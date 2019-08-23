Ontology Gas 今日價格

Ontology Gas (ONG) 今日實時價格為 NT$ 0.04413，過去 24 小時內變化了 4.20%。目前 ONG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04413 每 ONG。

Ontology Gas 目前市值在 NT$ 20.85M 排名第 #672，流通供應量為 472.51M ONG。過去 24 小時內，ONG 的交易價格在 NT$ 0.04133（低點）和 NT$ 0.04416（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 146.8235038，而歷史最低價為 NT$ 1.257640386852893。

短期表現方面，ONG 在過去一小時內波動了 +1.07%，過去7 天內波動了 +3.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.40K。

Ontology Gas（ONG）市場資訊

排名 No.672 市值 NT$ 20.85MNT$ 20.85M NT$ 20.85M 成交量（24H） NT$ 56.40KNT$ 56.40K NT$ 56.40K 完全稀釋市值 NT$ 44.13MNT$ 44.13M NT$ 44.13M 流通量 472.51M 472.51M 472.51M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 800,000,000 800,000,000 800,000,000 流通率 47.25% 發行日期 2019-08-23 發行價格 NT$ 45.7171NT$ 45.7171 NT$ 45.7171 所屬公鏈 ONT

Ontology Gas 的目前市值為 NT$ 20.85M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.40K。ONG 的流通量為 472.51M，總供應量是 800000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 44.13M。