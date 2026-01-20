The Official 67 Coin 今日價格

The Official 67 Coin (67) 今日實時價格為 $ 0.013603，過去 24 小時內變化了 1.76%。目前 67 兌 USD 的匯率為 $ 0.013603 每 67。

The Official 67 Coin 目前市值在 $ 13.60M 排名第 #912，流通供應量為 999.68M 67。過去 24 小時內，67 的交易價格在 $ 0.011953（低點）和 $ 0.015599（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.043900645791901，而歷史最低價為 $ 0.000086375925910336。

短期表現方面，67 在過去一小時內波動了 -4.62%，過去7 天內波動了 -55.89%。過去一天，總交易量達到 $ 104.69K。

The Official 67 Coin（67）市場資訊

排名 No.912 市值 $ 13.60M$ 13.60M $ 13.60M 成交量（24H） $ 104.69K$ 104.69K $ 104.69K 完全稀釋市值 $ 13.60M$ 13.60M $ 13.60M 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 最大供應量 999,680,000 999,680,000 999,680,000 總供應量 999,680,000 999,680,000 999,680,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 SOL

The Official 67 Coin 的目前市值為 $ 13.60M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 104.69K。67 的流通量為 999.68M，總供應量是 999680000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.60M。