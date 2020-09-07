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Alchemy 目前實時價格為 0.004024 TWD。ACH 市值為 40,239,999.99999995078648 TWD。追蹤台灣的 ACH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Alchemy 目前實時價格為 0.004024 TWD。ACH 市值為 40,239,999.99999995078648 TWD。追蹤台灣的 ACH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Alchemy 圖標

Alchemy實時價格 (ACH)

1 ACH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.12860704
NT$0.12860704NT$0.12860704
-3.36%1D
TWD
Alchemy (ACH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:14:11 (UTC+8)

Alchemy 今日價格

Alchemy (ACH) 今日實時價格為 NT$ 0.004024，過去 24 小時內變化了 3.36%。目前 ACH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004024 每 ACH。

Alchemy 目前市值在 NT$ 40.24M 排名第 #381，流通供應量為 10.00B ACH。過去 24 小時內，ACH 的交易價格在 NT$ 0.003928（低點）和 NT$ 0.004249（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.312216654，而歷史最低價為 NT$ 0.04275449

短期表現方面，ACH 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -6.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.66K

Alchemy（ACH）市場資訊

No.381

NT$ 40.24M
NT$ 40.24MNT$ 40.24M

NT$ 69.66K
NT$ 69.66KNT$ 69.66K

NT$ 61.75M
NT$ 61.75MNT$ 61.75M

10.00B
10.00B 10.00B

15,346,246,087.99998777
15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777

15,346,246,087.99998777
15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777

65.16%

2020-09-07 00:00:00

ETH

Alchemy 的目前市值為 NT$ 40.24M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.66K。ACH 的流通量為 10.00B，總供應量是 15346246087.99998777，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 61.75M

Alchemy 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.003928
NT$ 0.003928NT$ 0.003928
24H最低價
NT$ 0.004249
NT$ 0.004249NT$ 0.004249
24H最高價

NT$ 0.003928
NT$ 0.003928NT$ 0.003928

NT$ 0.004249
NT$ 0.004249NT$ 0.004249

NT$ 6.312216654
NT$ 6.312216654NT$ 6.312216654

NT$ 0.04275449
NT$ 0.04275449NT$ 0.04275449

+0.07%

-3.36%

-6.38%

-6.38%

Alchemy（ACH）價格歷史 TWD

跟蹤 Alchemy 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00447144-3.36%
30天NT$ -0.000444-9.94%
60天NT$ -0.00162-28.71%
90天NT$ -0.003242-44.62%
Alchemy 今日價格變化

今天，ACH 記錄了 NT$ -0.00447144 (-3.36%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Alchemy 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000444 (-9.94%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Alchemy 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ACH 的變化為 NT$ -0.00162 (-28.71%)，從而更廣泛地了解其表現。

Alchemy 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.003242 (-44.62%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Alchemy（ACH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Alchemy 價格歷史頁面

Alchemy 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Alchemy 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Alchemy 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ACH 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

ACH_USDT在4小時周期現價0.004164運行於中樞0.00412上方。價格突破R1阻力位0.00414並測試R2關鍵位0.004174。短期均線組呈現買入信號，長期結構維持區間震盪格局。樞紐體系顯示價格處於相對高位區域，偏離中樞幅度有限。 MACD指標形成死叉，動能方向出現分歧。RSI讀數處於中性區間，未顯現極端超買或超賣狀態。快慢指標分層運行，短期上漲動能與中期調整壓力並存。波動率維持常態，未見顯著擴張或收縮跡象。多空力量在當前價位附近達到暫時平衡，缺乏單邊驅動因子。 近端下方支撐位於S1價位0.004086，距離現價約1.8%。更強支撐參考S2價位0.004066，距離現價約2.3%。上方直接阻力為R2價位0.004174，距離現價不足0.3%。若突破R2，下一參考位需結合更高週期結構確認。當前價格緊貼上方阻力區，下方緩衝空間相對充足。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Alchemy 的價格？

ACH 價格受以下因素影響：1）支付採用率與商家合作夥伴關係；2）交易量與流動性；3）整體加密貨幣市場情緒；4）影響支付代幣的監管消息；5）其他支付解決方案的競爭；6）技術發展與升級；7）投資者對金融科技加密貨幣的看法。

為什麼人們想知道 Alchemy 今天的價格？

人們希望了解今日的艾爾凱米（ACH）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買入或賣出的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格數據有助於投資人評估波動性、計算盈虧，並為其ACH頭寸判斷最適宜的進場/離場點。

Alchemy 的價格預測

Alchemy（ACH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ACH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Alchemy (ACH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Alchemy 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Alchemy 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Alchemy 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ACH 2026–2027 年價格的預測。

關於 Alchemy

Alchemy Pay (ACH) 是一種混合型加密貨幣-法幣支付門戶，旨在彌補傳統經濟與數字經濟之間的鴻溝。它利用區塊鏈技術，實現加密貨幣和法幣之間的無縫交易，為企業和消費者提供多功能的支付解決方案。ACH 的主要功能是作為 Alchemy Pay 生態系統內的實用代幣，促進交易處理並提供一系列的金融服務。該代幣運行在以太坊區塊鏈上，遵循 ERC-20 標準，其供應量由一種通縮模型管理，每次交易都會燒掉一部分代幣。這使得 ACH 成為 Alchemy Pay 推動廣泛加密貨幣採用和提高數字支付效率使命的重要部分。

如何在台灣購買和投資 Alchemy

準備好開始使用 Alchemy 了嗎？在 MEXC 購買 ACH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Alchemy 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Alchemy (ACH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Alchemy 將立即存入您的錢包。
Alchemy (ACH) 購買教程

Alchemy 能做什麼？

擁有 Alchemy 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Alchemy (ACH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Alchemy資源

要更深入地瞭解 Alchemy，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Alchemy網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMade in China

人們還問：關於Alchemy的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:14:11 (UTC+8)

Alchemy（ACH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Alchemy 的更多資訊

ACHUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ACH。在 MEXC 上探索 ACHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Alchemy (ACH) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Alchemy 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ACH/USDT
NT$0.12860704
NT$0.12860704NT$0.12860704
-3.40%
16.89M (USDT)
ACH/USDC
NT$0.12825548
NT$0.12825548NT$0.12825548
-3.59%
13.79M (USDT)

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KiiChain

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NT$2.770932
NT$2.770932NT$2.770932

+356.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.182172
NT$0.182172NT$0.182172

-3.43%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.506566
NT$0.506566NT$0.506566

-17.87%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.277988
NT$9.277988NT$9.277988

+24.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.142158
NT$9.142158NT$9.142158

+2.78%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.5563312
NT$8.5563312NT$8.5563312

+131.25%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375140088
NT$0.375140088NT$0.375140088

+79.78%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$35.2608288
NT$35.2608288NT$35.2608288

+56.08%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5769632
NT$3.5769632NT$3.5769632

+17.16%

AEON

AEON

AEON

NT$2.083792
NT$2.083792NT$2.083792

+16.34%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ACH
ACH
TWD
TWD

1 ACH = 0.12860704 TWD