AC Milan Fan Token 今日價格

AC Milan Fan Token (ACM) 今日實時價格為 NT$ 0.2629，過去 24 小時內變化了 1.79%。目前 ACM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2629 每 ACM。

AC Milan Fan Token 目前市值在 NT$ 3.58M 排名第 #1307，流通供應量為 13.63M ACM。過去 24 小時內，ACM 的交易價格在 NT$ 0.2592（低點）和 NT$ 0.2693（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 792.9748627676，而歷史最低價為 NT$ 9.242929935712985896。

短期表現方面，ACM 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -2.81%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.28K。

AC Milan Fan Token（ACM）市場資訊

排名 No.1307 市值 NT$ 3.58MNT$ 3.58M NT$ 3.58M 成交量（24H） NT$ 55.28KNT$ 55.28K NT$ 55.28K 完全稀釋市值 NT$ 5.24MNT$ 5.24M NT$ 5.24M 流通量 13.63M 13.63M 13.63M 最大供應量 19,920,000 19,920,000 19,920,000 總供應量 19,920,000 19,920,000 19,920,000 流通率 68.44% 所屬公鏈 CHZ

AC Milan Fan Token 的目前市值為 NT$ 3.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.28K。ACM 的流通量為 13.63M，總供應量是 19920000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.24M。