24 小時內，ALKIMI 的交易價格在 $ 0.03102$ 0.03445 之間波動，市場活躍度顯著。ALKIMI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，ALKIMI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 -1.73%，過去 7 天內累計變動為 -15.34%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ALKIMI（ALKIMI）市場資訊

--
----

$ 16.53K
$ 16.53K$ 16.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SUI

ALKIMI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 16.53K。ALKIMI 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

ALKIMI（ALKIMI）價格歷史 USD

跟蹤 ALKIMI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0005778-1.73%
30天$ -0.02582-44.18%
60天$ -0.06712-67.29%
90天$ -0.00737-18.43%
ALKIMI 今日價格變化

今天，ALKIMI 記錄了 $ -0.0005778 (-1.73%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ALKIMI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.02582 (-44.18%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ALKIMI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ALKIMI 的變化為 $ -0.06712 (-67.29%)，從而更廣泛地了解其表現。

ALKIMI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00737 (-18.43%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ALKIMI（ALKIMI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ALKIMI 價格歷史頁面

什麼是ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi 將傳統廣告與 DeFi（AdFi）結合，建立一個去中心化協議，使數位廣告支出成為可產生收益的資產。該協議基於 Sui 建構，適用於企業級規模，ALKIMI 透過協議費用、質押與流動性提供來獎勵持有人。

ALKIMI在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 ALKIMI 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ALKIMI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 ALKIMI 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 ALKIMI 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

ALKIMI 價格預測 (USD)

ALKIMI（ALKIMI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 ALKIMI（ALKIMI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 ALKIMI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 ALKIMI 價格預測

ALKIMI（ALKIMI）代幣經濟

了解 ALKIMI（ALKIMI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ALKIMI 代幣的完整經濟學

如何購買ALKIMI (ALKIMI)

正在尋找如何購買 ALKIMI？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買ALKIMI。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ALKIMI 兌換為當地貨幣

1 ALKIMI（ALKIMI）至 VND
858.65845
1 ALKIMI（ALKIMI）至 AUD
A$0.0495976
1 ALKIMI（ALKIMI）至 GBP
0.0241462
1 ALKIMI（ALKIMI）至 EUR
0.0277355
1 ALKIMI（ALKIMI）至 USD
$0.03263
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MYR
RM0.137046
1 ALKIMI（ALKIMI）至 TRY
1.3675233
1 ALKIMI（ALKIMI）至 JPY
¥4.95976
1 ALKIMI（ALKIMI）至 ARS
ARS$48.7012539
1 ALKIMI（ALKIMI）至 RUB
2.5856012
1 ALKIMI（ALKIMI）至 INR
2.8792712
1 ALKIMI（ALKIMI）至 IDR
Rp543.8331158
1 ALKIMI（ALKIMI）至 PHP
1.9199492
1 ALKIMI（ALKIMI）至 EGP
￡E.1.546662
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BRL
R$0.1755494
1 ALKIMI（ALKIMI）至 CAD
C$0.0453557
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BDT
3.9922805
1 ALKIMI（ALKIMI）至 NGN
47.6349055
1 ALKIMI（ALKIMI）至 COP
$126.4725748
1 ALKIMI（ALKIMI）至 ZAR
R.0.5615623
1 ALKIMI（ALKIMI）至 UAH
1.3701337
1 ALKIMI（ALKIMI）至 TZS
T.Sh.80.5677119
1 ALKIMI（ALKIMI）至 VES
Bs6.91756
1 ALKIMI（ALKIMI）至 CLP
$30.70483
1 ALKIMI（ALKIMI）至 PKR
Rs9.2303744
1 ALKIMI（ALKIMI）至 KZT
17.5428669
1 ALKIMI（ALKIMI）至 THB
฿1.0660221
1 ALKIMI（ALKIMI）至 TWD
NT$1.0010884
1 ALKIMI（ALKIMI）至 AED
د.إ0.1197521
1 ALKIMI（ALKIMI）至 CHF
Fr0.0257777
1 ALKIMI（ALKIMI）至 HKD
HK$0.2532088
1 ALKIMI（ALKIMI）至 AMD
֏12.4636811
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MAD
.د.م0.3005223
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MXN
$0.600392
1 ALKIMI（ALKIMI）至 SAR
ريال0.1223625
1 ALKIMI（ALKIMI）至 ETB
Br4.9874955
1 ALKIMI（ALKIMI）至 KES
KSh4.2154697
1 ALKIMI（ALKIMI）至 JOD
د.أ0.02313467
1 ALKIMI（ALKIMI）至 PLN
0.1184469
1 ALKIMI（ALKIMI）至 RON
лв0.1422668
1 ALKIMI（ALKIMI）至 SEK
kr0.3057431
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BGN
лв0.0548184
1 ALKIMI（ALKIMI）至 HUF
Ft10.9091879
1 ALKIMI（ALKIMI）至 CZK
0.6813144
1 ALKIMI（ALKIMI）至 KWD
د.ك0.00998478
1 ALKIMI（ALKIMI）至 ILS
0.1063738
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BOB
Bs0.2248207
1 ALKIMI（ALKIMI）至 AZN
0.055471
1 ALKIMI（ALKIMI）至 TJS
SM0.3037853
1 ALKIMI（ALKIMI）至 GEL
0.0884273
1 ALKIMI（ALKIMI）至 AOA
Kz29.7445291
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BHD
.د.ب0.01230151
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BMD
$0.03263
1 ALKIMI（ALKIMI）至 DKK
kr0.2091583
1 ALKIMI（ALKIMI）至 HNL
L0.8558849
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MUR
1.4840124
1 ALKIMI（ALKIMI）至 NAD
$0.5651516
1 ALKIMI（ALKIMI）至 NOK
kr0.3259737
1 ALKIMI（ALKIMI）至 NZD
$0.0564499
1 ALKIMI（ALKIMI）至 PAB
B/.0.03263
1 ALKIMI（ALKIMI）至 PGK
K0.1390038
1 ALKIMI（ALKIMI）至 QAR
ر.ق0.1187732
1 ALKIMI（ALKIMI）至 RSD
дин.3.2851884
1 ALKIMI（ALKIMI）至 UZS
soʻm393.1324397
1 ALKIMI（ALKIMI）至 ALL
L2.7112267
1 ALKIMI（ALKIMI）至 ANG
ƒ0.0584077
1 ALKIMI（ALKIMI）至 AWG
ƒ0.0584077
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BBD
$0.06526
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BAM
KM0.0548184
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BIF
Fr95.96483
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BND
$0.0420927
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BSD
$0.03263
1 ALKIMI（ALKIMI）至 JMD
$5.2247156
1 ALKIMI（ALKIMI）至 KHR
131.0440378
1 ALKIMI（ALKIMI）至 KMF
Fr13.83512
1 ALKIMI（ALKIMI）至 LAK
709.3478119
1 ALKIMI（ALKIMI）至 LKR
රු9.8937423
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MDL
L0.5560152
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MGA
Ar146.981835
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MOP
P0.2607137
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MVR
0.499239
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MWK
MK56.453163
1 ALKIMI（ALKIMI）至 MZN
MT2.085057
1 ALKIMI（ALKIMI）至 NPR
रु4.5743997
1 ALKIMI（ALKIMI）至 PYG
229.78046
1 ALKIMI（ALKIMI）至 RWF
Fr47.28087
1 ALKIMI（ALKIMI）至 SBD
$0.2688712
1 ALKIMI（ALKIMI）至 SCR
0.4522518
1 ALKIMI（ALKIMI）至 SRD
$1.2963899
1 ALKIMI（ALKIMI）至 SVC
$0.2848599
1 ALKIMI（ALKIMI）至 SZL
L0.5651516
1 ALKIMI（ALKIMI）至 TMT
m0.1145313
1 ALKIMI（ALKIMI）至 TND
د.ت0.09573642
1 ALKIMI（ALKIMI）至 TTD
$0.2209051
1 ALKIMI（ALKIMI）至 UGX
Sh113.29136
1 ALKIMI（ALKIMI）至 XAF
Fr18.37069
1 ALKIMI（ALKIMI）至 XCD
$0.088101
1 ALKIMI（ALKIMI）至 XOF
Fr18.37069
1 ALKIMI（ALKIMI）至 XPF
Fr3.32826
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BWP
P0.4649775
1 ALKIMI（ALKIMI）至 BZD
$0.06526
1 ALKIMI（ALKIMI）至 CVE
$3.0936503
1 ALKIMI（ALKIMI）至 DJF
Fr5.77551
1 ALKIMI（ALKIMI）至 DOP
$2.0873411
1 ALKIMI（ALKIMI）至 DZD
د.ج4.2412474
1 ALKIMI（ALKIMI）至 FJD
$0.0747227
1 ALKIMI（ALKIMI）至 GNF
Fr283.71785
1 ALKIMI（ALKIMI）至 GTQ
Q0.2492932
1 ALKIMI（ALKIMI）至 GYD
$6.8160807
1 ALKIMI（ALKIMI）至 ISK
kr3.98086

要更深入地瞭解 ALKIMI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於ALKIMI的其他問題

ALKIMI（ALKIMI）今日價格是多少？
ALKIMI 實時價格為 0.03263 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ALKIMI 兌 USD 的價格是多少？
目前 ALKIMI 兌 USD 的價格為 $ 0.03263。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
ALKIMI 的市值是多少？
ALKIMI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ALKIMI 的流通供應量是多少？
ALKIMI 的流通供應量為 -- USD
ALKIMI 的歷史最高價（ATH）是多少？
ALKIMI 的歷史最高價是 -- USD
ALKIMI 的歷史最低價（ATL）是多少？
ALKIMI 的歷史最低價是 -- USD
ALKIMI 的交易量是多少？
ALKIMI 的 24 小時實時交易量為 $ 16.53K USD
ALKIMI 今年會漲嗎？
ALKIMI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ALKIMI 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:12:18 (UTC+8)

ALKIMI（ALKIMI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ALKIMI 兌 USD 計算器

數量

ALKIMI
ALKIMI
USD
USD

1 ALKIMI = 0.03263 USD

交易 ALKIMI

ALKIMI/USDT
$0.03263
$0.03263$0.03263
-1.73%

