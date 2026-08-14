Manadia 今日价格

Manadia (UMXM) 今日实时价格为 $ 0.1431，过去 24 小时内变化了 2.51%。当前 UMXM 兑 USD 的汇率为 $ 0.1431 每 UMXM。

Manadia 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- UMXM。过去 24 小时内，UMXM 的交易价格在 $ 0.1423（低点）和 $ 0.1593（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，UMXM 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -41.83%。过去一天，总交易量达到 $ 84.59K。

Manadia（UMXM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 84.59K$ 84.59K $ 84.59K 完全稀释市值 $ 42.93M$ 42.93M $ 42.93M 流通量 ---- -- 总供应量 300,000,000 300,000,000 300,000,000 所属公链 BSC

Manadia 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.59K。UMXM 的流通量为 --，总供应量是 300000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.93M。