MEXC 質押借幣新業務正式上線！





質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。





目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。









目前質押借幣功能支援在 Web 端和 App 端使用。













在質押借幣頁面，您可以看到當前支援質押的幣種以及借出的幣種，我們以質押 BTC 借 USDT 為例進行展示。點擊【立即借款】。









輸入 USDT 的【借款金額】，頁面上會相應的顯示出您需要質押的 BTC 數量。選擇【借款週期】，勾選《質押借幣條款協議》，點擊【確定借款】。





如果您【質押金額】中 BTC 數量不夠擔保您要借出的 USDT 數量，您可以從合約或者法幣帳戶進行劃轉。









成功借款後，您可以在【我的借款】中查找到這筆質押借幣訂單。





如果您有多筆不同狀態的訂單，可以分別在【未還清】、【已還清】和【還款記錄】中進行查找。









值得注意的是，您需要關注自己的借款週期，在到期後的還款期限內完成還款，否則將會產生逾期利息。目前質押借幣支援提前還款且不罰息。





質押借幣池中可借總額有上限，當池子中的【產品剩餘可借】數字變成 0 時，其他人則無法繼續質押借幣。









在 MEXC App 首頁，點擊輪播圖下方快捷按鍵區域的【更多】，選擇【理財】中的【質押借幣】進入頁面。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







