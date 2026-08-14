ADI 今日價格

ADI (ADI) 今日實時價格為 NT$ 6.8622，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 ADI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.8622 每 ADI。

ADI 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3695，流通供應量為 0.00 ADI。過去 24 小時內，ADI 的交易價格在 NT$ 6.8556（低點）和 NT$ 6.9034（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 145.3618923417821507，而歷史最低價為 NT$ 31.174477260715645056。

短期表現方面，ADI 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -0.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 591.23K。

ADI（ADI）市場資訊

排名 No.3695 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 591.23KNT$ 591.23K NT$ 591.23K 完全稀釋市值 NT$ 6.86BNT$ 6.86B NT$ 6.86B 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 999,999,999 999,999,999 999,999,999 總供應量 999,999,999 999,999,999 999,999,999 流通率 0.00% 所屬公鏈 ADI

ADI 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 591.23K。ADI 的流通量為 0.00，總供應量是 999999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.86B。