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ADI 目前實時價格為 6.8622 TWD。ADI 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 ADI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ADI 目前實時價格為 6.8622 TWD。ADI 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 ADI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ADI實時價格 (ADI)

1 ADI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$219.30952
NT$219.30952NT$219.30952
-0.21%1D
TWD
ADI (ADI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:15:32 (UTC+8)

ADI 今日價格

ADI (ADI) 今日實時價格為 NT$ 6.8622，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 ADI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.8622 每 ADI。

ADI 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3695，流通供應量為 0.00 ADI。過去 24 小時內，ADI 的交易價格在 NT$ 6.8556（低點）和 NT$ 6.9034（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 145.3618923417821507，而歷史最低價為 NT$ 31.174477260715645056

短期表現方面，ADI 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -0.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 591.23K

ADI（ADI）市場資訊

No.3695

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

NT$ 591.23K
NT$ 591.23KNT$ 591.23K

NT$ 6.86B
NT$ 6.86BNT$ 6.86B

0.00
0.00 0.00

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,999,999
999,999,999 999,999,999

0.00%

ADI

ADI 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 591.23K。ADI 的流通量為 0.00，總供應量是 999999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.86B

ADI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 6.8556
NT$ 6.8556NT$ 6.8556
24H最低價
NT$ 6.9034
NT$ 6.9034NT$ 6.9034
24H最高價

NT$ 6.8556
NT$ 6.8556NT$ 6.8556

NT$ 6.9034
NT$ 6.9034NT$ 6.9034

NT$ 145.3618923417821507
NT$ 145.3618923417821507NT$ 145.3618923417821507

NT$ 31.174477260715645056
NT$ 31.174477260715645056NT$ 31.174477260715645056

-0.07%

-0.21%

-0.35%

-0.35%

ADI（ADI）價格歷史 TWD

跟蹤 ADI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.461519-0.21%
30天NT$ -0.1465-2.10%
60天NT$ +3.1436+84.53%
90天NT$ +2.855+71.24%
ADI 今日價格變化

今天，ADI 記錄了 NT$ -0.461519 (-0.21%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ADI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1465 (-2.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ADI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ADI 的變化為 NT$ +3.1436 (+84.53%)，從而更廣泛地了解其表現。

ADI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +2.855 (+71.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ADI（ADI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ADI 價格歷史頁面

ADI 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ADI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ADI 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ADI 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)超買> 70漲得稍快，短線可能歇腳。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

【市場結構】ADI_USDT 4小時圖現價為4.2457，位於區間中心4.1626上方，漲幅達1.99%，已成功突破R1（4.1823）與R2（4.1946）的阻力區間。MA與EMA各周期的買入占比均為零，價格目前運行於均線系統之外。 【動能狀態】MACD呈現金叉走勢，RSI則處於超買區域。快慢指標呈現分化態勢，動能主要集中在短周期內。 【關鍵價位】上方暫無明確阻力參考；下方R2位4.1946距離現價約2.05%，R1位4.1823距離現價約1.52%。而區間中心4.1626距離現價約4.11%，可作為遠端回撤的觀察點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

ADI 的價格預測

ADI（ADI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ADI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ADI (ADI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ADI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ADI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ADI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ADI 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 ADI

準備好開始使用 ADI 了嗎？在 MEXC 購買 ADI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ADI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ADI (ADI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ADI 將立即存入您的錢包。
ADI (ADI) 購買教程

ADI 能做什麼？

擁有 ADI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ADI (ADI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ADI (ADI)

$ADI 為 ADI Chain 提供動力，ADI Chain 是一個基於 zkSync Atlas 和 Airbender 構建的機構級以太坊 L2 層網路。該網路為政府、銀行和企業提供鏈上營運的入口，擁有高達 15,000 TPS 的交易速度、0.2 秒的區塊時間和有效性證明安全保障。 ADI Chain 為 DDSC 提供基礎設施，DDSC 是由國際控股公司 (IHC) 和阿布達比第一銀行 (FAB) 發起的、由阿聯酋中央銀行授權的、以迪拉姆為支撐的穩定幣（1:1 阿聯酋迪拉姆，與美元掛鉤）。 $ADI 是所有鏈上操作的原生 Gas 代幣。

ADI資源

要更深入地瞭解 ADI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ADI網站
區塊查詢

類別 :

InfrastructureLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

人們還問：關於ADI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:15:32 (UTC+8)

ADI（ADI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ADI 的更多資訊

ADIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ADI。在 MEXC 上探索 ADIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ADI (ADI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ADI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ADI/USDT
NT$219.30952
NT$219.30952NT$219.30952
-0.21%
86.08K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

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Tether Gold

Tether Gold

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Solana

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以太幣

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最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8080056
NT$2.8080056NT$2.8080056

+362.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18277924
NT$0.18277924NT$0.18277924

-3.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4806784
NT$0.4806784NT$0.4806784

-22.07%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.079836
NT$9.079836NT$9.079836

+22.14%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1722004
NT$9.1722004NT$9.1722004

+3.12%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.606828
NT$8.606828NT$8.606828

+132.61%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373337544
NT$0.373337544NT$0.373337544

+78.92%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.8520604
NT$34.8520604NT$34.8520604

+54.27%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5696124
NT$3.5696124NT$3.5696124

+16.92%

AEON

AEON

AEON

NT$2.0809156
NT$2.0809156NT$2.0809156

+16.18%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ADI
ADI
TWD
TWD

1 ADI = 219.315912 TWD