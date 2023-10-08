如何註冊 MEXC 賬戶（Web 端）

如果您習慣在電腦網頁端進行交易操作，這篇內容將從郵箱/手機註冊或第三方賬號登錄兩種方法，為您介紹如何註冊 MEXC 賬戶。
您可以選擇通過使用郵箱或者手機的方式進行註冊。這裡我們用郵箱來進行演示。
輸入您的註冊郵箱後，點擊【下一步】。
拖動滑塊完成拼圖驗證。驗證通過後，自動跳轉到下一界面。
輸入【密碼】。密碼不少於 10 位，且包含大小寫字母、數字和特殊符號。
【推廣碼】屬於選填，如果您有推薦人可以填寫其推廣碼。關於邀請好友註冊 MEXC 享受福利的更多內容，可以閱讀《邀請好友註冊 MEXC》。
勾選用戶協議和隱私政策，點擊【註冊】。
在郵箱中查找剛剛註冊發送的驗證碼，填寫收到的 6 位數驗證碼，點擊【確定】，完成註冊。
如果您在郵箱收件箱、回收站等頁面查找，均沒有找到驗證碼，可以點擊【未收到驗證碼】，再次獲取驗證碼進行填寫。
您也可以選擇直接使用谷歌賬號、蘋果賬號、狐貍錢包、Telegram 賬號登錄等方式快捷登錄。我們以狐貍錢包為例進行演示。
點擊狐貍錢包進行登錄，彈出簽名框，點擊簽名確認【Sign】。
點擊【註冊新的 MEXC 賬號】。
可以選擇通過郵箱註冊或者手機註冊，我們以郵箱為例來進行演示。
輸入郵箱、密碼、勾選用戶協議和隱私政策，點擊【註冊】。
按照提示依次點擊圖片上的圖案，點擊【確定】完成驗證。
在郵箱中查找剛剛註冊發送的驗證碼，填寫收到的 6 位數驗證碼，點擊【確定】，完成註冊。
如果您在郵箱收件箱、回收站等頁面查找，均沒有找到驗證碼，可以點擊【未收到驗證碼】，再次獲取驗證碼進行填寫。
註冊完成後您將進入到 MEXC 官網首頁，您可以選擇現貨交易或者合約交易，開啟您的加密交易之旅。
更多學習內容您可以在新手學院中進行查詢，幫助您快速了解加密世界，開始您的加密旅程。
免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。