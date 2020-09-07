Alchemy 今日價格

Alchemy (ACH) 今日實時價格為 NT$ 0.004024，過去 24 小時內變化了 3.36%。目前 ACH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004024 每 ACH。

Alchemy 目前市值在 NT$ 40.24M 排名第 #381，流通供應量為 10.00B ACH。過去 24 小時內，ACH 的交易價格在 NT$ 0.003928（低點）和 NT$ 0.004249（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.312216654，而歷史最低價為 NT$ 0.04275449。

短期表現方面，ACH 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -6.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.66K。

Alchemy（ACH）市場資訊

排名 No.381 市值 NT$ 40.24MNT$ 40.24M NT$ 40.24M 成交量（24H） NT$ 69.66KNT$ 69.66K NT$ 69.66K 完全稀釋市值 NT$ 61.75MNT$ 61.75M NT$ 61.75M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 最大供應量 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 總供應量 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 流通率 65.16% 發行日期 2020-09-07 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Alchemy 的目前市值為 NT$ 40.24M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.66K。ACH 的流通量為 10.00B，總供應量是 15346246087.99998777，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 61.75M。