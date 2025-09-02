現貨交易手續費的計算





現貨交易手續費收取的規則是在什麽幣種的市場交易，就扣除什麽幣種作為手續費，扣除的費用是以成交量乘以相應的手續費率來計算得到的。





MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（Taker）費率為 0.05%。





掛單即用戶發布的委託單在市場中沒有對應的委託單進行匹配，需要等待成交後，再成交的訂單。





吃單即用戶發布的委託單與市場中的委託掛單存在匹配可以立即成交的訂單。





未成交的委託單以及撤單不收取手續費。









1. 假設用戶在 MX/USDT 交易幣對中是掛單方（Maker），以用 5 USDT 來買入 1 枚 MX：





用戶的手續費則為 0% * 5 = 0 USDT，此時相當於最終用戶使用 5 USDT，買入了 1 枚 MX。





2. 假設用戶在 MX/USDT 交易幣對中是吃單方（Taker），賣出 1 枚 MX 來獲得 5 USDT：





用戶的手續費則為 0.05% * 5 = 0.0025 USDT，此時相當於用戶賣出 1 枚 MX，最終獲得了 4.9975 USDT。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



