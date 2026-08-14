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AC Milan Fan Token 目前實時價格為 0.2629 TWD。ACM 市值為 3,584,294.9978 TWD。追蹤台灣的 ACM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！AC Milan Fan Token 目前實時價格為 0.2629 TWD。ACM 市值為 3,584,294.9978 TWD。追蹤台灣的 ACM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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AC Milan Fan Token 圖標

AC Milan Fan Token實時價格 (ACM)

1 ACM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$8.402284
NT$8.402284NT$8.402284
-1.79%1D
TWD
AC Milan Fan Token (ACM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:14:35 (UTC+8)

AC Milan Fan Token 今日價格

AC Milan Fan Token (ACM) 今日實時價格為 NT$ 0.2629，過去 24 小時內變化了 1.79%。目前 ACM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2629 每 ACM。

AC Milan Fan Token 目前市值在 NT$ 3.58M 排名第 #1307，流通供應量為 13.63M ACM。過去 24 小時內，ACM 的交易價格在 NT$ 0.2592（低點）和 NT$ 0.2693（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 792.9748627676，而歷史最低價為 NT$ 9.242929935712985896

短期表現方面，ACM 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -2.81%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.28K

AC Milan Fan Token（ACM）市場資訊

No.1307

NT$ 3.58M
NT$ 3.58MNT$ 3.58M

NT$ 55.28K
NT$ 55.28KNT$ 55.28K

NT$ 5.24M
NT$ 5.24MNT$ 5.24M

13.63M
13.63M 13.63M

19,920,000
19,920,000 19,920,000

19,920,000
19,920,000 19,920,000

68.44%

CHZ

AC Milan Fan Token 的目前市值為 NT$ 3.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.28K。ACM 的流通量為 13.63M，總供應量是 19920000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.24M

AC Milan Fan Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2592
NT$ 0.2592NT$ 0.2592
24H最低價
NT$ 0.2693
NT$ 0.2693NT$ 0.2693
24H最高價

NT$ 0.2592
NT$ 0.2592NT$ 0.2592

NT$ 0.2693
NT$ 0.2693NT$ 0.2693

NT$ 792.9748627676
NT$ 792.9748627676NT$ 792.9748627676

NT$ 9.242929935712985896
NT$ 9.242929935712985896NT$ 9.242929935712985896

+0.15%

-1.79%

-2.81%

-2.81%

AC Milan Fan Token（ACM）價格歷史 TWD

跟蹤 AC Milan Fan Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.153142-1.79%
30天NT$ -0.0246-8.56%
60天NT$ -0.0414-13.61%
90天NT$ -0.1447-35.51%
AC Milan Fan Token 今日價格變化

今天，ACM 記錄了 NT$ -0.153142 (-1.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AC Milan Fan Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0246 (-8.56%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AC Milan Fan Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ACM 的變化為 NT$ -0.0414 (-13.61%)，從而更廣泛地了解其表現。

AC Milan Fan Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1447 (-35.51%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AC Milan Fan Token（ACM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AC Milan Fan Token 價格歷史頁面

AC Milan Fan Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 AC Milan Fan Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 AC Milan Fan Token 的價格？

AC Milan Fan Token (ACM) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 球隊表現——勝利、聯賽排名以及賽事成績會驅動需求。
2. 球迷參與度——積極參與投票與球會活動，將影響其使用價值。
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢會對代幣價格產生影響。
4. 代幣實用性——新功能、獎勵機制及獨家體驗將提升其價值。
5. 供應動態——代幣銷燬、質押機制以及流通量的變化。
6. 合作夥伴公告——與贊助商或其他球會的合作將帶來正面影響。
7. 季節性因素——轉會窗期間與重大比賽會引發價格波動。

為什麼人們想知道 AC Milan Fan Token 今天的價格？

人們希望了解 AC 米蘭粉絲代幣（ACM）今日的價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、投資時機判斷、市場情緒分析，以及粉絲互動與參與的機會。作為一款與這家知名足球俱樂部掛鉤的實用型代幣，其價格走勢不僅會影響財務回報，也會對粉絲體驗產生重要影響。

AC Milan Fan Token 的價格預測

AC Milan Fan Token（ACM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ACM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
AC Milan Fan Token (ACM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，AC Milan Fan Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AC Milan Fan Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 AC Milan Fan Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ACM 2026–2027 年價格的預測。

關於 AC Milan Fan Token

Actinium (ACM) 是一種運行在其獨特區塊鏈網絡上的去中心化數字資產。它旨在為用戶提供一種安全且私密的交換媒介，並專注於簡單易用。ACM 採用 Lightning Network 協議來實現快速、低成本的交易，並使用 Lyra2z 算法作為其工作證明（Proof-of-Work）共識機制，該機制對於專用集成電路（ASIC）具有抵抗性，以確保公平挖礦。ACM 的總供應量上限為 8400 萬枚硬幣。Actinium 的生態系統主要針對日常交易和微交易，旨在使加密貨幣更易於常規使用並具有實用性。

如何在台灣購買和投資 AC Milan Fan Token

準備好開始使用 AC Milan Fan Token 了嗎？在 MEXC 購買 ACM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 AC Milan Fan Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 AC Milan Fan Token (ACM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，AC Milan Fan Token 將立即存入您的錢包。
AC Milan Fan Token (ACM) 購買教程

AC Milan Fan Token 能做什麼？

擁有 AC Milan Fan Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 AC Milan Fan Token (ACM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM 是唯一官方米蘭粉絲令牌的名稱。

AC Milan Fan Token資源

要更深入地瞭解 AC Milan Fan Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AC Milan Fan Token網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBinance LaunchpadChiliz Ecosystem

人們還問：關於AC Milan Fan Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:14:35 (UTC+8)

AC Milan Fan Token（ACM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 AC Milan Fan Token 的更多資訊

ACMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ACM。在 MEXC 上探索 ACMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 AC Milan Fan Token (ACM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 AC Milan Fan Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ACM/USDT
NT$8.386304
NT$8.386304NT$8.386304
-1.94%
208.10K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.79650
NT$2.79650NT$2.79650

+360.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.182172
NT$0.182172NT$0.182172

-3.43%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4790804
NT$0.4790804NT$0.4790804

-22.33%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.137364
NT$9.137364NT$9.137364

+22.91%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.183706
NT$9.183706NT$9.183706

+3.25%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.6672324
NT$8.6672324NT$8.6672324

+134.24%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37471502
NT$0.37471502NT$0.37471502

+79.58%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.9731888
NT$34.9731888NT$34.9731888

+54.81%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5823964
NT$3.5823964NT$3.5823964

+17.34%

AEON

AEON

AEON

NT$2.083792
NT$2.083792NT$2.083792

+16.34%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ACM
ACM
TWD
TWD

1 ACM = 8.402284 TWD