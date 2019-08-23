Ontology Gas實時價格 (ONG)
Ontology Gas (ONG) 今日實時價格為 NT$ 0.04413，過去 24 小時內變化了 4.20%。目前 ONG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04413 每 ONG。
Ontology Gas 目前市值在 NT$ 20.85M 排名第 #672，流通供應量為 472.51M ONG。過去 24 小時內，ONG 的交易價格在 NT$ 0.04133（低點）和 NT$ 0.04416（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 146.8235038，而歷史最低價為 NT$ 1.257640386852893。
短期表現方面，ONG 在過去一小時內波動了 +1.07%，過去7 天內波動了 +3.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.40K。
No.672
47.25%
2019-08-23
ONT
Ontology Gas 的目前市值為 NT$ 20.85M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.40K。ONG 的流通量為 472.51M，總供應量是 800000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 44.13M。
+1.07%
+4.20%
+3.68%
+3.68%
跟蹤 Ontology Gas 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0568667
|+4.20%
|30天
|NT$ -0.00311
|-6.59%
|60天
|NT$ -0.00635
|-12.58%
|90天
|NT$ -0.02244
|-33.71%
今天，ONG 記錄了 NT$ +0.0568667 (+4.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00311 (-6.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ONG 的變化為 NT$ -0.00635 (-12.58%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02244 (-33.71%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 ONG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|中立
|K ≈ D（±1%）
|短線無明確方向，觀望。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 > 上軌
|觸及或突破上軌
|進入「貴」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
ONG_USDT在4小時周期運行於0.0437價格位。價格位於R2樞軸點0.04205上方，多方結構佔據主導地位。均線系統呈現1-2買排列狀態，EMA組確認零軸上方的買入信號。MACD指標形成金叉形態，RSI處於中性區域震盪，KDJ與StochRSI數值未出現極端背離。布林帶開口維持當前波動率水平，快慢指標方向保持一致。動能分布集中於上行通道。近端參考價格位為R2點0.04205，該價格距離現價0.00165；下方關鍵支撐位於樞軸點0.04153，該價格距離現價0.00217；遠端防守位設於S1點0.04124，該價格距離現價0.00246；更深层級支撐位於S2點0.04101，該價格距離現價0.00269。各層級價格間距均勻分布，市場目前處於突破後的整理階段。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Ontology Gas 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Ontology Gas (ONG) 是一種在 Ontology 區塊鏈內運作的數位加密貨幣，Ontology 是一個高效能的公開區塊鏈項目和分散式信任協作平台。ONG 在 Ontology 生態系統中被用作實用代幣，促進網路操作，如執行智能合約和儲存數據。它是通過持有 Ontology Coin (ONT) 產生的，ONT 是 Ontology 網路的主要貨幣。Ontology 網路旨在支持分層、模組化的架構，這有助於區塊鏈的可擴展性。它的目標是提供一個多功能平台，讓企業能夠建立符合自己需求的定制區塊鏈。
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ONG（Ontology Gas）是本體絡的第二種實用型代幣，代表本體絡的使⽤權。Ontology的運行需要各類節點的支持，Ontology通過支付各類節點ONG運行費用來保障網路的穩定和安全，ONG是對網路貢獻的補償。
要更深入地瞭解 Ontology Gas，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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