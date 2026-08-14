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Acurast 目前實時價格為 0.10685 TWD。ACU 市值為 23,186,450 TWD。追蹤台灣的 ACU 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Acurast 目前實時價格為 0.10685 TWD。ACU 市值為 23,186,450 TWD。追蹤台灣的 ACU 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Acurast 圖標

Acurast實時價格 (ACU)

1 ACU 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.4142868
NT$3.4142868NT$3.4142868
-10.52%1D
TWD
Acurast (ACU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:15:04 (UTC+8)

Acurast 今日價格

Acurast (ACU) 今日實時價格為 NT$ 0.10685，過去 24 小時內變化了 10.52%。目前 ACU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10685 每 ACU。

Acurast 目前市值在 NT$ 23.19M 排名第 #766，流通供應量為 217.00M ACU。過去 24 小時內，ACU 的交易價格在 NT$ 0.09572（低點）和 NT$ 0.13849（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10.75320693100434778，而歷史最低價為 NT$ 2.088114910040667676

短期表現方面，ACU 在過去一小時內波動了 -1.27%，過去7 天內波動了 +34.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 222.67K

Acurast（ACU）市場資訊

No.766

NT$ 23.19M
NT$ 23.19MNT$ 23.19M

NT$ 222.67K
NT$ 222.67KNT$ 222.67K

NT$ 106.85M
NT$ 106.85MNT$ 106.85M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Acurast 的目前市值為 NT$ 23.19M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 222.67K。ACU 的流通量為 217.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 106.85M

Acurast 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.09572
NT$ 0.09572NT$ 0.09572
24H最低價
NT$ 0.13849
NT$ 0.13849NT$ 0.13849
24H最高價

NT$ 0.09572
NT$ 0.09572NT$ 0.09572

NT$ 0.13849
NT$ 0.13849NT$ 0.13849

NT$ 10.75320693100434778
NT$ 10.75320693100434778NT$ 10.75320693100434778

NT$ 2.088114910040667676
NT$ 2.088114910040667676NT$ 2.088114910040667676

-1.27%

-10.52%

+34.43%

+34.43%

Acurast（ACU）價格歷史 TWD

跟蹤 Acurast 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.4014115-10.52%
30天NT$ +0.03152+41.84%
60天NT$ +0.02687+33.59%
90天NT$ +0.02012+23.19%
Acurast 今日價格變化

今天，ACU 記錄了 NT$ -0.4014115 (-10.52%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Acurast 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.03152 (+41.84%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Acurast 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ACU 的變化為 NT$ +0.02687 (+33.59%)，從而更廣泛地了解其表現。

Acurast 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.02012 (+23.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Acurast（ACU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Acurast 價格歷史頁面

Acurast 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Acurast 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Acurast 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ACU 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ中立K ≈ D（±1%）短線無明確方向，觀望。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

ACU_USDT在4小時周期的現價為0.11144，運行於S2與S1支撐阻力之間。價格目前位於中樞0.12297下方的低位區間。短期均線組呈現買入信號排列，但長期趨勢結構仍受到上方中樞的壓制。多空雙方在0.11304附近形成短暫平衡，市場結構顯示價格尚未突破關鍵阻力位。 MACD指標已形成金叉形態，短期動能呈現向上修復的特徵。RSI指標處於中性區域，快慢線未出現極端背離現象，波動率維持常規水平。KDJ與StochRSI數值確認了短期買盤的介入。布林帶呈開口狀態，反映當前市場處於震盪整理格局，動能主要集中在短線反彈需求上，而長周期指標尚未出現同步轉向信號。 近端上方阻力位位於0.11304，該價格距離現價不足2%；若成功突破，下一參考位將為中樞0.12297。近端下方支撐位則位於0.10722，距離現價約3.8%。遠端阻力參考R1點位0.1288，遠端支撐則參考S2以下區域。關鍵價位間距提供了明確的博弈空間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Acurast 的價格？

Acurast (ACU) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場對 Acurast 分散式雲端運算服務的需求與採用程度
2. 整體加密貨幣市場的情緒及比特幣價格走勢
3. 交易所上的交易量與流動性
4. 合作夥伴關係的公告與生態系統的發展
5. 其他分散式運算平台的競爭情況
6. 影響 DeFi 與區塊鏈專案的監管消息
7. Acurast 網路內的代幣實用性與權益證明獎勵
8. 技術進展與平台更新
9. 整體經濟環境以及投資者的風險偏好

為什麼人們想知道 Acurast 今天的價格？

人們希望了解 Acurast (ACU) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、進行市場分析，以及把握投資時機。交易者需要即時價格來順利執行買入或賣出訂單，以獲取利潤。投資者則透過追蹤價格走勢，評估投資組合的表現並調整資產配置。

Acurast 的價格預測

Acurast（ACU）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ACU 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Acurast (ACU) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Acurast 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Acurast 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Acurast 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ACU 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Acurast

準備好開始使用 Acurast 了嗎？在 MEXC 購買 ACU 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Acurast 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Acurast (ACU) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Acurast 將立即存入您的錢包。
Acurast (ACU) 購買教程

Acurast 能做什麼？

擁有 Acurast 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Acurast (ACU) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Acurast (ACU)

由手機驅動的運算網路。Acurast 正在利用數十億部智慧型手機重新定義運算——無需資料中心。這個可驗證、可擴展且保密的計算網路使用戶能夠在去中心化的基礎設施上大規模運行安全應用程式，同時不會犧牲速度或隱私。Acurast 的激勵測試網已在全球範圍內連接超過 149,000 支手機，使其成為目前最去中心化的可驗證計算網路。如此龐大的運算能力已經能夠支援對安全性和人工智慧要求極高的關鍵任務工作負載。這不僅僅是另一個 DePIN 協定——它是一項顛覆性的創新，正在重新定義世界的運算方式。

Acurast資源

要更深入地瞭解 Acurast，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Acurast網站
區塊查詢

類別 :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

人們還問：關於Acurast的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:15:04 (UTC+8)

Acurast（ACU）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Acurast 的更多資訊

ACUUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ACU。在 MEXC 上探索 ACUUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Acurast (ACU) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Acurast 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ACU/USDT
NT$3.4082144
NT$3.4082144NT$3.4082144
-10.29%
1.91M (USDT)

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NT$2.770932
NT$2.770932NT$2.770932

+356.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.182172
NT$0.182172NT$0.182172

-3.43%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.506566
NT$0.506566NT$0.506566

-17.87%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.277988
NT$9.277988NT$9.277988

+24.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.142158
NT$9.142158NT$9.142158

+2.78%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.5563312
NT$8.5563312NT$8.5563312

+131.25%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375140088
NT$0.375140088NT$0.375140088

+79.78%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$35.2608288
NT$35.2608288NT$35.2608288

+56.08%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5769632
NT$3.5769632NT$3.5769632

+17.16%

AEON

AEON

AEON

NT$2.083792
NT$2.083792NT$2.083792

+16.34%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ACU 兌 TWD 計算器

數量

ACU
ACU
TWD
TWD

1 ACU = 3.414926 TWD