YZY 今日价格

YZY (YZY) 今日实时价格为 $ 0.292195，过去 24 小时内变化了 0.85%。当前 YZY 兑 USD 的汇率为 $ 0.292195 每 YZY。

YZY 目前市值在 $ 87,445,666 排名第 #-，流通供应量为 298.96M YZY。过去 24 小时内，YZY 的交易价格在 $ 0.29113（低点）和 $ 0.297163（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.95，而历史最低价为 $ 0.188434。

短期表现方面，YZY 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 +0.35%。过去一天，总交易量达到 $ 110.80K。

YZY（YZY）市场信息

市值 $ 87.45M$ 87.45M $ 87.45M 成交量（24H） $ 110.80K$ 110.80K $ 110.80K 完全稀释市值 $ 292.50M$ 292.50M $ 292.50M 流通量 298.96M 298.96M 298.96M 总供应量 999,999,429.904108 999,999,429.904108 999,999,429.904108

YZY 的当前市值为 $ 87.45M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 110.80K。YZY 的流通量为 298.96M，总供应量是 999999429.904108，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 292.50M。