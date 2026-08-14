Acurast 今日價格

Acurast (ACU) 今日實時價格為 NT$ 0.10685，過去 24 小時內變化了 10.52%。目前 ACU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10685 每 ACU。

Acurast 目前市值在 NT$ 23.19M 排名第 #766，流通供應量為 217.00M ACU。過去 24 小時內，ACU 的交易價格在 NT$ 0.09572（低點）和 NT$ 0.13849（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10.75320693100434778，而歷史最低價為 NT$ 2.088114910040667676。

短期表現方面，ACU 在過去一小時內波動了 -1.27%，過去7 天內波動了 +34.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 222.67K。

Acurast（ACU）市場資訊

排名 No.766 市值 NT$ 23.19MNT$ 23.19M NT$ 23.19M 成交量（24H） NT$ 222.67KNT$ 222.67K NT$ 222.67K 完全稀釋市值 NT$ 106.85MNT$ 106.85M NT$ 106.85M 流通量 217.00M 217.00M 217.00M 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ETH

Acurast 的目前市值為 NT$ 23.19M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 222.67K。ACU 的流通量為 217.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 106.85M。