ADI實時價格 (ADI)
ADI (ADI) 今日實時價格為 NT$ 6.8622，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 ADI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.8622 每 ADI。
ADI 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3695，流通供應量為 0.00 ADI。過去 24 小時內，ADI 的交易價格在 NT$ 6.8556（低點）和 NT$ 6.9034（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 145.3618923417821507，而歷史最低價為 NT$ 31.174477260715645056。
短期表現方面，ADI 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -0.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 591.23K。
No.3695
0.00%
ADI
ADI 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 591.23K。ADI 的流通量為 0.00，總供應量是 999999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.86B。
-0.07%
-0.21%
-0.35%
-0.35%
跟蹤 ADI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.461519
|-0.21%
|30天
|NT$ -0.1465
|-2.10%
|60天
|NT$ +3.1436
|+84.53%
|90天
|NT$ +2.855
|+71.24%
今天，ADI 記錄了 NT$ -0.461519 (-0.21%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1465 (-2.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ADI 的變化為 NT$ +3.1436 (+84.53%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +2.855 (+71.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 ADI（ADI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 ADI 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 ADI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 ADI 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 > 上軌
|觸及或突破上軌
|進入「貴」區，波動放大。
|RSI (14)
|超買
|> 70
|漲得稍快，短線可能歇腳。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
【市場結構】ADI_USDT 4小時圖現價為4.2457，位於區間中心4.1626上方，漲幅達1.99%，已成功突破R1（4.1823）與R2（4.1946）的阻力區間。MA與EMA各周期的買入占比均為零，價格目前運行於均線系統之外。 【動能狀態】MACD呈現金叉走勢，RSI則處於超買區域。快慢指標呈現分化態勢，動能主要集中在短周期內。 【關鍵價位】上方暫無明確阻力參考；下方R2位4.1946距離現價約2.05%，R1位4.1823距離現價約1.52%。而區間中心4.1626距離現價約4.11%，可作為遠端回撤的觀察點。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，ADI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
準備好開始使用 ADI 了嗎？在 MEXC 購買 ADI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ADI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ADI (ADI) 購買之旅。
擁有 ADI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 ADI (ADI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
$ADI 為 ADI Chain 提供動力，ADI Chain 是一個基於 zkSync Atlas 和 Airbender 構建的機構級以太坊 L2 層網路。該網路為政府、銀行和企業提供鏈上營運的入口，擁有高達 15,000 TPS 的交易速度、0.2 秒的區塊時間和有效性證明安全保障。 ADI Chain 為 DDSC 提供基礎設施，DDSC 是由國際控股公司 (IHC) 和阿布達比第一銀行 (FAB) 發起的、由阿聯酋中央銀行授權的、以迪拉姆為支撐的穩定幣（1:1 阿聯酋迪拉姆，與美元掛鉤）。 $ADI 是所有鏈上操作的原生 Gas 代幣。
要更深入地瞭解 ADI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 ADI。在 MEXC 上探索 ADIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 ADI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。