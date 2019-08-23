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Ontology Gas 目前實時價格為 0.04413 TWD。ONG 市值為 20,851,914.71061 TWD。追蹤台灣的 ONG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Ontology Gas 目前實時價格為 0.04413 TWD。ONG 市值為 20,851,914.71061 TWD。追蹤台灣的 ONG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Ontology Gas 圖標

Ontology Gas實時價格 (ONG)

1 ONG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.4108361
NT$1.4108361NT$1.4108361
+4.20%1D
TWD
Ontology Gas (ONG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:26 (UTC+8)

Ontology Gas 今日價格

Ontology Gas (ONG) 今日實時價格為 NT$ 0.04413，過去 24 小時內變化了 4.20%。目前 ONG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04413 每 ONG。

Ontology Gas 目前市值在 NT$ 20.85M 排名第 #672，流通供應量為 472.51M ONG。過去 24 小時內，ONG 的交易價格在 NT$ 0.04133（低點）和 NT$ 0.04416（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 146.8235038，而歷史最低價為 NT$ 1.257640386852893

短期表現方面，ONG 在過去一小時內波動了 +1.07%，過去7 天內波動了 +3.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.40K

Ontology Gas（ONG）市場資訊

No.672

NT$ 20.85M
NT$ 20.85MNT$ 20.85M

NT$ 56.40K
NT$ 56.40KNT$ 56.40K

NT$ 44.13M
NT$ 44.13MNT$ 44.13M

472.51M
472.51M 472.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

47.25%

2019-08-23

NT$ 45.7171
NT$ 45.7171NT$ 45.7171

ONT

Ontology Gas 的目前市值為 NT$ 20.85M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.40K。ONG 的流通量為 472.51M，總供應量是 800000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 44.13M

Ontology Gas 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04133
NT$ 0.04133NT$ 0.04133
24H最低價
NT$ 0.04416
NT$ 0.04416NT$ 0.04416
24H最高價

NT$ 0.04133
NT$ 0.04133NT$ 0.04133

NT$ 0.04416
NT$ 0.04416NT$ 0.04416

NT$ 146.8235038
NT$ 146.8235038NT$ 146.8235038

NT$ 1.257640386852893
NT$ 1.257640386852893NT$ 1.257640386852893

+1.07%

+4.20%

+3.68%

+3.68%

Ontology Gas（ONG）價格歷史 TWD

跟蹤 Ontology Gas 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0568667+4.20%
30天NT$ -0.00311-6.59%
60天NT$ -0.00635-12.58%
90天NT$ -0.02244-33.71%
Ontology Gas 今日價格變化

今天，ONG 記錄了 NT$ +0.0568667 (+4.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Ontology Gas 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00311 (-6.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Ontology Gas 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ONG 的變化為 NT$ -0.00635 (-12.58%)，從而更廣泛地了解其表現。

Ontology Gas 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02244 (-33.71%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Ontology Gas（ONG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Ontology Gas 價格歷史頁面

Ontology Gas 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Ontology Gas 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Ontology Gas 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ONG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ中立K ≈ D（±1%）短線無明確方向，觀望。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

ONG_USDT在4小時周期運行於0.0437價格位。價格位於R2樞軸點0.04205上方，多方結構佔據主導地位。均線系統呈現1-2買排列狀態，EMA組確認零軸上方的買入信號。MACD指標形成金叉形態，RSI處於中性區域震盪，KDJ與StochRSI數值未出現極端背離。布林帶開口維持當前波動率水平，快慢指標方向保持一致。動能分布集中於上行通道。近端參考價格位為R2點0.04205，該價格距離現價0.00165；下方關鍵支撐位於樞軸點0.04153，該價格距離現價0.00217；遠端防守位設於S1點0.04124，該價格距離現價0.00246；更深层級支撐位於S2點0.04101，該價格距離現價0.00269。各層級價格間距均勻分布，市場目前處於突破後的整理階段。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Ontology Gas 的價格？

ONG 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Ontology 網路的使用情況——交易量越高，對 ONG 的需求隨之增加，因為這會導致 Gas 費用上升。
2. NEO 生態系統的發展——ONG 是透過持有 NEO 代幣而產生的。
3. 市場對於實用型代幣及 DeFi 項目的情緒與看法。
4. 整體加密貨幣市場趨勢以及與比特幣的相關性。
5. 交易所的上市狀況與交易量。
6. 開發者活動與網路升級。
7. Staking 收益及代幣經濟學的變動。
8. 影響實用型代幣的監管消息。

為什麼人們想知道 Ontology Gas 今天的價格？

人們希望了解今日的ONG價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——投資者需要即時價格來有效進行買入、賣出或持有頭寸的操作。
2. 投資組合追蹤——監控投資績效並計算盈虧。
3. 市場時機把握——根據價格走勢判斷最佳進場與離場點。
4. 風險管理——評估風險敞口，並就頭寸規模做出明智決策。

Ontology Gas 的價格預測

Ontology Gas（ONG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ONG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Ontology Gas (ONG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Ontology Gas 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Ontology Gas 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Ontology Gas 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ONG 2026–2027 年價格的預測。

關於 Ontology Gas

Ontology Gas (ONG) 是一種在 Ontology 區塊鏈內運作的數位加密貨幣，Ontology 是一個高效能的公開區塊鏈項目和分散式信任協作平台。ONG 在 Ontology 生態系統中被用作實用代幣，促進網路操作，如執行智能合約和儲存數據。它是通過持有 Ontology Coin (ONT) 產生的，ONT 是 Ontology 網路的主要貨幣。Ontology 網路旨在支持分層、模組化的架構，這有助於區塊鏈的可擴展性。它的目標是提供一個多功能平台，讓企業能夠建立符合自己需求的定制區塊鏈。

如何在台灣購買和投資 Ontology Gas

準備好開始使用 Ontology Gas 了嗎？在 MEXC 購買 ONG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Ontology Gas 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Ontology Gas (ONG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Ontology Gas 將立即存入您的錢包。
Ontology Gas (ONG) 購買教程

Ontology Gas 能做什麼？

擁有 Ontology Gas 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Ontology Gas (ONG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Ontology Gas (ONG)

ONG（Ontology Gas）是本體絡的第二種實用型代幣，代表本體絡的使⽤權。Ontology的運行需要各類節點的支持，Ontology通過支付各類節點ONG運行費用來保障網路的穩定和安全，ONG是對網路貢獻的補償。

Ontology Gas資源

要更深入地瞭解 Ontology Gas，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Ontology Gas網站
區塊查詢

類別 :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

人們還問：關於Ontology Gas的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:23:26 (UTC+8)

Ontology Gas（ONG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Ontology Gas 的更多資訊

ONGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ONG。在 MEXC 上探索 ONGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Ontology Gas (ONG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Ontology Gas 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ONG/USDT
NT$1.4114755
NT$1.4114755NT$1.4114755
+4.17%
1.34M (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4834296
NT$2.4834296NT$2.4834296

+308.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18999771
NT$0.18999771NT$0.18999771

+0.67%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4491785
NT$0.4491785NT$0.4491785

-27.20%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.034722
NT$9.034722NT$9.034722

+21.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3755222
NT$9.3755222NT$9.3755222

+5.37%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4834296
NT$2.4834296NT$2.4834296

+308.84%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7115053
NT$8.7115053NT$8.7115053

+135.37%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.366008545
NT$0.366008545NT$0.366008545

+75.35%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3606648
NT$2.3606648NT$2.3606648

+36.16%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0579737
NT$5.0579737NT$5.0579737

+29.33%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ONG
TWD
TWD

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