The Official 67 Coin (67) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-01-22 21:45:55 (UTC+8)
The Official 67 Coin 今日價格
The Official 67 Coin (67) 今日實時價格為 $ 0.013603，過去 24 小時內變化了 1.76%。目前 67 兌 USD 的匯率為 $ 0.013603 每 67。
The Official 67 Coin 目前市值在 $ 13.60M 排名第 #912，流通供應量為 999.68M 67。過去 24 小時內，67 的交易價格在 $ 0.011953（低點）和 $ 0.015599（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.043900645791901，而歷史最低價為 $ 0.000086375925910336。
短期表現方面，67 在過去一小時內波動了 -4.62%，過去7 天內波動了 -55.89%。過去一天，總交易量達到 $ 104.69K。
The Official 67 Coin（67）市場資訊
$ 104.69K
$ 104.69K$ 104.69K
999,680,000
999,680,000 999,680,000
999,680,000
999,680,000 999,680,000
The Official 67 Coin 的目前市值為 $ 13.60M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 104.69K。67 的流通量為 999.68M，總供應量是 999680000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.60M。
The Official 67 Coin 價格歷史 USD
24 小時價格變化區間：
$ 0.011953
$ 0.011953$ 0.011953
24H最低價
$ 0.015599
$ 0.015599$ 0.015599
24H最高價
$ 0.011953
$ 0.011953$ 0.011953
$ 0.015599
$ 0.015599$ 0.015599
$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901$ 0.043900645791901
$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336
The Official 67 Coin（67）價格歷史 USD
跟蹤 The Official 67 Coin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0002437
|-1.76%
|30天
|$ -0.009272
|-40.54%
|60天
|$ -0.007197
|-34.61%
|90天
|$ +0.008603
|+172.06%
The Official 67 Coin 今日價格變化
今天，67 記錄了 $ -0.0002437 (-1.76%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
The Official 67 Coin 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.009272 (-40.54%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
The Official 67 Coin 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，67 的變化為 $ -0.007197 (-34.61%)，從而更廣泛地了解其表現。
The Official 67 Coin 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.008603 (+172.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 The Official 67 Coin（67）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 The Official 67 Coin 價格歷史頁面
人工智慧驅動的洞察，分析 The Official 67 Coin 的最新價格走勢、交易量趨勢和市場情緒指標，提供實時更新，以識別交易機會並支持明智的決策。
哪些因素影響 The Official 67 Coin 的價格？
以下幾個關鍵因素會影響官方67幣（67）的價格：
市場供需動態會直接影響價格走勢。交易量和流動性會影響價格穩定性。整體加密貨幣市場情緒以及比特幣的表現，往往與其他替代幣的價格呈正相關。
為什麼人們想知道 The Official 67 Coin 今天的價格？
人們想了解今日官方的67幣價格，主要有幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會、市場分析，以及把握買賣時機。即時價格數據有助於投資人評估獲利能力、管理風險，並做出明智的入市或出市選擇。
The Official 67 Coin 的價格預測
The Official 67 Coin（67）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，67 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%。The Official 67 Coin (67) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，The Official 67 Coin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 The Official 67 Coin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 The Official 67 Coin 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 67 2026–2027 年價格的預測。
如何購買和投資 The Official 67 Coin
準備好開始使用 The Official 67 Coin 了嗎？在 MEXC 購買 67 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 The Official 67 Coin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 The Official 67 Coin (67) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，The Official 67 Coin 將立即存入您的錢包。
The Official 67 Coin 能做什麼？
擁有 The Official 67 Coin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 The Official 67 Coin (67) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是The Official 67 Coin (67)
官方的 67 代币——由 67 梗的主要发起者之一 Mav Trevillian 创建。
The Official 67 Coin資源
要更深入地瞭解 The Official 67 Coin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於The Official 67 Coin的其他問題
如果 The Official 67 Coin 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 The Official 67 Coin 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
The Official 67 Coin 今日價格為 $ 0.013603。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
The Official 67 Coin 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 67 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 The Official 67 Coin 的交易量為 --。
67 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 The Official 67 Coin 價格，請造訪 67 價格頁面了解更多資訊。
67 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
89,636.73
-0.72%
ETH
2,969.59
-1.10%
SOL
129.5
-0.72%
XMR
496.34
-3.96%
RIVER
49.3903
+7.31%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 67/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 The Official 67 Coin 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
The Official 67 Coin 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 The Official 67 Coin (67) 的價格預測，了解更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2026-01-22 21:45:55 (UTC+8)
The Official 67 Coin（67）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|01-20 22:09:49
|行業動態
現貨黃金短線飆升,突破4,740美元/盎司,創下新高
|01-20 13:14:57
|行業動態
川普評論歐盟關稅，黃金突破歷史新高，比特幣短暫下跌
|01-19 16:31:41
|行業動態
隱私板塊接力上漲，DUSK 單日飆升超 120%
|01-19 08:14:46
|行業動態
歐洲與美國關稅威脅再起，加密貨幣市場週一早晨「閃崩」
|01-19 07:38:00
|貴金屬
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
|01-18 14:28:43
|行業動態
加密貨幣市場情緒維持「中性」，顯示整體從先前水平恢復
The Official 67 Coin 熱門新聞
ENS:看漲還是看跌?2026年1月19日情境分析
January 20, 2026
加密貨幣清算突破10億美元，單日182,000名交易者慘遭爆倉
January 21, 2026
67USDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 67。在 MEXC 上探索 67USDT 合約交易，把握市場波動機會。
$0.013603
$0.013603$0.013603
-1.02%
0.00% (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。